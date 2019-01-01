Move to Zero — это инициатива Nike по снижению выбросов углекислого газа и сокращению отходов, призванная обеспечить условия для занятий спортом в будущем. Мы работаем для атлетов во всем мире и заботимся о планете. И для нас здесь нет предела совершенству.
Климат и спорт
Если не будет планеты, не будет и спорта. Чтобы понять, как это затрагивает всех нас, вместе с исследователями лаборатории Climate Impact Lab мы выявляем связь между стабильным климатом и спортивными результатами, а также представляем будущее нашей спортивной площадки: планеты Земля. Мы знаем, что с целеустремленностью, упорством и решимостью, свойственными атлетам, мы можем использовать силу спорта, чтобы бороться с изменением климата.
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В свете вызовов, с которыми мы сталкиваемся сегодня, — от изменения климата и неравенства до вопросов развития потенциала следующих поколений — я считаю, что нам нужно мечтать как можно смелее.
Марк Паркер,
председатель, президент и генеральный директор Nike
Nike Air
Каждая подошва моделей Air, выпускаемых с 2008 года, содержит не менее 50% переработанных материалов и на 100% произведена с использованием возобновляемых источников энергии. Мы повторно используем более 90% отходов от материалов, используемых в подошвах Air, для создания инновационных систем амортизации.
Nike Flyknit
Благодаря точным методам при производстве материала Nike Flyknit в среднем получается на 60% меньше отходов, чем при традиционном производстве обуви. С 2012 года для изготовления материала Flyknit было переработано 10 миллионов фунтов отходов, в том числе более 600 миллионов бутылок для воды.
Nike Flyleather
Ткань Nike Flyleather, содержащая не менее 50% переработанного кожаного волокна, изготавливается с помощью инновационного процесса, позволяющего снизить объем выбросов углерода по сравнению с традиционным производством кожи. Благодаря тому, что материал Nike Flyleather производится в виде рулонов, повышается эффективность резки и уменьшается количество отходов по сравнению с традиционными методами резки и сшивания кожи.
Переработанный полиэстер
Производство переработанного полиэстера позволяет сократить количество мусора и объем выбросов углерода приблизительно на 30% по сравнению с производством обычного полиэстера. С 2010 года при производстве моделей Nike было использовано более 7 миллиардов пластиковых бутылок со свалок.
Экологичный хлопок
Наша цель — перейти на 100% экологически чистый хлопок к 2020 году. Это сертифицированные органические, переработанные и получившие лицензию Better Cotton Initiative (BCI) виды хлопка, при выращивании которых требуется меньше воды и химикатов. Кроме того, они способствуют развитию методов производства и предлагают то же или еще более высокое качество по сравнению с хлопком, выращенным традиционным способом.
Экологичные смесовые ткани
Сочетание переработанного полиэстера и органического хлопка создает функциональный материал, при производстве которого минимизируются выбросы углекислого газа и требуется меньше воды и химических веществ, чем при производстве смесей из первичного полиэстера и традиционного хлопка.
Reuse-A-Shoe
Отходы можно использовать повторно. Отдавай кроссовки на переработку, где они превратятся в материал Nike Grind, из которого изготавливается функциональная экипировка и поверхности спортивных площадок.
Вперед к будущему дизайна
Ограниченные ресурсы требуют переосмысления того, как мы живем. Мы стремимся к будущему, в котором нет отходов, а материалы можно использовать повторно, извлекая из них максимум пользы. Именно поэтому мы создали Руководство по безотходному дизайну.