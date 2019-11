Значки высоких октанов

Чтобы воспроизвести образ гоночных автомобилей, дизайнеры создали набор значков в области пятки, которые рассказывают историю Неймара. Внешняя часть пятки отсылает к прошлым моделям бутс и татуировкам атлета, таким как цифра «IV», символизирующая его семью, и надпись «Shhh…» на указательном пальце, которая помогает ему успокоить ревущую толпу фанатов. Внутренняя часть пятки украшена графикой Mercurial и фразой, отражающей суть дизайна: «Engineered to the exact specifications of Neymar Da Silva Santos Junior» (Разработано в точном соответствии с пожеланиями Неймара да Силвы Сантоса Жуниора).