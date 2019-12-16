Удар. Удар. Еще раз удар. Вот как это начинается. Только Рахим, мяч и стена.

Еще один непослушный паренек из Брента, у которого есть мечта. Отсюда ему виден стадион Уэмбли. И он не намерен останавливаться. Ужин готов, и мама зовет его есть. Удар. Удар. Еще удар. Еще пять минут, ну пожалуйста.