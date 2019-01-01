Nike Zoom Fly 3
От супинатора из углеродного волокна, придающего импульс движению, до сверхпрочного пеноматериала Nike React — в кроссовках Nike Zoom Fly 3 используются самые передовые технологии. Узнай больше о кроссовках, которые помогут тебе быть впереди на забегах.
Амортизация по всей длине
Пеноматериал Nike React — это уникальное сочетание упругости и амортизации. А еще это один из наших самых долговечных материалов: он останется упругим спустя множество километров.
Надежная плотная посадка
Прозрачный верх и система шнуровки с лентой в области свода стопы выполнены из материала VaporWeave для удобной плотной посадки.
Созданы для скорости
Заключенный между слоями пеноматериала Nike React супинатор из углеродного волокна отличается потрясающей легкостью и прочностью. Он создает ощущение упругости и стремительности, помогая поддерживать высокий темп.
Выбери свои Zoom
«Кроссовки, которые помогут тебе достичь целей. Модели Nike Zoom Series выполнены с использованием самых инновационных технологий Nike для максимальной скорости на тренировках и в дни забегов. Какие выберешь ты?»