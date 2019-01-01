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На поле с Челси

В эту субботу Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт едут на матч Челси с Бернли, чтобы продолжить показывать класс в Премьер-лиге.

В начале зимнего сезона, когда наступают сложные погодные условия, они оценят новый мяч Winter Merlin Hi-Vis.

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Продолжай играть в любую погоду

Новый мяч сезона Winter Hi-Vis удобно отслеживать в темное время суток, так что ты не будешь отставать от темпа игры. Благодаря заметному дизайну мяча ты можешь продолжать играть в футбол и зимой, ведь каждая секунда может изменить исход сезона.

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Источник вдохновения

В честь 20-летия сотрудничества Nike с Премьер-лигой дизайн этого сезона вдохновлен первым в истории мячом Nike Hi-Vis — Total 90 Aerow.