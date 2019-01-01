В основе дизайна бутс Neymar Jr. Mercurial Vapor “Speed Freak” лежит любовь Неймара к скорости в игре и на гонках. «По своему ускорению и скоростным поворотам Неймар похож на гоночный автомобиль — он быстро меняет направление движения и обгоняет соперников, — говорит Алекс, лидер по разработке продукта. — Он смотрит автогонки, дружит с гонщиками и обожает автоспорт. Это и легло в основу нового дизайна бутс».
Победные флаги
В дизайне использованы два мотива: клетчатый гоночный флаг и бразильский национальный флаг. Они объединены на задней части бутс в черно-белом ромбе. «Когда думаешь о Неймаре, всегда думаешь о Бразилии и легендарной футболке с номером 10. Поэтому мы хотели, чтобы эти элементы тоже были здесь задействованы», — говорит Алекс. Ярко-красный и полированный серебристый добавляют сияющие акценты, а зеленые, желтые и синие цвета на кончиках шнурков напоминают о национальной сборной Бразилии.
Значки высоких октанов
Чтобы воспроизвести образ гоночных автомобилей, дизайнеры создали набор значков в области пятки, которые рассказывают историю Неймара. Внешняя часть пятки отсылает к прошлым моделям бутс и татуировкам атлета, таким как цифра «IV», символизирующая его семью, и надпись «Shhh…» на указательном пальце, которая помогает ему успокоить ревущую толпу фанатов. Внутренняя часть пятки украшена графикой Mercurial и фразой, отражающей суть дизайна: «Engineered to the exact specifications of Neymar Da Silva Santos Junior» (Разработано в точном соответствии с пожеланиями Неймара да Силвы Сантоса Жуниора).