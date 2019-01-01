Metcon 5
Знай свои сильные стороны
Самая совершенная стабилизация. Превосходная система сцепления. Новые Metcon 5 поднимают планку благодаря улучшениям, которые делают тренировку значительно эффективнее.
Новая система амортизации
Благодаря более твердому амортизирующему материалу в области пятки и более упругому в передней части кроссовки подходят для любых упражнений — от тяжелой атлетики до бурпи.
Новая система сцепления
Мастерски выполняй упражнения на развитие подвижности и толкание салазок благодаря рельефному рисунку протектора, который обеспечивает сцепление при каждом шаге.
Новая форма пятки
Более широкая область пятки ромбовидной формы усиливает легендарную стабилизацию Metcon.
Что говорит самый тренированный человек планеты
Мы попросили четырехкратного чемпиона мира по кроссфиту Мэта Фрейзера создать свою версию его любимых кроссовок.
Metcon Flyknit
Быстрые
Metcon Flyknit 3, обеспечивающие плотную посадку, готовы не только к тяжелой атлетике, но и к бегу.
Назначение
Тяжелая атлетика, короткие забеги, высокоинтенсивные и сверхинтенсивные тренировки.
Metcon 5
Сильные
Мощные и стабилизирующие Metcon 5 — модель, не имеющая себе равных.
Назначение
Тяжелая атлетика, высокоинтенсивные тренировки, упражнения с канатом и толкание салазок.
Metcon Flyknit
Быстрые
Metcon Flyknit 3, обеспечивающие плотную посадку, готовы не только к тяжелой атлетике, но и к бегу.
Назначение
Тяжелая атлетика, короткие забеги, высокоинтенсивные и сверхинтенсивные тренировки.
Free x Metcon
Гибкие
Новые Nike Free x Metcon 2 сочетают гибкость и стабилизацию для самых скоростных высокоинтенсивных тренировок.
Назначение
Высокоинтенсивные занятия, короткие забеги, сверхинтенсивные и силовые тренировки.
Metcon Flyknit
Быстрые
Metcon Flyknit 3, обеспечивающие плотную посадку, готовы не только к тяжелой атлетике, но и к бегу.
Назначение
Тяжелая атлетика, короткие забеги, высокоинтенсивные и сверхинтенсивные тренировки.
Free x Metcon
Гибкие
Новые Nike Free x Metcon 2 сочетают гибкость и стабилизацию для самых скоростных высокоинтенсивных тренировок.
Назначение
Высокоинтенсивные занятия, короткие забеги, сверхинтенсивные и силовые тренировки.