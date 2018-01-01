ПИТАНИЕ ПЕРЕД ПРОБЕЖКОЙ Общее правило: старайся не заниматься спортом на пустой желудок. Питательные вещества необходимы тебе во время тренировки и после

нее, в период восстановления. Обильная пища здесь не нужна, но, питаясь правильно, ты можешь существенно увеличить длительность

и повысить качество своих занятий.



Перед пробежкой выбирай продукты с низким содержанием волокон и жира. Если есть не хочется, выпей спортивный напиток или смузи,

содержащий 200–400 калорий. Обильная пища здесь не нужна, но, питаясь правильно, ты можешь существенно увеличить длительность и

повысить качество своих занятий.



Перекуси за два часа до тренировки. Не ешь много и выбирай пищу с низким содержанием жира, волокон. Отдай предпочтение белкам,

углеводам и жидкости. Кроме того, ешь только знакомые продукты. Не экспериментируй с новой едой, ведь ты не знаешь, как на нее

отреагирует твое тело. Мы предлагаем тебе следующие варианты питания и напитков перед тренировкой.

«Для большинства тренировок необходим только легкий перекус.



Ты можешь выбрать полноценный прием пищи за несколько часов или более легкую закуску за 30 минут до начала занятий», — советует Берарди.



Выбирай то, что лучше всего подходит именно тебе. Полноценный прием пищи должен включать в себя 1 или 2 порции белков величиной с

ладонь, 1 или 2 порции овощей величиной с кулак, 1 или 2 пригоршни углеводов, а также 1 или 2 порции жиров размером с большой палец.

Для легкого перекуса выбирай то, что быстро усваивается, например, смузи. Важно выбирать привычные продукты, которые не вызывают у тебя

проблем с желудком.



• Бананы — отличный источник питательных веществ и быстрых углеводов, а также калия. Углеводы снабжают твой организм глюкозой, которая

выступает в качестве топлива для тренировки. Калий помогает поддерживать функции нервной системы и мышц. Съешь банан за 0 минут до

начала тренировки, чтобы провести тренировку максимально эффективно.



• Овес — еще один отличный источник натуральных углеводов, которые медленно усваиваются организмом и поставляют энергию на протяжении

всей тренировки, поэтому ты сможешь тренироваться дольше. Съешь тарелку овсяных хлопьев с йогуртом и ягодами не менее чем за 30 минут до

начала занятий, чтобы получать энергию и тренироваться эффективнее.



• Цельные зерна — еще один отличный источник углеводов, а цельнозерновой хлеб является прекрасной основной для питания перед тренировкой.

Съешь пару ломтиков цельнозернового хлеба с медом, джемом, арахисовым маслом или яйцами за 30–45 минут до тренировки.



• Яблоки и арахисовое масло — это легкий перекус, богатый углеводами, белком, витаминами и минералами. Это быстрая и вкусная

подзарядка для тренировок легкой и средней интенсивности.



• Если ты любишь кофе, не добавляй сахар и налей побольше молока. В этом случае кофе — отличный вариант перед тренировкой. Молоко

не только восполняет потерю жидкости, но и снабжает твое тело белком и углеводами, а кофе заряжает энергией.



• Фруктовые смузи без сахара из натуральных ингредиентов с добавлением белка —

прекрасный перекус перед тренировкой. Для повышения содержания белка добавь молоко или йогурт.

