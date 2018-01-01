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ВСЕ ОБ УДАРЕ СЛЕВА Идеальный удар слева с Академией Mouratoglou.

ВСЕ ОБ
УДАРЕ СЛЕВА

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ПОДГОТОВЬСЯ
К УДАРУ СЛЕВА Займи позицию «разножка», чтобы
принять мяч. При приближении
мяча важно заранее развернуть
плечи, одновременно отводя
ракетку назад. Чтобы получить
максимальный импульс перед
ударом, важно сделать один
большой шаг вперед к мячу.

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ОТБЕЙ
МЯЧ При отбивании мяча задействуй все
мышцы тела. Это поможет вложить
в удар ракеткой максимальную
силу. Старайся, чтобы при
соприкосновении с мячом ракетка
оказалась как можно выше над
плечами и локтями.

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«СНАЧАЛА РАЗВЕРНИ ПЛЕЧИ, ЗАТЕМ ВСЕ ТЕЛО». Бенни Ибрахимзадех, директор программ профессиональных техник, Академия тенниса Mouratoglou

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СОВЕРШЕНСТВУЙ СВОЙ УДАР СЛЕВА
В ЭКИПИРОВКЕ ИЗ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ Для идеальной тренировки необходимо
лучшее снаряжение. Выводи игру на новый
уровень и добивайся лучших результатов
в этом сезоне.

MENS_NC_SP17_DESKTOP_AUSTRALIAN_OPEN_13.jpg

ОБУВЬ ДЛЯ ТЕННИСА

ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕННИСА

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