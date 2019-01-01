Вирджил ван Дейк был одержимым футболом ребенком, игравшим в футбольных клетках рядом с домом на юге Голландии. Начало его истории сложно назвать уникальным, чего не скажешь об остальном…
Клубы, которые сомневались в его способностях, когда он был подростком. Неудачи, которые должны были его сломить. Дорога через три лиги, пять клубов и та самая цена на пути к званию капитана сборной Нидерландов и победе в европейском чемпионате.
Это вдохновляющая история о психологической устойчивости, терпении и упорном труде. Об амбициозном и талантливом игроке, который, наконец, нашел свое место — место лучшего в мире защитника, который скоро может получить звание лучшего в мире игрока.
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