Курс по бегу
Как бегать со своей собакой
Каждый раз, когда ты выходишь на пробежку, ты представляешь свою собаку, лежащую на диване. Ее грустные глаза словно говорят: «Почему ты не берешь меня с собой?» Ты хочешь взять питомца с собой, но так ли это просто?
«Многие собаки любят бегать, но они не всегда знают, как вести себя на пробежке», — говорит главный международный тренер бегового клуба Nike Крис Беннет. Вот что нужно знать, прежде чем взять с собой собаку.
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У тебя должно быть немного лакомств для собаки, чтобы отметить конец пробежки. Пусть каждая пробежка будет праздником.
Крис Беннет
, главный международный тренер бегового клуба Nike
Предварительно изучи вопрос
Не все собаки любят бегать
Породы с короткими мордами, такие как мопсы и боксеры, могут не любить бегать. То же самое относится к собакам с короткими лапами, например корги. Есть питомцы, которым это просто неинтересно. «Знай свою собаку и принимай ее физические возможности», — говорит тренер. Узнай больше о том, подходят ли интенсивные тренировки для твоей собаки в кинологической организации.
Защити своего питомца
Приучи собаку бежать рядом с тобой, чтобы не споткнуться о поводок. Лучше, чтобы она бежала рядом с тропинкой или дорожкой подальше от других бегунов. И всегда обращай внимание на поверхность, по которой вы бежите, — в жаркий день на асфальте собака может обжечь лапы.
Получи дополнительный стимул на пробежке с сопровождением
Беговой клуб Nike предлагает пробежки с сопровождением тренеров, атлетов и специальных гостей Nike, которые будут помогать тебе на протяжении всей дистанции.
Получи дополнительный стимул на пробежке с сопровождением
Беговой клуб Nike предлагает пробежки с сопровождением тренеров, атлетов и специальных гостей Nike, которые будут помогать тебе на протяжении всей дистанции.