Как полюбить бег

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Празднуй начало каждой пробежки

Еще слишком рано, а в кровати так тепло. У тебя был долгий день, и ты просто хочешь полежать на диване. Но ты все равно выходишь на пробежку. Какая самая трудная часть каждой пробежки? Начать. «Похвали себя за это, — говорит тренер. — Через 100 метров будет проще».

Принимай плохие пробежки

Давай начистоту: ты не сможешь каждый раз бежать, как чемпион. И это нормально. «Если хочешь оценить свой успех и прогресс, вспомни ужасную пробежку. Она показывает, какой у тебя запас физических и психологических сил», — говорит тренер.

Добавь другие тренировки, чтобы развить силу

«Чтобы быть здоровым, нужно трудиться», — считает тренер. Тренировка мышц, которые не укрепляются на пробежке, поможет бегать дальше и дольше. Качай пресс, укрепляй мышцы бедер и верхней части тела, чтобы выдерживать длинные дистанции. В приложении Nike Training Club есть тренировки на развитие силы, баланса и гибкости.

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Слушай свое тело

Плотный завтрак после длинной пробежки? Здорово. Хочешь просто лежать на полу 10 минут? Вперед. «Чтобы бег вдохновлял, он должен приносить удовольствие, — говорит тренер. — Празднование — это часть восстановления». В крайнем случае найди минуту, чтобы восхититься возможностями своего тела.