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АКАДЕМИЯ ИЗНУТРИ Познакомься с игроками и сотрудниками Академии тенниса Mouratoglou.

ТРЕНЕРЫ

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ПАТРИК МУРАТОГЛУ,
ПРЕЗИДЕНТ И
ОСНОВАТЕЛЬ Патрик — один самых влиятельных тренеров в мире.
Он работал с такими профессионалами, как Маркос
Багдатис и Григор Димитров. В настоящее время он
тренирует Серену Уильямс, которая под его
руководством с 2012 года выиграла 10 турниров
Большого шлема и завоевала 2 золотых медали
на Олимпийских играх, став лучшей в мире
теннисисткой. Он основал Академию тенниса
Mouratoglou, разработал целую философию
обучения и продолжает работать с тренерами
и атлетами.

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БЕННИ ИБРАГИМЗАДЕ
ДИРЕКТОР ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНИК
 Бенни Ибрагимзаде работал со многими профессиональными
теннисистами, включая Анжелику Кербер, Райнера Шуттлера
и Жереми Шарди. Его невероятный опыт вносит огромный
вклад в работу Академии тенниса Mouratoglou. Сейчас он
занимает должность директора программ профессиональных
техник, возглавляя команду из 36 специалистов по тактике,
технике и психологической подготовке. Кроме того, вместе
с Патриком Муратоглу он управляет фондом ChampSeed.

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ОБУВЬ ДЛЯ ТЕННИСА

ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕННИСА

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