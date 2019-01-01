Линейка Total 90 стала новой вехой в разработке функциональной футбольной экипировки, которая установила планку в начале 2000-х годов. Мячи, щитки и бутсы из серии 90 воплотили в себе лозунг «Nike Football даст тебе все, чтобы выкладываться по полной в течение всего матча, и нам есть что сказать». Теперь коллекция Nike F.C. переносит эту идею в повседневную одежду для любой ситуации.
Универсальный стиль
Детали в стиле в линейки Total 90 сочетаются с комфортными тканями и силуэтами, которые подходят для поля и городских улиц. Для своего стремительного темпа жизни выбирай универсальные модели, такие как футболка для тренинга Nike F.C. Winter с воротником, который можно поднять для защиты от холода на утреннем матче или опустить для комфорта во время поездки в транспорте.