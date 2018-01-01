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NIKE+ RUN CLUB

ОБЗОР NRC
ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB
ВСЕ ДЛЯ БЕГА
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ПЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БЕГАТЬ ПРАВИЛЬНО Лучшие бегуны — грамотные бегуны. Чтобы оставаться здоровым и достигать
максимальных результатов, нужно бегать с умом. Эти советы экспертов
NRC будут полезны бегунам с любым уровнем подготовки.

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ТЕМП

Чтобы определить свой темп, прислушивайся к себе.
Для 10 км представь, что тебе нужно пробежать 25 кругов
по стадиону или 10 км по асфальту. Темп для 5 км должен
быть быстрее. Для 1 мили — еще быстрее. Ты сможешь
бежать с разной скоростью и удивишься, как хорошо
понимаешь свое тело и уровень подготовки.

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ЛЕД

Положи в морозилку несколько бумажных стаканчиков с водой.
Если у тебя заболит колено, голень или ахиллово сухожилие,
срежь верхнюю часть стаканчика, чтобы добраться до льда.
Теперь можно держаться за дно стаканчика, не
переохлаждая пальцы. Массируй проблемную
зону в течение 15 минут.

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УСТАЛОСТЬ

Это значит, что твой организм все еще
восстанавливается после тренировок.
Тебе нужно больше спать. Это нормально. Но
если усталость не проходит даже после дней
отдыха, откажись от очередной тренировки
или пересмотри способы восстановления.
Как много ты спишь? Как питаешься? Достаточно
ли пьешь? Правильно ли бегаешь в дни
восстановления? Подходит ли тебе обувь?

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ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Почему у тебя хорошее настроение? Может быть, потому что
ты видишь прогресс. Или потому что отлично себя чувствуешь.
Ни больше, ни меньше. Старайся, чтобы смена настроения
не приводила к серьезным изменениям в плане.
Маятник отклоняется в одну сторону настолько же,
насколько он отклоняется в другую.

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НОВАЯ ОБУВЬ

Если ты выбираешь уже знакомую модель и версию
беговых кроссовок, тебе потребуется всего несколько
часов, чтобы разносить ее. Чтобы привыкнуть к новой
модели или новой версии, нужно больше времени.
Начни с нескольких восстановительных пробежек
в неделю и постепенно
увеличивай
время.

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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Узнай, как прийти в
форму и стать здоровым
и быстрым бегуном.

Используй все возможности
Nike+ Run Club, чтобы
бежать дальше.

Выходи на новый уровень
скорости — читай полезные
статьи о беге.

Вдохновляйся рецептами
и советами по питанию
для бегунов.

Получи простые советы
о том, как стать лучше.

Выполняй продуманные
тренировки, разработанные
атлетами и тренерами NRC.

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

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