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NIKE ROSHE

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ROSHE TWO
FLYKNIT ПРОСТО ИННОВАЦИЯ

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Просто Инновация: новая модель Roshe дополнена дышащим верхом
из материала Flyknit, который меняет цвет при движении, и тремя уровнями амортизации для комфорта и плавных движений.

ДЛЯ МУЖЧИН
ДЛЯ ЖЕНЩИН
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Сохранив четкие линии оригинала, Roshe Two Flyknit дополнены эластичным
верхом из прочного трикотажа для мягкости и поддержки.

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Модель Roshe, известная своей элегантной простотой, предстает в новом исполнении с
яркими трикотажными полосами, которые меняют цвет во время движения.

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Подошва для современной минималистичной модели. Обновленная надежная система амортизации Roshe
с тремя слоями пеноматериала обеспечивает сцепление и комфорт без утяжеления.

ЛИНЕЙКА ROSHE

ВСЕ МОДЕЛИ ROSHE
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ROSHE TWO Исключительный комфорт, абсолютный минимализм. Новейшая
модель в линейке Roshe — Roshe Two — унаследовала легкость и
гибкость оригинальной модели и дополнена тремя уровнями
амортизации и мягким эластичным верхом.

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ROSHE ONE Воплощение комфорта. Минимализм
и непревзойденная амортизация — оригинальные
Roshe не нуждаются в украшении.

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ROSHE CLASSICS Классическая беговая модель в современном роскошном исполнении.
Легендарные силуэты Nike: Cortez, LD-1000, Daybreak и
Waffle Racer, с легкой амортизирующей подошвой Roshe —
идеальное сочетание современных технологий и винтажного стиля.

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ROSHE x NIKEiD Легенда минимализма с твоим дизайном. Создай свой дизайн
любимой модели Roshe — выбери графику, цвета и добавь
значимую для тебя фразу — только в NIKEiD

СОЗДАТЬ СВОЙ ДИЗАЙН И КУПИТЬ
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