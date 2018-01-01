ТРИ РЕЦЕПТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БЛЮД,

ПРИДАЮЩИХ СИЛЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОБЕЖКИ



Если ты пробуешь энергетический гель для пробежек впервые, приготовься к непривычным ощущениям.

И после первой порции, возможно, ты будешь задаваться вопросом, что же только что попало в твой организм. Но мы знаем,

что гели (так же как и спортивные напитки, жевательные конфеты, батончики и т. д.) могут быть очень полезны для поддержания

энергии во время тяжелых тренировок. Поэтому мы попросили Крейга Веллера, эксперта по упражнениям в Precision Nutrition,

поделиться простыми рецептами из натуральных ингредиентов, которые могут стать хорошей альтернативой готовому питанию.

Просто налей напиток в бутылку (или упакуй продукт в сумку) и возьми с собой на следующую долгую пробежку.