В эту субботу Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт едут на матч Челси с Бернли, чтобы продолжить показывать класс в Премьер-лиге.
В начале зимнего сезона, когда наступают сложные погодные условия, они оценят новый мяч Winter Merlin Hi-Vis.
Продолжай играть в любую погоду
Новый мяч сезона Winter Hi-Vis удобно отслеживать в темное время суток, так что ты не будешь отставать от темпа игры. Благодаря заметному дизайну мяча ты можешь продолжать играть в футбол и зимой, ведь каждая секунда может изменить исход сезона.
Источник вдохновения
В честь 20-летия сотрудничества Nike с Премьер-лигой дизайн этого сезона вдохновлен первым в истории мячом Nike Hi-Vis — Total 90 Aerow.