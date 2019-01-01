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Усовершенствованная версия Mercurial

Миссия Mercurial всегда остается неизменной: повышать скорость. И версия нового поколения по-прежнему воплощает нашу страсть к скорости в деталях. Мы усовершенствовали каждый элемент, чтобы помочь тебе достичь большего на поле.

Тоньше. Легче. Быстрее.

Новый высокопрочный верх Flyknit выполнен из более прочных и легких волокон. Что это означает? Меньше материала между стопой и мячом, меньше вес обуви и больше скорости.

Превосходная упругость

Когда ты бежишь, передняя часть стопы сгибается. Новая накладка Nike Aerotrak преобразует это движение в ускорение, возвращаясь в исходное положение после каждого шага и создавая ощущение скорости и пружинистости.

Стремительный образ. Ощущение скорости. Молниеносная игра.

Игроки Mercurial, например Тобин Хит, знают, что скорость — это еще и образ мышления. Яркая графика, обхватывающая нижнюю часть стопы, создает стремительный стиль и притягивает внимание соперников, провожающих тебя взглядом.

Mercurial Superfly 7 Elite FG

Mercurial Superfly 7 Elite FG

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Mercurial Vapor 13 Elite FG

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