Новый уровень уверенности
Адаптивные технологии. Конструкция профессионального уровня. Наша новая экипировка для тренинга Nike Pro подходит для любых тренировок.
История Pro
Создавая эту коллекцию, мы слушали атлетов, ежедневные результаты которых зависят от нее.
«Что бы я ни делала — броски набивного мяча, повороты, прыжки — мне ни разу не пришлось поправлять тайтсы».
Коллин Куигли, участница олимпийских игр в беге с препятствиями
«Пот не бежал по коже, а значит, я мог сосредоточиться на своей задаче и знал, что выгляжу круто».
Сакуон Баркли, новичок года в нападении НФЛ 2018 года, Нью-Йорк Джайентс
«В моделях из этой коллекции я чувствую себя королевой! Они выглядят уникальными, и это позволяет мне выделяться».
Сара Сигмундсдоттир, профессиональная кроссфит-атлетка
Посадка Pro
«Что бы я ни делала — броски набивного мяча, повороты, прыжки — мне ни разу не пришлось поправлять тайтсы».
Коллин Куигли, участница олимпийских игр в беге с препятствиями
Материалы Pro
«Пот не бежал по коже, а значит, я мог сосредоточиться на своей задаче и знал, что выгляжу круто».
Сакуон Баркли, новичок года в нападении НФЛ 2018 года, Нью-Йорк Джайентс
Настрой Pro
«В моделях из этой коллекции я чувствую себя королевой! Они выглядят уникальными, и это позволяет мне выделяться».
Сара Сигмундсдоттир, профессиональная кроссфит-атлетка
Технология Nike AeroAdapt
Наш эксперт по продуктам Nike рассказывает, что это за технология и как она работает.