ОТБЕЙ

МЯЧ При отбивании мяча задействуй все

мышцы тела. Это поможет вложить

в удар ракеткой максимальную

силу. Старайся, чтобы при

соприкосновении с мячом ракетка

оказалась как можно выше над

плечами и локтями.