ПАТРИК МУРАТОГЛУ,
ПРЕЗИДЕНТ И
ОСНОВАТЕЛЬПатрик — один самых влиятельных тренеров в мире.
Он работал с такими профессионалами, как Маркос
Багдатис и Григор Димитров. В настоящее время он
тренирует Серену Уильямс, которая под его
руководством с 2012 года выиграла 10 турниров
Большого шлема и завоевала 2 золотых медали
на Олимпийских играх, став лучшей в мире
теннисисткой. Он основал Академию тенниса
Mouratoglou, разработал целую философию
обучения и продолжает работать с тренерами
и атлетами.
БЕННИ ИБРАГИМЗАДЕ
ДИРЕКТОР ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНИК Бенни Ибрагимзаде работал со многими профессиональными
теннисистами, включая Анжелику Кербер, Райнера Шуттлера
и Жереми Шарди. Его невероятный опыт вносит огромный
вклад в работу Академии тенниса Mouratoglou. Сейчас он
занимает должность директора программ профессиональных
техник, возглавляя команду из 36 специалистов по тактике,
технике и психологической подготовке. Кроме того, вместе
с Патриком Муратоглу он управляет фондом ChampSeed.