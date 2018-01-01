СПОРТИВНОЕ МЕНЮ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ТРИ РЕЦЕПТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БЛЮД,
ПРИДАЮЩИХ СИЛЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОБЕЖКИ
Если ты пробуешь энергетический гель для пробежек впервые, приготовься к непривычным ощущениям.
И после первой порции, возможно, ты будешь задаваться вопросом, что же только что попало в твой организм. Но мы знаем,
что гели (так же как и спортивные напитки, жевательные конфеты, батончики и т. д.) могут быть очень полезны для поддержания
энергии во время тяжелых тренировок. Поэтому мы попросили Крейга Веллера, эксперта по упражнениям в Precision Nutrition,
поделиться простыми рецептами из натуральных ингредиентов, которые могут стать хорошей альтернативой готовому питанию.
Просто налей напиток в бутылку (или упакуй продукт в сумку) и возьми с собой на следующую долгую пробежку.
ШОКОЛАДНО-КОФЕЙНЫЙ ПРОТЕИНОВЫЙ БАТОНЧИК С КОКОСОМ
(На 12 штук)
«Эти батончики содержат большое
количество белков, а также много
углеводов (в финиках) и сбалансированных
полезных жиров (в кокосах и орехах макадамии)»,
— говорит Веллер. В них также содержатся
антиоксиданты и минералы (например, магний),
регулирующие электролитный баланс.
Ингредиенты:Белковый порошок со вкусом шоколада, ванили или
кофе (несколько мерных ложек на 25–30 г белка)
1/3 чашки охлажденного свежего кофе (обычного
или без кофеина) 3/4 чашки кокосовой стружки
без сахара 1/4 чашки жареных орехов макадамии
10 мягких королевских фиников без косточки
Щепотка соли, если орехи макадамии не соленые
Способ приготовления.Орехи макадамии измельчить в блендере в порошок, добавить
финики, измельчить до консистенции пасты. Добавить остальные
ингредиенты и тщательно перемешать. Выложить смесь в форму,
поставить в холодильник. После того как масса затвердеет, нарезать
на батончики. Совет. Эти батончики можно поместить в морозильную
камеру, где дольше сохранится их свежесть и увеличится срок годности.
Они быстро оттаивают.
ВИШНЕВЫЙ НАПИТОК C ЛИМОНОМ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
(Вес готового продукта 900 граммов)
«Этот напиток содержит вишневый сок,
предотвращающий боли в мышцах, и углеводы,
питающие активные мышцы. Кроме того, он богат
натрием и калием, которые помогают регулировать
электролитный баланс», — говорит Веллер.
Ингредиенты:85 г (около 1/3 чашки) вишневого сока
2 ст. ложки лимонного сока
2 ст. ложки меда
300 г кокосовой воды
Щепотка (от 1/8 до 1/4 ч. ложки) морской
соли Вода (около 450 г)
Способ приготовления:Налить соки, мед, кокосовую воду в литровую бутылку,
добавить соль и заполнить до верха водой. Взбалтывать до
растворения соли, охладить. Напиток готов. Совет. Если мед
долго не растворяется, сначала подогрей воду в сотейнике,
затем влей в нее мед (получится простой
разбавленный сироп).
КОКОСОВЫЙ ГЕЛЬ С КАКАО И СЕМЕНАМИ ЧИА
(На 1 чашку)
«На определенных этапах тренировок на
выносливость атлеты стараются потреблять
большее количество жиров и меньше углеводов.
В этом случае мы предлагаем им подобные снеки,
поскольку они снабжают организм большим
количеством энергии без традиционных углеводов»,
—отмечает Веллер. «В кокосе содержится много
полезных жиров и триглицеридов средней цепи,
которые легко усваиваются и быстро заряжают
энергией. А какао и семена чиа являются
отличными антиоксидантами и источниками
минералов, таких как магний и калий,
необходимых для поддержания
электролитного баланса».
Ингредиенты:1/4 чашка семян чиа
1/3 чашка кокосовых сливок (без сахара)
3/4 чашки ванильного миндального молока
без сахара 1,5–2 ст. ложки измельченных
какао-бобов (или сырого какао-порошка)
Щепотка соли (около 1/8 ч. ложки)
Щепотка корицы
Щепотка стевии (по желанию)
Способ приготовления:Смешать все ингредиенты в чашке (или в чашке блендера)
и поставить в холодильник на ночь. Благодаря семенам
чиа масса загустеет до консистенции геля.