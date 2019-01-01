Спортивные бра Nike
С правильной поддержкой ты можешь все.
Идеально для тренировок Barre, пилатеса и любых занятий после тренировки. Наши модели с более мягкой конструкцией создают ощущение комфорта на весь день и идеальны для чашек небольшого размера.
Идеально для тренинга, велоспорта и любимых танцев. Эти универсальные поддерживающие модели фиксируют грудь, обеспечивая максимальный комфорт.
Идеально для бега, футбола и других занятий высокой интенсивности. Оптимальный баланс контроля и комфорта для фиксации и снижения нагрузки на плечи.
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Если тебе не понравится модель, просто верни ее. Чтобы получить право на бесплатную доставку и возврат в течение 30 дней, бесплатно зарегистрируйся в NikePlus и войди в аккаунт при оформлении заказа.