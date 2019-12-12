Килиан Мбаппе не сильно изменился. Парень, который мечтал о футболе, лишь немного повзрослел. Но его страсть осталась прежней, как и его мечты.
Его мечты всегда сопровождали его: на полях родного города и крупнейших стадионах мира. А сегодня он возвращается в Бонди, чтобы отправить свое послание миру: люби свою мечту, пока эта любовь не станет взаимной.
Коллекция Bondy Dreams
Коллекция одежды Bondy Dreams от Килиана Мбаппе уже в продаже — только в Nike.
Названная в честь родного города Килиана коллекция напоминает о мечтах, которые каждый день рождаются на футбольных полях по всему миру.