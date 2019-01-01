В эту субботу Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт едут на матч Челси с Бернли, чтобы продолжить показывать класс в Премьер-лиге.



В начале зимнего сезона, когда наступают сложные погодные условия, они оценят новый мяч Winter Merlin Hi-Vis.