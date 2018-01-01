ХИДЖАБ NIKE PRO

Разработка хиджаба Nike Pro продолжалась год, но необходимость его создания была очевидной уже при определении

миссии Nike — служить атлетам, — но с важной поправкой: если у тебя есть тело, ты уже атлет.





Следуя этой миссии, компания открывает на Среднем Востоке магазины и беговые клубы Nike,

организует женские забеги, создает специальные коллекции и выпускает приложение NTC на арабском.





Последние встречи с атлетами в штаб-квартире Nike в Бивертоне, штат Орегон, показали, что традиционный

хиджаб нужно адаптировать для спорта. Так тяжелоатлетка из Объединенных Арабских Эмиратов Амна аль-Хаддад

объяснила нам, что во время тренировок ее очень отвлекает хиджаб: он постоянно смещается, а тяжелая ткань плохо

пропускает воздух. Она также рассказала, насколько сложно найти хиджаб для соревнований: у нее был

только один подходящий, и ей приходилось стирать его вручную каждый вечер.





Опираясь на эти отзывы, наши дизайнеры разработали прототипы хиджабов с

использованием технологий Nike и попросили Амну и других женщин-атлетов

протестировать их. По отзывам стало понятно, что эта модель хиджаба должна стать еще легче и мягче.





Так дизайнеры Nike Pro, специализирующиеся на разработке базового слоя,

придумали функциональный хиджаб, похожий на другие продукты Nike Pro:

удобную модель с прилегающим кроем. Затем были созданы новые версии.





Их тоже протестировали лучшие атлеты Nike, в том числе выдающаяся фигуристка Захра Лари из ОАЭ

и тренер Nike Run Club Манал Ростом. Кроме того, испытать хиджабы предложили и атлетам-любителям из разных

уголков Среднего Востока. Дизайнеры Nike собирали отзывы не только о функциональности, но и о внешнем виде модели.

В каждой стране есть собственные стили хиджаба, и идеальный дизайн должен быть универсальным. Чтобы дизайн

соответствовал культурным требованиям, специалисты советовались с представителями местных сообществ.





Усовершенствованные прототипы получили отличные отзывы и финальное пожелание: изменить посадку

с учетом разных форм головы и размеров. Поскольку механизм регулировки увеличил бы вес изделия, дизайнеры

ввели размерный ряд: XS/S и M/L. После тщательной работы над деталями и еще одного этапа тестирования хиджаб Nike Pro был готов.





Финальный вариант из однослойной сетки Nike Pro Power Mesh надевается через голову. Легкая и самая дышащая

ткань Nike на основе полиэстера с продуманным расположением отверстий обеспечивает оптимальную вентиляцию,

но остается мягкой и полностью непрозрачной. Эластичные сетка и лента позволяют регулировать посадку для комфорта

независимо от формы головы и вида спорта. Например, для фигурного катания требуется более плотная посадка из-за обилия элементов с вращениями. Задняя

часть хиджаба удлинена и всегда остается под одеждой. Ворсистые нити в области шеи предотвращают натирание кожи при интенсивных нагрузках.





По просьбе атлетов дизайнеры расположили логотип Nike Swoosh прямо над левым ухом, подчеркнув уникальную функциональность хиджаба. Хиджаб

будет выпущен в черном и синем цветах — нейтральных темных оттенках, выбранных самими атлетами. Предлагая атлетам-мусульманам самые

инновационные продукты, такие как хиджаб Nike Pro, компания Nike стремится быть источником вдохновения для современных новаторов, а также женщин и девочек,

которые по-прежнему сталкиваются с преградами и ограничениями в отношении спорта: на Среднем Востоке

только одна из семи девочек регулярно посвящает разрешенным сообществом видам спорта не менее 60 минут.



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