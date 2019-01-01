Nike ZoomX VaporFly NEXT%

Nike ZoomX VaporFly NEXT%

Nike ZoomX VaporflyNEXT%

Кроссовки Nike ZoomX VaporFlyNEXT% — настоящее воплощение скорости. Благодаря сочетанию двух наших самых инновационных технологий — пеноматериала Nike ZoomX и материала VaporWeave — мы создали наши самые скоростные кроссовки. Ниже ты можешь узнать, каким будет будущее обуви для забегов.

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Секретное оружие внутри

Супинатор из углеволокна во всю длину стопы обеспечивает ощущение упругости для максимальной скорости.

Абсолютно новый материал Nike VaporWeave

Наш новый материал VaporWeave отличается невероятной прочностью и легкостью. Кроме того, он влагонепроницаем, поэтому даже если ты обольешься водой, кроссовки не промокнут.

Подошва, разработанная для скорости

Увеличенное количество пеноматериала Nike ZoomX в передней части стопы дает исключительный возврат энергии.

Мо Фара

Четырехкратный чемпион, победитель Чикагского марафона 2018

Мо Фара

Четырехкратный чемпион, победитель Чикагского марафона 2018

Вдохновлено чемпионами мира по бегу

Вооружившись отзывами бегунов мирового уровня, таких как Мо Фара и Шалан Флэнаган, дизайнеры Nike полностью обновили систему VaporFly, в результате чего получились наши самые скоростные кроссовки для забегов.

Выбери свои Zoom

Кроссовки, которые помогут тебе достичь целей. Модели Nike Zoom Series выполнены с использованием одних из самых инновационных технологий Nike для максимальной скорости на тренировках и в дни забегов. Какие выберешь ты?

Для ежедневных пробежек

Nike Air Zoom Pegasus 36

Nike Air Zoom Pegasus 36

Подошва: Zoom Air Верх: Flymesh, Flywire Идеально для ежедневных пробежек и бега на длинные дистанции

Для женщинДля мужчин
Nike Zoom Pegasus Turbo 2

Nike Zoom Pegasus Turbo 2

Подошва: пеноматериал Nike ZoomX Верх: Flymesh, Flywire Идеально для ежедневных, темповых, интервальных пробежек и бега на длинные дистанции

Для женщинДля мужчин

Для соревнований

Nike Zoom Fly 3

Nike Zoom Fly 3

Подошва: пеноматериал Nike React, супинатор из углеволокна Верх: VaporWeave Идеально для пробежек на дистанцию от 5 км до марафона, темповых пробежек и бега на длинные дистанции

Для женщинДля мужчин
Nike ZoomX VaporFly NEXT%

Nike ZoomX VaporFly NEXT%

Подошва: пеноматериал Nike ZoomX, супинатор из углеволокна Верх: VaporWeave Идеально для пробежек на дистанцию от 5 км до марафона

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