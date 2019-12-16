Удар. Удар. Еще раз удар. Вот как это начинается. Только Рахим, мяч и стена.
Еще один непослушный паренек из Брента, у которого есть мечта. Отсюда ему виден стадион Уэмбли. И он не намерен останавливаться. Ужин готов, и мама зовет его есть. Удар. Удар. Еще удар. Еще пять минут, ну пожалуйста.
УЧИСЬ У ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ
Преподаватели раздражаются. Рахим всегда доставляет хлопоты. Но как сконцентрироваться, если уже почти перерыв? Недалеко играет Роналдиньо. Его финт «эластико», обводка мяча, пассы не глядя. Учителя подождут, у Рахима есть более важный предмет для освоения.
ИДИ НАСТОЛЬКО ДАЛЕКО, НАСКОЛЬКО ЭТО НУЖНО
Рахима замечают, но тренировки слишком далеко. Поэтому сестра возит его через весь Лондон. Три автобуса туда, три обратно. Они приезжают домой после одиннадцати вечера. Но завтра они едут снова. И послезавтра. И на следующий день.
РАЗГРОМИ ВСЕ ОЖИДАНИЯ
Говорили, что у него никогда не получится. Что все против него. Но Рахим, очевидно, не слушал. К 17 годам он уже играл в сборной Англии. К 24 стал капитаном. И он только начинает свой путь. Однажды он станет лучшим в мире. Неважно, кто что говорит.
ЗАСТАВЬ ХЕЙТЕРОВ ЗАМОЛЧАТЬ
Рахим выиграл два кубка премьер-лиги подряд и кубки Англии. Но в прессе Рахим и другие игроки часто подвергаются нападкам из-за того, как они выглядят и где они выросли. Но мама воспитала его правильно. Поэтому Рахим высказывается против ненависти. Ведь это касается не только его, но и игроков, которые придут после него.