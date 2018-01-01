ПОДГОТОВЬСЯ
К УДАРУ СЛЕВАЗайми позицию «разножка», чтобы
принять мяч. При приближении
мяча важно заранее развернуть
плечи, одновременно отводя
ракетку назад. Чтобы получить
максимальный импульс перед
ударом, важно сделать один
большой шаг вперед к мячу.
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ОТБЕЙ
МЯЧПри отбивании мяча задействуй все
мышцы тела. Это поможет вложить
в удар ракеткой максимальную
силу. Старайся, чтобы при
соприкосновении с мячом ракетка
оказалась как можно выше над
плечами и локтями.
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«СНАЧАЛА РАЗВЕРНИ ПЛЕЧИ, ЗАТЕМ ВСЕ ТЕЛО».Бенни Ибрахимзадех, директор программ профессиональных техник, Академия тенниса Mouratoglou
СОВЕРШЕНСТВУЙ СВОЙ УДАР СЛЕВА
В ЭКИПИРОВКЕ ИЗ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИДля идеальной тренировки необходимо
лучшее снаряжение. Выводи игру на новый
уровень и добивайся лучших результатов
в этом сезоне.