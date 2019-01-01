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Pegasus Trail GORE-TEX

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Pegasus Trail GORE-TEX

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Твои идеальные беговые кроссовки

Joyride

Joyride

Адаптивная амортизация, разработанная для комфорта при беге.

Pegasus

Pegasus

Созданные для бегунов с любым уровнем подготовки и всех типов бега, эти кроссовки обеспечивают баланс комфорта, поддержки, плавных движений и упругости.

Zoom

Zoom

Легкость и мгновенная амортизация для тренировок и забегов.

React

React

Мягкий и упругий, но легкий и долговечный пеноматериал для комфорта на весь день.

Free

Free

Минималистичная гибкая конструкция позволяет лучше ощущать поверхность под ногами.

Новые модели одежды

Покоряй улицы

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Glam Dunk

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Wild Run

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Беговая обувь по типу поверхности

По дороге

По дороге

По пересеченной местности

По пересеченной местности

По стадиону

По стадиону

Make Your Move

Самая скоростная экипировка Nike

ЛОМАЙ БАРЬЕРЫ СКОРОСТИ

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Zoom Fly 3 'Golden Blocks'

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Приложение Nike Run Club

Приложение Nike Run Club

Находи мотивацию, чтобы бегать лучше и чаще.

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