Социальные сети и реклама

Благодаря файлам cookie социальных сетей вы можете выполнять вход в свой аккаунт в социальных сетях и публиковать контент нашего веб-сайта на своих страницах. Сторонние рекламные файлы cookie собирают информацию, которая помогает адаптировать рекламу под ваши интересы на веб-сайтах Nike и сторонних сайтах. В некоторых случаях этот процесс включает в себя обработку ваших персональных данных. Подробнее об обработке персональных данных см. Политика конфиденциальности и использования файлов cookie. Отключение файлов cookie может привести к тому, что вам будет демонстрироваться реклама, которая не соответствует вашим интересам, или вы не сможете переходить в Facebook, Twitter и другие социальные сети и/или публиковать контент на своих страницах.