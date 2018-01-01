ПАТРИК МУРАТОГЛУ,

ПРЕЗИДЕНТ И

ОСНОВАТЕЛЬ Патрик — один самых влиятельных тренеров в мире.

Он работал с такими профессионалами, как Маркос

Багдатис и Григор Димитров. В настоящее время он

тренирует Серену Уильямс, которая под его

руководством с 2012 года выиграла 10 турниров

Большого шлема и завоевала 2 золотых медали

на Олимпийских играх, став лучшей в мире

теннисисткой. Он основал Академию тенниса

Mouratoglou, разработал целую философию

обучения и продолжает работать с тренерами

и атлетами.

