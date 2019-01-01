Неважно, играешь ли ты на крытом поле, асфальте или газоне, новые бутсы для мини-футбола из серии Mercurial Dream Speed помогут тебе приблизить новый момент в своей истории. Разработанные для самых быстрых игроков инновации Dream Speed открывают потрясающие возможности в условиях ограниченного пространства, раскрывая твой истинный потенциал и позволяя тебе совершить стремительное восхождение.
Ускорь свою реальность
Благодаря бутсам Mercurial Dream Speed с превосходным сцеплением в любом направлении ты можешь стать настоящим ужасом для защитников. Резиновая подметка, разработанная на основе анализа движений игроков в лаборатории Nike Sports Research Lab, дополнена легким верхом Flyknit, который обеспечивает плотную посадку. Играй в бутсах Dream Speed, чтобы твои цели стали реальностью в этом сезоне.