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Nike Metcon

    Nike Metcon

    Metcon 5

    Знай свои сильные стороны

    Самая совершенная стабилизация. Превосходная система сцепления. Новые Metcon 5 поднимают планку благодаря улучшениям, которые делают тренировку значительно эффективнее.

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    Nike Metcon 5

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    Новая система амортизации 

    Благодаря более твердому амортизирующему материалу в области пятки и более упругому в передней части кроссовки подходят для любых упражнений — от тяжелой атлетики до бурпи.

    Новая система сцепления 

    Мастерски выполняй упражнения на развитие подвижности и толкание салазок благодаря рельефному рисунку протектора, который обеспечивает сцепление при каждом шаге.

    Новая форма пятки

    Более широкая область пятки ромбовидной формы усиливает легендарную стабилизацию Metcon.

    Что говорит самый тренированный человек планеты

    Мы попросили четырехкратного чемпиона мира по кроссфиту Мэта Фрейзера создать свою версию его любимых кроссовок.

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    Metcon Flyknit

    Быстрые
    Metcon Flyknit 3, обеспечивающие плотную посадку, готовы не только к тяжелой атлетике, но и к бегу.

    Назначение
    Тяжелая атлетика, короткие забеги, высокоинтенсивные и сверхинтенсивные тренировки.

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    Metcon 5

    Сильные
    Мощные и стабилизирующие Metcon 5 — модель, не имеющая себе равных.

    Назначение
    Тяжелая атлетика, высокоинтенсивные тренировки, упражнения с канатом и толкание салазок.

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    Metcon Flyknit

    Быстрые
    Metcon Flyknit 3, обеспечивающие плотную посадку, готовы не только к тяжелой атлетике, но и к бегу.

    Назначение
    Тяжелая атлетика, короткие забеги, высокоинтенсивные и сверхинтенсивные тренировки.

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    Free x Metcon

    Гибкие
    Новые Nike Free x Metcon 2 сочетают гибкость и стабилизацию для самых скоростных высокоинтенсивных тренировок.

    Назначение
    Высокоинтенсивные занятия, короткие забеги, сверхинтенсивные и силовые тренировки.

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    Metcon Flyknit

    Быстрые
    Metcon Flyknit 3, обеспечивающие плотную посадку, готовы не только к тяжелой атлетике, но и к бегу.

    Назначение
    Тяжелая атлетика, короткие забеги, высокоинтенсивные и сверхинтенсивные тренировки.

    Купить Metcon Flyknit 

    Free x Metcon

    Гибкие
    Новые Nike Free x Metcon 2 сочетают гибкость и стабилизацию для самых скоростных высокоинтенсивных тренировок.

    Назначение
    Высокоинтенсивные занятия, короткие забеги, сверхинтенсивные и силовые тренировки.

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