Очевидно, что бег — это прекрасно. Но не стоит заниматься исключительно этим, даже если ты профессионал.

Если ты хочешь стать сильнее (или быстрее), стоит добавить в расписание занятия по кросс-тренингу. Это не

значит, что тебе придется еженедельно проводить по несколько часов в зале — просто регулярно выполняй

упражнения и делай растяжку, чтобы развивать баланс и подвижность.

Для начала попробуй выполнить эти базовые, но невероятно эффективные упражнения от тренера

Nike Джона Смита, легендарного спринтера и рекордсмена мира. А затем посмотри, как профессиональная

спринтер Инглиш Гарднер выполняет каждое движение.