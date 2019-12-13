Бесплатный возврат

Возврат любого товара в течение 60 дней. Подробнее

СТРЕМИСЬ К ЛУЧШЕЙ ВЕРСИИ СЕБЯ

«Непослушный паренек из Брента, который делает то, чего от него никто не ожидает».

Говорили, что у него никогда не получится. Но Рахим не слушал. К 17 годам он играл за сборную Англии, а к 24 выиграл два кубка премьер-лиги. Никто этого не ожидал. Но он выступал в поддержку черных игроков, а теперь защищает права детей в Бренте и за его пределами. Он не нарушает правила, а меняет их для нового поколения.

Не мечтай только для себя. Мечтай для своего сообщества.

ПЕРЕПИШИ ПРАВИЛА

В своей старой школе в Бренте Рахим переписал правила для следующего поколения и помог им поверить, что они тоже могут это делать.

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Для Рахима дни, проведенные недалеко от Уэмбли, давно прошли. И он только начинает свой путь.

Для футбола