ДОБАВЛЕНО В КОРЗИНУ
ДОБАВЛЕНО В ИЗБРАННОЕ
Сделайте подарок, который подойдет каждому.
Размер: Кол-во: @  
Стандартная доставка подарочной карты осуществляется бесплатно
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ () ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
ПОСМОТРЕТЬ ИЗБРАННОЕ
В корзине нет товаров

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ

SPI_Hero_P1.jpg
SPI_Hero_P1.jpg

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД В мире, где ресурсы ограничены, мы стремимся создавать лучшее, используя меньше материалов.

SPI_HUB_1600_03.jpg

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Ты совершенствуешь свое тело, а мы постоянно совершенствуем инновационные технологии, чтобы помогать атлетам и заботиться о природе. Потому что иногда одно движение, один миллиграмм материала и одна доля секунды решают все.

SPI_HUB_160011.jpg

FLYKNIT Каждый миллиметр материала Nike Flyknit выверен с точностью до последнего стежка. Так ограниченные ресурсы превращаются в неограниченные возможности.

FLYKNIT МИНИМУМ МАТЕРИАЛОВ. МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

NIKE GRIND ИННОВАЦИЯ В НОВОМ ОБЛИКЕ.

ДВЕ САМЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

White - 1600x315.jpg

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЛЕГКОСТЬ. ВЫСОКАЯ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Технология Flyknit позволила не только значительно сократить количество отходов, попадающих в окружающую среду, но и создать самую легкую, самую прочную и самую комфортную обувь в истории Nike.

ПОДРОБНЕЕ
SPI_HUB_1600_3.jpg

«NIKE FLYKNIT — ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ NIKE. ЭТО ПОМОГАЕТ
НАМ СОЗДАВАТЬ ПРОДУКТЫ, ОТ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ОТОРВАТЬ ВЗГЛЯД. КРАСОТА ЭТОГО МАТЕРИАЛА
ВДОХНОВЛЯЕТ ДИЗАЙНЕРОВ И АТЛЕТОВ, А ЕГО СВОЙСТВА ПОЗВОЛЯЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ ОТХОДЫ». Джон Хоук, вице-президент Nike Design

SPI_HUB_1600_p5.jpg
SPI_HUB_1600_p5.jpg

На 60% СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ОТХОДОВ*

*В среднем по сравнению с традиционными
технологиями производства обуви

SPI_HUB_FLYKNIT_4.jpg

НАЙДИ
СВОИ
FLYKNIT

ПОКАЗАТЬ ВСЕ
SPI_HUB_1600_2.jpg

ДОСТИГАТЬ БОЛЬШЕГО
С МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ.

ВОЗМОЖНО? КОНЕЧНО.

SU16_5.11_IH_NG_FST_P7.jpg

Инновационные технологии, нацеленные на защиту окружающей среды, — это стимул для развития компании и возможность по-новому взглянуть на политики, процессы и продукцию. Мы создаем технологии, которые помогают атлетам добиваться отличных результатов, компании — развиваться, а планете — сберегать ресурсы.

ПОДРОБНЕЕ

ОБУВЬ

ОДЕЖДА

АКСЕССУАРЫ И СНАРЯЖЕНИЕ

РЕКОМЕНДОВАННОЕ

Loading