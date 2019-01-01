Nike ZoomX VaporflyNEXT%
Кроссовки Nike ZoomX VaporFlyNEXT% — настоящее воплощение скорости. Благодаря сочетанию двух наших самых инновационных технологий — пеноматериала Nike ZoomX и материала VaporWeave — мы создали наши самые скоростные кроссовки. Ниже ты можешь узнать, каким будет будущее обуви для забегов.
Секретное оружие внутри
Супинатор из углеволокна во всю длину стопы обеспечивает ощущение упругости для максимальной скорости.
Абсолютно новый материал Nike VaporWeave
Наш новый материал VaporWeave отличается невероятной прочностью и легкостью. Кроме того, он влагонепроницаем, поэтому даже если ты обольешься водой, кроссовки не промокнут.
Подошва, разработанная для скорости
Увеличенное количество пеноматериала Nike ZoomX в передней части стопы дает исключительный возврат энергии.
Вдохновлено чемпионами мира по бегу
Вооружившись отзывами бегунов мирового уровня, таких как Мо Фара и Шалан Флэнаган, дизайнеры Nike полностью обновили систему VaporFly, в результате чего получились наши самые скоростные кроссовки для забегов.
Выбери свои Zoom
Кроссовки, которые помогут тебе достичь целей. Модели Nike Zoom Series выполнены с использованием одних из самых инновационных технологий Nike для максимальной скорости на тренировках и в дни забегов. Какие выберешь ты?