РАЗУМНЫЙ ПОДХОДВ мире, где ресурсы ограничены, мы стремимся создавать лучшее, используя меньше материалов.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.Ты совершенствуешь свое тело, а мы постоянно совершенствуем инновационные технологии,чтобы помогать атлетам и заботиться о природе. Потому что иногда одно движение,один миллиграмм материала и одна доля секунды решают все.
FLYKNITКаждый миллиметр материала Nike Flyknit выверен с точностью до последнего стежка.Так ограниченные ресурсы превращаются в неограниченные возможности.
FLYKNITМИНИМУМ МАТЕРИАЛОВ. МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
NIKE GRINDИННОВАЦИЯ В НОВОМ ОБЛИКЕ.
ДВЕ САМЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЛЕГКОСТЬ. ВЫСОКАЯ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.Технология Flyknit позволила не только значительно сократить количество отходов, попадающих вокружающую среду, но и создать самую легкую, самую прочную и самую комфортную обувь в истории Nike.
«NIKE FLYKNIT — ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ NIKE. ЭТО ПОМОГАЕТ
НАМ СОЗДАВАТЬ ПРОДУКТЫ, ОТ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ОТОРВАТЬ ВЗГЛЯД. КРАСОТА ЭТОГО МАТЕРИАЛА
ВДОХНОВЛЯЕТ ДИЗАЙНЕРОВ И АТЛЕТОВ, А ЕГО СВОЙСТВА ПОЗВОЛЯЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ ОТХОДЫ».Джон Хоук, вице-президент Nike Design
На 60%СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ОТХОДОВ*
*В среднем по сравнению с традиционными
технологиями производства обуви
Инновационные технологии, нацеленные на защиту окружающей среды, — это стимул для развития компаниии возможность по-новому взглянуть на политики, процессы и продукцию. Мы создаем технологии, которыепомогают атлетам добиваться отличных результатов, компании — развиваться, а планете — сберегать ресурсы.