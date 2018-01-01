3 СОВЕТА ПО КРОСС-ТРЕНИНГУЭти простые упражнения для бегунов полезны как новичкам,
так и профессионалам: ты сможешь стать
более сильным, здоровым и уверенным бегуном.
Очевидно, что бег — это прекрасно. Но не стоит заниматься исключительно этим, даже если ты профессионал.
Если ты хочешь стать сильнее (или быстрее), стоит добавить в расписание занятия по кросс-тренингу. Это не
значит, что тебе придется еженедельно проводить по несколько часов в зале — просто регулярно выполняй
упражнения и делай растяжку, чтобы развивать баланс и подвижность.Для начала попробуй выполнить эти базовые, но невероятно эффективные упражнения от тренера
Nike Джона Смита, легендарного спринтера и рекордсмена мира. А затем посмотри, как профессиональная
спринтер Инглиш Гарднер выполняет каждое движение.
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1. УКРЕПЛЯЙ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ТЕЛАЗАЧЕМ. Когда тренировка становится интенсивнее, и ты начинаешь
уставать, сильная верхняя часть тела поможет тебе идти дальше без
ущерба для техники выполнения.КАК. Выполняй идеальные отжимания. Прими положение планки,
расположив кисти прямо под плечами. Ноги вытянуты назад, спина
прямая, пресс напряжен, пальцы ног прижаты к полу. Согни руки в
локтях и опустись вниз, держа тело параллельно полу. Коснись грудью
пола и задержись, затем вернись в исходное положение,
полностью контролируя тело и сохраняя правильное положение.ВО ВРЕМЯ БЕГА. Плечи должны быть расслаблены, ладони расправлены
(не сжимай их в кулаки), а локти — отведены назад.
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2. УКРЕПЛЯЙ МЫШЦЫ КОРПУСАЗАЧЕМ. Мышцы пресса и спины отвечают за осанку, баланс и
устойчивость во время бега.КАК. Выполняй классические подъемы корпуса. Не отрывай стопы от
пола. Ноги в согнуты в коленях, спина прямая. Не напрягая шею,
задействуй мышцы пресса и приподними плечи и верхнюю часть
спины от пола. Достигнув верхней точки, медленно вернись в
исходное положение.ВО ВРЕМЯ БЕГА. Следи, чтобы спина была прямой,
и держи осанку уверенно, но расслабленно.
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3. УКРЕПЛЯЙ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ТЕЛАЗАЧЕМ. Работая над мышцами бедер, задней поверхности бедра и
ягодиц, ты развиваешь гибкость и подвижность, а также защищаешь
себя от некоторых самых распространенных травм при беге.КАК. Выполняй упражнение с высоким подъемом коленей. Отталкивайся
и приземляйся на переднюю треть стопы (не на пятку!), при этом
поднимая одно колено выше пояса. Помогай себе руками. Следи за
положением спины — не отклоняйся назад или вперед. Хотя упражнение
выполняется в быстром темпе, не торопись и концентрируйся на
правильном выполнении.ВО ВРЕМЯ БЕГА. Чтобы подготовить тело к более энергичным шагам,
выполняй движения с большей амплитудой. С каждым шагом стремись
вперед, а не вверх.
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