Курс по бегу

    Курс по бегу

    Курс по бегу

    Как бегать со своей собакой

    Каждый раз, когда ты выходишь на пробежку, ты представляешь свою собаку, лежащую на диване. Ее грустные глаза словно говорят: «Почему ты не берешь меня с собой?» Ты хочешь взять питомца с собой, но так ли это просто?

    «Многие собаки любят бегать, но они не всегда знают, как вести себя на пробежке», — говорит главный международный тренер бегового клуба Nike Крис Беннет. Вот что нужно знать, прежде чем взять с собой собаку.

    • Темп задает питомец
    • Возьми воду на двоих
    • Бери регулируемый поводок
    • Начни с небольших дистанций
    • Не все собаки любят бегать
    • Защити своего питомца

    Настрой питомца на успех

    Темп задает питомец

    Темп задает питомец

    Что нужно знать в первую очередь? Эта пробежка предназначена не для тебя. «Если ты хочешь уложиться в короткое время, не бери с собой собаку», — говорит тренер Беннет. Начинай медленно и позволь собаке остановиться и понюхать цветы, если ей захочется. «Питомец с радостью пойдет на пробежку в следующий раз, если он ей насладится».

    Возьми воду на двоих

    Возьми воду на двоих

    Собаки потеют только через лапы, поэтому они быстро перегреваются. Возьми много воды, чтобы напоить животное. И не забудь положить в сумку лакомства и целлофановые пакетики.

    Бери регулируемый поводок

    Бери регулируемый поводок

    Это ключ к обеспечению безопасности твоей собаки и других бегунов. Регулируемый поводок дает больше контроля, когда собака бежит в сторону, и больше свободы, когда она изучает местность. Шлейка удобнее ошейника, когда нужно удержать питомца рядом.

    Начни с небольших дистанций

    Начни с небольших дистанций

    Начинай c медленных и недолгих пробежек и возвращайся домой, когда питомец нагулялся. «Если он замедляется или просто садится, пробежка заканчивается», — говорит тренер. Возможно, твоя собака заскучала или нехорошо себя чувствует, тогда не стоит ее тащить. «Ты же хочешь, чтобы она снова пошла с тобой на пробежку!»

    У тебя должно быть немного лакомств для собаки, чтобы отметить конец пробежки. Пусть каждая пробежка будет праздником.

    Крис Беннет
    , главный международный тренер бегового клуба Nike

    Предварительно изучи вопрос

    Не все собаки любят бегать

    Породы с короткими мордами, такие как мопсы и боксеры, могут не любить бегать. То же самое относится к собакам с короткими лапами, например корги. Есть питомцы, которым это просто неинтересно. «Знай свою собаку и принимай ее физические возможности», — говорит тренер. Узнай больше о том, подходят ли интенсивные тренировки для твоей собаки в кинологической организации.

    Защити своего питомца

    Приучи собаку бежать рядом с тобой, чтобы не споткнуться о поводок. Лучше, чтобы она бежала рядом с тропинкой или дорожкой подальше от других бегунов. И всегда обращай внимание на поверхность, по которой вы бежите, — в жаркий день на асфальте собака может обжечь лапы.

    Получи дополнительный стимул на пробежке с сопровождением

    Беговой клуб Nike предлагает пробежки с сопровождением тренеров, атлетов и специальных гостей Nike, которые будут помогать тебе на протяжении всей дистанции.

    Загрузить

    Получи дополнительный стимул на пробежке с сопровождением

    Беговой клуб Nike предлагает пробежки с сопровождением тренеров, атлетов и специальных гостей Nike, которые будут помогать тебе на протяжении всей дистанции.

    Загрузить для iOSЗагрузить для Android

    Больше историй о беге

    Как полюбить бег

    Как полюбить бег

    Мы можем поделиться советами, как сохранить любовь к бегу, тренируясь с тренером Беннетом и марафонкой и моделью Кэтрин Ли.

    Как бегать на пляже

    Как бегать на пляже

    Если ты знаешь не понаслышке, что такое пляжные пробежки, ты согласишься, что это может быть действительно трудно. Благодаря советам тренера Беннета и профессионального серфера Кейлы Мур все может пойти совсем иначе.

    Как начать бегать

    Как начать бегать

    Найди вдохновение, мотивацию и план тренировок, который поможет тебе начать бегать. Тренер Беннет ставит в пример опытного бегуна и разностороннего музыканта Калеона Фокса.