ХИДЖАБ NIKE PRO

ОТЗЫВЫ АТЛЕТОВ И ИННОВАЦИИ NIKE ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В
РЕВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ. В ПРОДАЖЕ С 1 ДЕКАБРЯ.
Разработка хиджаба Nike Pro продолжалась год, но необходимость его создания была очевидной уже при определении
миссии Nike — служить атлетам, — но с важной поправкой: если у тебя есть тело, ты уже атлет.
Следуя этой миссии, компания открывает на Среднем Востоке магазины и беговые клубы Nike,
организует женские забеги, создает специальные коллекции и выпускает приложение NTC на арабском.
Последние встречи с атлетами в штаб-квартире Nike в Бивертоне, штат Орегон, показали, что традиционный
хиджаб нужно адаптировать для спорта. Так тяжелоатлетка из Объединенных Арабских Эмиратов Амна аль-Хаддад
объяснила нам, что во время тренировок ее очень отвлекает хиджаб: он постоянно смещается, а тяжелая ткань плохо
пропускает воздух. Она также рассказала, насколько сложно найти хиджаб для соревнований: у нее был
только один подходящий, и ей приходилось стирать его вручную каждый вечер.
Опираясь на эти отзывы, наши дизайнеры разработали прототипы хиджабов с
использованием технологий Nike и попросили Амну и других женщин-атлетов
протестировать их. По отзывам стало понятно, что эта модель хиджаба должна стать еще легче и мягче.
Так дизайнеры Nike Pro, специализирующиеся на разработке базового слоя,
придумали функциональный хиджаб, похожий на другие продукты Nike Pro:
удобную модель с прилегающим кроем. Затем были созданы новые версии.
Их тоже протестировали лучшие атлеты Nike, в том числе выдающаяся фигуристка Захра Лари из ОАЭ
и тренер Nike Run Club Манал Ростом. Кроме того, испытать хиджабы предложили и атлетам-любителям из разных
уголков Среднего Востока. Дизайнеры Nike собирали отзывы не только о функциональности, но и о внешнем виде модели.
В каждой стране есть собственные стили хиджаба, и идеальный дизайн должен быть универсальным. Чтобы дизайн
соответствовал культурным требованиям, специалисты советовались с представителями местных сообществ.
Усовершенствованные прототипы получили отличные отзывы и финальное пожелание: изменить посадку
с учетом разных форм головы и размеров. Поскольку механизм регулировки увеличил бы вес изделия, дизайнеры
ввели размерный ряд: XS/S и M/L. После тщательной работы над деталями и еще одного этапа тестирования хиджаб Nike Pro был готов.
Финальный вариант из однослойной сетки Nike Pro Power Mesh надевается через голову. Легкая и самая дышащая
ткань Nike на основе полиэстера с продуманным расположением отверстий обеспечивает оптимальную вентиляцию,
но остается мягкой и полностью непрозрачной. Эластичные сетка и лента позволяют регулировать посадку для комфорта
независимо от формы головы и вида спорта. Например, для фигурного катания требуется более плотная посадка из-за обилия элементов с вращениями. Задняя
часть хиджаба удлинена и всегда остается под одеждой. Ворсистые нити в области шеи предотвращают натирание кожи при интенсивных нагрузках.
По просьбе атлетов дизайнеры расположили логотип Nike Swoosh прямо над левым ухом, подчеркнув уникальную функциональность хиджаба. Хиджаб
будет выпущен в черном и синем цветах — нейтральных темных оттенках, выбранных самими атлетами. Предлагая атлетам-мусульманам самые
инновационные продукты, такие как хиджаб Nike Pro, компания Nike стремится быть источником вдохновения для современных новаторов, а также женщин и девочек,
которые по-прежнему сталкиваются с преградами и ограничениями в отношении спорта: на Среднем Востоке
только одна из семи девочек регулярно посвящает разрешенным сообществом видам спорта не менее 60 минут.