Курс по бегу

    Курс по бегу

    Курс по бегу

    Как полюбить бег

    Над хорошими отношениями нужно трудиться. Особенно если это отношения между тобой и бегом. «Все качества, которые нужны для хороших партнерских отношений — честность, умение прощать, восхищение — необходимо использовать в тренировках, чтобы они продлились долго», — считает главный международный тренер бегового клуба Nike Крис Беннет. Так что надевай кроссовки, посмотри бегу в глаза и начни отношения с ним, следуя нашим советам.

    • Начни с чистого листа
    • Разнообразь режим
    • Поставь себе цель
    • Празднуй начало каждой пробежки
    • Принимай плохие пробежки
    • Добавь другие тренировки, чтобы развить силу
    • Слушай свое тело

    Хороший старт

    Начни с чистого листа

    Начни с чистого листа

    Откажись от предубеждений и отправляйся на первые пробежки с уверенностью, что они будут успешными. Делай то, что кажется простым, и не волнуйся о дистанции или темпе. «Позитивный опыт помогает», — говорит тренер.

    Разнообразь режим

    Разнообразь режим

    «Люди, которые регулярно выходят на пробежки, не бегают всегда по одному и тому же маршруту», — говорит тренер. Сохраняй мотивацию, поддерживая новизну: бегай по тому же маршруту, но в другую сторону, бери с собой друзей или меняй темп, делая 20-минутные ускорения.

    Поставь себе цель

    Поставь себе цель

    Пусть цель будет у каждой пробежки. Это может быть что-то простое, например: «На разминке я не буду напрягаться» или «Сегодня я побегу по новому маршруту». «Ты увидишь, что бегаешь больше, потому что тебе нравится бегать, — говорит тренер. — Может быть, в следующий раз ты решишь, что хочешь целенаправленно готовиться забегу на 5 км».

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    Радуйся боли в мышцах. Это напоминание о твоих достижениях

    Крис Беннет
    , главный международный тренер бегового клуба Nike

    Поддерживай отношения

    Празднуй начало каждой пробежки

    Еще слишком рано, а в кровати так тепло. У тебя был долгий день, и ты просто хочешь полежать на диване. Но ты все равно выходишь на пробежку. Какая самая трудная часть каждой пробежки? Начать. «Похвали себя за это, — говорит тренер. — Через 100 метров будет проще».

    Принимай плохие пробежки

    Давай начистоту: ты не сможешь каждый раз бежать, как чемпион. И это нормально. «Если хочешь оценить свой успех и прогресс, вспомни ужасную пробежку. Она показывает, какой у тебя запас физических и психологических сил», — говорит тренер.

    Добавь другие тренировки, чтобы развить силу

    «Чтобы быть здоровым, нужно трудиться», — считает тренер. Тренировка мышц, которые не укрепляются на пробежке, поможет бегать дальше и дольше. Качай пресс, укрепляй мышцы бедер и верхней части тела, чтобы выдерживать длинные дистанции. В приложении Nike Training Club есть тренировки на развитие силы, баланса и гибкости.

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    Слушай свое тело

    Плотный завтрак после длинной пробежки? Здорово. Хочешь просто лежать на полу 10 минут? Вперед. «Чтобы бег вдохновлял, он должен приносить удовольствие, — говорит тренер. — Празднование — это часть восстановления». В крайнем случае найди минуту, чтобы восхититься возможностями своего тела.

    Найди компанию

    Следи за успехами друзей и других бегунов в приложении Nike Run Club, где можно сравнивать результаты, соревноваться и поддерживать друг друга.

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    Найди компанию

    Следи за успехами друзей и других бегунов в приложении Nike Run Club, где можно сравнивать результаты, соревноваться и поддерживать друг друга.

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