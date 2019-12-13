«Непослушный паренек из Брента, который делает то, чего от него никто не ожидает».

Говорили, что у него никогда не получится. Но Рахим не слушал. К 17 годам он играл за сборную Англии, а к 24 выиграл два кубка премьер-лиги. Никто этого не ожидал. Но он выступал в поддержку черных игроков, а теперь защищает права детей в Бренте и за его пределами. Он не нарушает правила, а меняет их для нового поколения.

Не мечтай только для себя. Мечтай для своего сообщества.