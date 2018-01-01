ПОДОШВА Штампованная анатомическая
стелька из материала Lunarlon
со вставкой Zoom обеспечивает
непревзойденную амортизацию в
области пятки и уверенное сцепление
с доской.
ВЕРХБортик Flyknit и нити Flywire обеспечивают
надежную фиксацию средней части стопы.
ПОДМЕТКАТонкая, гибкая и легкая резиновая
подметка с сетчатым рисунком
обеспечивает непревзойденное
сцепление с поверхностью.
НАЙДИ СВОИ HYPERFEELВыбери модель Hyperfeel, которая отражает твой собственный стиль.
JANOSKI HYPERFEELШтампованная анатомическая стелька
Lunarlon обеспечивает невесомую амортизацию
в области пятки и уверенное сцепление с доской.
Внутренняя часть для надежной фиксации стопы.
Гибкая резиновая подметка средней плотности с
сетчатым рисунком обеспечивает сцепление при
движении в любом направлении.
BRUIN HYPERFEELШтампованная анатомическая стелька из
материала PU обеспечивает амортизацию
в области пятки и уверенное сцепление с
доской. Скрытые эластичные ремешки на
язычке плотно фиксируют среднюю часть
стопы. Гибкая резиновая подметка средней
плотности с сетчатым рисунком обеспечивает
сцепление при движении в любом направлении.
KOSTON 3 HYPERFEELШтампованная анатомическая стелька
Lunarlon со вставкой Zoom обеспечивает
амортизацию в области пятки и уверенное
сцепление с доской. Бортик из материала
Flyknit и нити Flywire обеспечивают надежную
фиксацию средней части стопы. Тонкая, гибкая
и легкая резиновая подметка с сетчатым
рисунком обеспечивает непревзойденное
сцепление с поверхностью.