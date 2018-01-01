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KOSTON 3 HYPERFEEL

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ВЫБЕРИ ЦВЕТА Найди свой стиль, выбрав одну из трех универсальных расцветок.

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ВЫБЕРИ ЦВЕТА Найди свой стиль, выбрав одну из трех универсальных расцветок.

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ВЫБЕРИ ЦВЕТА Найди свой стиль, выбрав одну из трех универсальных расцветок.

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ПОДОШВА   Штампованная анатомическая
стелька из материала Lunarlon
со вставкой Zoom обеспечивает
непревзойденную амортизацию в
области пятки и уверенное сцепление
с доской.

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ВЕРХ Бортик Flyknit и нити Flywire обеспечивают
надежную фиксацию средней части стопы.

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ПОДМЕТКА Тонкая, гибкая и легкая резиновая
подметка с сетчатым рисунком
обеспечивает непревзойденное
сцепление с поверхностью.  

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НАЙДИ СВОИ HYPERFEEL Выбери модель Hyperfeel, которая отражает твой собственный стиль.

JANOSKI HYPERFEEL Штампованная анатомическая стелька
Lunarlon обеспечивает невесомую амортизацию
в области пятки и уверенное сцепление с доской.
Внутренняя часть для надежной фиксации стопы.
Гибкая резиновая подметка средней плотности с
сетчатым рисунком обеспечивает сцепление при
движении в любом направлении.

BRUIN HYPERFEEL Штампованная анатомическая стелька из
материала PU обеспечивает амортизацию
в области пятки и уверенное сцепление с
доской. Скрытые эластичные ремешки на
язычке плотно фиксируют среднюю часть
стопы. Гибкая резиновая подметка средней
плотности с сетчатым рисунком обеспечивает
сцепление при движении в любом направлении.

KOSTON 3 HYPERFEEL Штампованная анатомическая стелька
Lunarlon со вставкой Zoom обеспечивает
амортизацию в области пятки и уверенное
сцепление с доской. Бортик из материала
Flyknit и нити Flywire обеспечивают надежную
фиксацию средней части стопы. Тонкая, гибкая
и легкая резиновая подметка с сетчатым
рисунком обеспечивает непревзойденное
сцепление с поверхностью.

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