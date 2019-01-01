Миссия Mercurial всегда остается неизменной: повышать скорость. И версия нового поколения по-прежнему воплощает нашу страсть к скорости в деталях. Мы усовершенствовали каждый элемент, чтобы помочь тебе достичь большего на поле.
Тоньше. Легче. Быстрее.
Новый высокопрочный верх Flyknit выполнен из более прочных и легких волокон. Что это означает? Меньше материала между стопой и мячом, меньше вес обуви и больше скорости.
Превосходная упругость
Когда ты бежишь, передняя часть стопы сгибается. Новая накладка Nike Aerotrak преобразует это движение в ускорение, возвращаясь в исходное положение после каждого шага и создавая ощущение скорости и пружинистости.
Стремительный образ. Ощущение скорости. Молниеносная игра.
Игроки Mercurial, например Тобин Хит, знают, что скорость — это еще и образ мышления. Яркая графика, обхватывающая нижнюю часть стопы, создает стремительный стиль и притягивает внимание соперников, провожающих тебя взглядом.