РАЗВИВАЙ СИЛУ И БАЛАНС ДЛЯ БЕГА, ВЫПОЛНЯЯ
ТРИ УПРАЖНЕНИЯ NTC. Каждый бегун — это атлет. Чтобы достигать максимальных результатов, каждому атлету нужен сильный корпус.
Для начала попробуй несколько раз в неделю включать в свою программу упражнения для
бегунов из новой 16-минутной тренировки Nike+ Training Club «Баланс и сила»
от Катарины Джонсон-Томпсон, чемпионки Европы по семиборью в помещении.
А затем постепенно увеличивай количество упражнений до полной тренировки. Поверь, твои мышцы спины, пресса, ягодиц и ног будут тебе благодарны.
ВЫПАД НАЗАД С ВЫТЯГИВАНИЕМ РУК С НАБИВНЫМ МЯЧОМ НАД ГОЛОВОЙ
Преимущества: повышение стабилизации корпуса, укрепление плечевого
пояса, ягодиц, задней поверхности бедра и квадрицепсов
Исходное положение — ноги на ширине бедер,
в одной руке набивной мяч.
Возьми набивной мяч двумя руками. Сделай
выпад назад левой ногой, согнув оба колена
под углом 90 градусов. Держи спину прямо.
Подними руки перед собой на уровне
плеч.
Опираясь на правую ногу, подними левое
колено перед собой на уровне бедер и
вытяни руки над головой. Вернись в
положение выпада (шаг 2) и повтори.
Выполняй упражнение в течение 30
секунд, затем повтори с другой ногой.
БАЛАНСИРОВАНИЕ НА ОДНОЙ НОГЕ С ВЫТЯГИВАНИЕМ
Преимущества: повышение стабилизации корпуса, укрепление ягодиц,
задней поверхности бедра и квадрицепсов
Исходное положение — стопы на ширине
бедер, руки вытянуты вдоль тела.
Слегка согни правую ногу в колене, отрывая
левую ногу от пола, и начни наклоняться
вперед, максимально вытягивая руки
вперед на уровне плеч.
Медленно вернись в вертикальное
положение и согни левое колено
перед собой, отведя правую руку
вперед, а левую — назад. Стоя
на правой ноге, сохраняй равновесие
и повторяй шаги 2 и 3 в течение 30
секунд. Выполни упражнение на
другую сторону.
РАКУШКА
Преимущества: укрепление бедер, ягодиц
и задней поверхности бедра
Лежа на левом боку, слегка согни колени.
Стопы на одной линии с ягодицами, ноги
вместе, левое предплечье прижато к полу,
ладонь за головой. Положи правую ладонь
на пол перед собой.
Опираясь на правую руку и удерживая
стопы вместе, подними колено,
находящееся сверху, затем опусти.
Выполняй упражнение в течение 30
секунд, затем повтори с другой ногой.
Какой бы ни была твоя цель — стать стройнее, сильнее или повысить тонус — в NTC найдется тренировка для тебя. Загрузи
приложение (бесплатно для iOS и Android) и выбирай из более 100 тренировок от мастер-тренеров Nike, содержащих упражнения из
высокоинтенсивных интервальных тренировок, йоги, пилатеса, беговых и других видов тренировок.
Ты также сможешь получать советы от профессиональных атлетов, тренироваться
вместе с друзьями и получать мотивацию от сообщества NTC. Посмотри всю тренировку для бегунов «Баланс и сила» от Катарины Джонсон-Томпсон
и получай больше советов, подсказок и тренировок в приложении NTC.
NIKE+ TRAINING CLUBБегай с умом. Тренируйся эффективнее. Хочешь стать стройнее, сильнее или обрести тонус? В NTC
ты найдешь более 100 тренировок, разработанных
мастер-тренерами Nike, — бесплатно для iOS и Android.