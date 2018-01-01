2 // УЗНАЙ СВОЙ ТЕМП БЕГА Для разных дистанций требуется разный темп бега. Как правило, короткие отрезки ты пробегаешь быстрее, а на

длинных отрезках снижаешь темп. Обычно в план тренировок включают бег на милю, 5 км или 10 км, поэтому нужно

заранее выбрать темп, который тебе подходит для таких дистанций. Для дистанции 10 км следует выбрать темп, который

ты можешь поддерживать в течение 25 кругов на стадионе. Милю нужно бежать в таком темпе,

который ты можешь держать только четыре круга; это более быстрый темп.



Начни с медленного темпа и постепенно наращивай скорость. Ритм дыхания помогает контролировать темп. Если

дыхание сбивается, сбавь скорость до того уровня, на котором ты сможешь ровно дышать.



Отслеживать скорость и анализировать прогресс за неделю можно с помощью приложения Nike+ Running.

