Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    От супинатора из углеродного волокна, придающего импульс движению, до сверхпрочного пеноматериала Nike React — в кроссовках Nike Zoom Fly 3 используются самые передовые технологии. Узнай больше о кроссовках, которые помогут тебе быть впереди на забегах.

    ДЛЯ ЖЕНЩИНДЛЯ МУЖЧИН
    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Женские беговые кроссовки

    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Мужские беговые кроссовки

    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Женские беговые кроссовки

    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Мужские беговые кроссовки

    Амортизация по всей длине

    Пеноматериал Nike React — это уникальное сочетание упругости и амортизации. А еще это один из наших самых долговечных материалов: он останется упругим спустя множество километров.

    Надежная плотная посадка

    Прозрачный верх и система шнуровки с лентой в области свода стопы выполнены из материала VaporWeave для удобной плотной посадки.

    Созданы для скорости

    Заключенный между слоями пеноматериала Nike React супинатор из углеродного волокна отличается потрясающей легкостью и прочностью. Он создает ощущение упругости и стремительности, помогая поддерживать высокий темп.

    Выбери свои Zoom

    «Кроссовки, которые помогут тебе достичь целей. Модели Nike Zoom Series выполнены с использованием самых инновационных технологий Nike для максимальной скорости на тренировках и в дни забегов. Какие выберешь ты?»

    Для ежедневных пробежек

    Nike Air Zoom Pegasus 36

    Nike Air Zoom Pegasus 36

    Подошва: Zoom Air Верх: Flymesh, Flywire Идеально для ежедневных пробежек и бега на длинные дистанции

    Для женщинДля мужчин
    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    Подошва: пеноматериал Nike ZoomX Верх: Flymesh, Flywire Идеально для ежедневных, темповых, интервальных пробежек и бега на длинные дистанции

    Для женщинДля мужчин

    Для соревнований

    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Подошва: пеноматериал Nike React, супинатор из углеволокна Верх: VaporWeave Идеально для пробежек на дистанцию от 5 км до марафона, темповых пробежек и бега на длинные дистанции

    Для женщинДля мужчин
    Nike ZoomX VaporFly NEXT%

    Nike ZoomX VaporFly NEXT%

    Подошва: пеноматериал Nike ZoomX, супинатор из углеволокна Верх: VaporWeave Идеально для пробежек на дистанцию от 5 км до марафона

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