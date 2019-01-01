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Спортивные бра Nike

    Спортивные бра Nike

    Спортивные бра Nike

    С правильной поддержкой ты можешь все.

    Легкая поддержка

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    Легкая поддержка

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    Идеально для тренировок Barre, пилатеса и любых занятий после тренировки. Наши модели с более мягкой конструкцией создают ощущение комфорта на весь день и идеальны для чашек небольшого размера.

    Nike Indy

    Nike Indy

    Невероятно мягкая быстросохнущая ткань для комфорта на весь день.

    Nike Indy Soft

    Nike Indy Soft

    Наше самое легкое бра.

    Nike Seamless Light

    Nike Seamless Light

    Модель из гладкой и эластичной ткани, которая хорошо держит форму.

    Сравнить модели с легкой поддержкой

    Nike Indy

    Nike Indy

    Невероятно мягкая быстросохнущая ткань для комфорта на весь день.

    Nike Indy Soft

    Nike Indy Soft

    Наше самое легкое бра.

    Nike Seamless Light

    Nike Seamless Light

    Модель из гладкой и эластичной ткани, которая хорошо держит форму.

    Средняя поддержка

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    Средняя поддержка

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    Идеально для тренинга, велоспорта и любимых танцев. Эти универсальные поддерживающие модели фиксируют грудь, обеспечивая максимальный комфорт.

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    Nike Flyknit Indy

    Nike Flyknit Indy

    Мягкость и эластичность для абсолютного комфорта.

    Nike Swoosh

    Nike Swoosh

    Компрессионная конструкция обеспечивает фиксацию.

    Nike Swoosh Plus Size

    Nike Swoosh Plus Size

    Компрессионная конструкция для фиксации и абсолютной защиты.

    Nike Classic Padded

    Nike Classic Padded

    Средняя поддержка и съемные вкладыши.

    Высокая поддержка

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    Высокая поддержка

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    Идеально для бега, футбола и других занятий высокой интенсивности. Оптимальный баланс контроля и комфорта для фиксации и снижения нагрузки на плечи.

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    Nike Rival

    Nike Rival

    Чашки выгодно подчеркивают форму груди.

    Nike FE/NOM Flyknit

    Nike FE/NOM Flyknit

    Экологичный материал Flyknit.

    Nike Motion Adapt

    Nike Motion Adapt

    Поддержка и фиксация в сочетании с потрясающим комфортом.

    Nike Alpha

    Nike Alpha

    Перфорация для вентиляции там, где это необходимо.

    Бесплатная доставка и возможность вернуть товар в течение 30 дней

    Если тебе не понравится модель, просто верни ее. Чтобы получить право на бесплатную доставку и возврат в течение 30 дней, бесплатно зарегистрируйся в NikePlus и войди в аккаунт при оформлении заказа.

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