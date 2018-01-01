KOSTON 3 HYPERFEEL Штампованная анатомическая стелька

Lunarlon со вставкой Zoom обеспечивает

амортизацию в области пятки и уверенное

сцепление с доской. Бортик из материала

Flyknit и нити Flywire обеспечивают надежную

фиксацию средней части стопы. Тонкая, гибкая

и легкая резиновая подметка с сетчатым

рисунком обеспечивает непревзойденное

сцепление с поверхностью.