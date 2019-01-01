Курс по бегу

Как бегать со своей собакой

Каждый раз, когда ты выходишь на пробежку, ты представляешь свою собаку, лежащую на диване. Ее грустные глаза словно говорят: «Почему ты не берешь меня с собой?» Ты хочешь взять питомца с собой, но так ли это просто?

«Многие собаки любят бегать, но они не всегда знают, как вести себя на пробежке», — говорит главный международный тренер бегового клуба Nike Крис Беннет. Вот что нужно знать, прежде чем взять с собой собаку.