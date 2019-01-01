Курс по бегу
Как полюбить бег
Над хорошими отношениями нужно трудиться. Особенно если это отношения между тобой и бегом. «Все качества, которые нужны для хороших партнерских отношений — честность, умение прощать, восхищение — необходимо использовать в тренировках, чтобы они продлились долго», — считает главный международный тренер бегового клуба Nike Крис Беннет. Так что надевай кроссовки, посмотри бегу в глаза и начни отношения с ним, следуя нашим советам.
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Радуйся боли в мышцах. Это напоминание о твоих достижениях
Крис Беннет
, главный международный тренер бегового клуба Nike
Поддерживай отношения
Празднуй начало каждой пробежки
Еще слишком рано, а в кровати так тепло. У тебя был долгий день, и ты просто хочешь полежать на диване. Но ты все равно выходишь на пробежку. Какая самая трудная часть каждой пробежки? Начать. «Похвали себя за это, — говорит тренер. — Через 100 метров будет проще».
Принимай плохие пробежки
Давай начистоту: ты не сможешь каждый раз бежать, как чемпион. И это нормально. «Если хочешь оценить свой успех и прогресс, вспомни ужасную пробежку. Она показывает, какой у тебя запас физических и психологических сил», — говорит тренер.
Добавь другие тренировки, чтобы развить силу
«Чтобы быть здоровым, нужно трудиться», — считает тренер. Тренировка мышц, которые не укрепляются на пробежке, поможет бегать дальше и дольше. Качай пресс, укрепляй мышцы бедер и верхней части тела, чтобы выдерживать длинные дистанции. В приложении Nike Training Club есть тренировки на развитие силы, баланса и гибкости.
Слушай свое тело
Плотный завтрак после длинной пробежки? Здорово. Хочешь просто лежать на полу 10 минут? Вперед. «Чтобы бег вдохновлял, он должен приносить удовольствие, — говорит тренер. — Празднование — это часть восстановления». В крайнем случае найди минуту, чтобы восхититься возможностями своего тела.
Найди компанию
Следи за успехами друзей и других бегунов в приложении Nike Run Club, где можно сравнивать результаты, соревноваться и поддерживать друг друга.
Найди компанию
Следи за успехами друзей и других бегунов в приложении Nike Run Club, где можно сравнивать результаты, соревноваться и поддерживать друг друга.