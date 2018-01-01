Вряд ли кому-то нравится начинать пробежку в медленном темпе. В начале пробежки хочется бежать изо всех

сил и как можно дольше. Это нормально. Однако если цель — показать мощный финиш (или вообще добраться

до финишной черты), есть один способ, который поможет тебе в этом. Начинай пробежку в умеренном темпе и

постепенно наращивай скорость, чтобы не выбиться из сил, прежде чем впереди покажется финишная лента.

Чтобы подготовиться к этому психологически и физически, начни тренировать финишные рывки,

выполняя вторую половину пробежки в более быстром темпе.

«Если постепенно приучать свое тело к разным темпам бега, то можно испытать одно из самых приятных

ощущений для атлета — «второе дыхание», когда источник сил открывается на второй половине дистанции»,

— говорит тренер бегового клуба Nike+ Сан-Франциско Джейсон Рексинг. — Нет ничего приятнее, чем догнать

и перегнать соперников и пересечь финишную черту с личным рекордом в кармане».

Вот несколько советов о том, где (и как) ввести финишные рывки в свои пробежки.