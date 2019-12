3 простых способа создать собственную интенсивную тренировку

2. AMRAP (As Many Rounds As Possible — как можно больше раундов)

Выбери несколько упражнений и повторяй их по кругу, делая как можно больше раундов за отведенное время, без отдыха (отдых допускается в самом крайнем случае). Ты можешь выбрать любые движения, количество повторов каждого из них и общее время тренировки. Вот программа тренировки от тренера Фроста:

Эффективная тренировка с собственным весом за 12 минут