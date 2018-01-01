Это значит, что твой организм все еще

восстанавливается после тренировок.

Тебе нужно больше спать. Это нормально. Но

если усталость не проходит даже после дней

отдыха, откажись от очередной тренировки

или пересмотри способы восстановления.

Как много ты спишь? Как питаешься? Достаточно

ли пьешь? Правильно ли бегаешь в дни

восстановления? Подходит ли тебе обувь?