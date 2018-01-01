ROSHE TWOИсключительный комфорт, абсолютный минимализм. Новейшая
модель в линейке Roshe — Roshe Two — унаследовала легкость и
гибкость оригинальной модели и дополнена тремя уровнями
амортизации и мягким эластичным верхом.
ROSHE ONEВоплощение комфорта. Минимализм
и непревзойденная амортизация — оригинальные
Roshe не нуждаются в украшении.
ROSHE CLASSICSКлассическая беговая модель в современном роскошном исполнении.
Легендарные силуэты Nike: Cortez, LD-1000, Daybreak и
Waffle Racer, с легкой амортизирующей подошвой Roshe —
идеальное сочетание современных технологий и винтажного стиля.
ROSHE x NIKEiDЛегенда минимализма с твоим дизайном. Создай свой дизайн
любимой модели Roshe — выбери графику, цвета и добавь
значимую для тебя фразу — только в NIKEiD