3 простых способа создать собственную интенсивную тренировку

Чтобы получить максимальную пользу от тренировок за минимальное время, разработано несколько типов более эффективных упражнений, например высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВИИТ). «Как правило, в ВИИТ чередуются периоды максимальной нагрузки и периоды отдыха», — объясняет мастер-тренер Nike Патрик Фрост. Что ты получаешь за эти короткие периоды максимальных усилий: возможность наращивать нагрузку и продолжительность тренировки. Кроме того, возникает желанный эффект сжигания калорий после тренировки (на восстановление пульса и частоты дыхания также нужна энергия). Это поможет тебе в течение 24 часов после тренировки дополнительно сжигать 6–15% от числа калорий, сожженных во время занятия.

Чтобы стать сильнее, быстрее и эффективнее, Патрик рекомендует добавить одну или две тренировки ВИИТ в еженедельную программу. Между такими тренировками должен быть перерыв 48 часов, чтобы дать мышцам время на восстановление.

Ниже представлены три любимых программы ВИИТ тренера Фроста. (Нравится? Больше высокоинтенсивных интервальных тренировок можно найти в приложении Nike Training Club.)