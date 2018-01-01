О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ФИНИШНЫХ РЫВКОВУвеличивай скорость к концу пробежки,
и ты станешь сильнее.
Вряд ли кому-то нравится начинать пробежку в медленном темпе. В начале пробежки хочется бежать изо всех
сил и как можно дольше. Это нормально. Однако если цель — показать мощный финиш (или вообще добраться
до финишной черты), есть один способ, который поможет тебе в этом. Начинай пробежку в умеренном темпе и
постепенно наращивай скорость, чтобы не выбиться из сил, прежде чем впереди покажется финишная лента.
Чтобы подготовиться к этому психологически и физически, начни тренировать финишные рывки,
выполняя вторую половину пробежки в более быстром темпе.«Если постепенно приучать свое тело к разным темпам бега, то можно испытать одно из самых приятных
ощущений для атлета — «второе дыхание», когда источник сил открывается на второй половине дистанции»,
— говорит тренер бегового клуба Nike+ Сан-Франциско Джейсон Рексинг. — Нет ничего приятнее, чем догнать
и перегнать соперников и пересечь финишную черту с личным рекордом в кармане».Вот несколько советов о том, где (и как) ввести финишные рывки в свои пробежки.
ПРОГРЕССИВНЫЙ БЕГ Во время еженедельных тренировок NRC восстановительные и длинные пробежки нужно выполнять
с постепенным наращиванием темпа от самого медленного до самого быстрого. Это и станет для тебя
тренировкой финишных рывков.КАК. Эти тренировки нужно выполнять в расслабленном комфортном темпе, который поможет тебе
восстановиться перед более напряженными пробежками будущей недели.«Нужно начать с медленного темпа и наращивать скорость до целевого, а затем и до более быстрого
темпа. (К примеру, если ты собираешься пробежать 5 миль в темпе для 1 мили за 8 мин, пробеги первую
милю в темпе для 1 мили за 8:20 мин и ускоряйся каждую милю на 10 секунд. Должна получиться пробежка
с такими интервалами: 8:20 мин — 8:10 мин — 8 мин — 7:50 мин — 7:40 мин). В конечном итоге, твоей средней
скоростью должна оказаться именно целевая скорость пробежки. Это также поможет приучить себя к полезной
практике: чем дольше бежишь, тем легче становится», — отмечает главный международный тренер NRC Крис Беннет.Робин Лалонд, тренер NRC Чикаго, рекомендует делить дистанцию во время длинной пробежки на три отрезка.
Первую треть пробеги в темпе на 15 секунд медленнее, чем целевой темп, вторую — в целевом темпе, а третью
— в темпе на 15 секунд быстрее, чем целевой темп.
ТЕМПОВЫЕ ПРОБЕЖКИ «Обычно цель темповой пробежки — пробежать все отрезки в одном темпе. Однако увеличение
скорости на последнем отрезке позволяет подготовить тело к забегу, когда именно на финишных
милях нужно выйти из своей зоны комфорта», — говорит Джейсон Рексинг.КАК. Во время следующей темповой пробежки увеличь скорость на двух последних милях. Иными
словами, если ты планируешь пробежать 6 миль в темпе для 1 мили за 7:30 минут, удерживай этот темп
на первых четырех милях. Затем на пятой миле перейди к темпу 7:20 минут, а на шестой — 7:10 минут.
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ БЕГ «Эти тренировки на скорость включают быстрый бег в течение нескольких коротких периодов
с коротким восстановлением после каждого из них. Обычно интервальный бег выполняется с
различным темпом, поэтому такие тренировки отлично подходят, чтобы попрактиковаться в
финишных рывках», — говорит Джейсон Рексинг.КАК. Выполни прогрессивную пробежку с повторяющимися интервалами. Попробуй схему «4 x 1
миля» с 2-минутным интервалом восстановления после каждого отрезка. Первую милю пробеги
в быстром, но комфортном темпе, вторую и третью — в темпе для 10 км, ну а последнюю милю
пробеги в темпе для 5 км.
ПОДГОТОВКА К ЗАБЕГУ «Прежде чем приступить к тренировкам на целевую дистанцию, начни с небольших пробежек и
постепенно наращивай темп. Так ты поймешь, каких усилий потребует забег», — говорит Робин Лалонд.КАК. Если ты готовишься к полумарафону, начни пробежки на 10 км за шесть недель до забега. Первые
2,5 мили пробеги в спокойном комфортном темпе. Следующие 2,5 мили постепенно наращивай скорость,
пока не достигнешь целевого темпа полумарафона, и удерживай ее. На последнем отрезке в 1,2 мили
увеличь скорость до темпа для 10 км и финишируй, не сбавляя темп.«Бег с финишными рывками требует терпения, дисциплины и выносливости. Терпение понадобится,
чтобы во время забега следовать плановому темпу, даже если видишь, что в начале вперед с легкостью
вырываются бегуны, которых ты можешь обогнать. Дисциплина поможет тебе наращивать темп постепенно,
даже если чувствуешь, что выдержишь и более стремительные переходы. Ну а выносливость пригодится,
чтобы продолжать увеличивать скорость к концу забега, несмотря на избыток молочной кислоты в
мышцах и усталость», — говорит тренер NRC Сан-Франциско Джейсон Рексинг.
КРИС БЕННЕТГЛАВНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРЕНЕР NRC@coachbennett