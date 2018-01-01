ТРИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ БЕГУНОВ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ УКРЕПИТЬ КОРПУС Хочешь сделать движения более энергичными? Тебе нужно что-то большее, чем просто бег. Развивай силу и скорость, несколько раз в
неделю выполняя динамичное упражнение для корпуса из тренировки мастер-тренера Nike Кирсти Годсо
«Стремительное ускорение» в приложении Nike+ Training Club.
1. БОКОВЫЕ ОТЖИМАНИЯ С ПОДСТАВКОЙ Преимущества: укрепление плечевого пояса, грудной клетки, рук и корпуса
Исходное положение –– стоя на коленях
перед подставкой.
Прими упор лежа, левая рука на подставке,
а правая –– на полу. Поставь руки чуть
шире плеч.
Напрягая корпус, опусти грудь, а затем
поднимись на руках.
Поднявшись, поставь руки по другую сторону
подставки, перешагивая руками через нее.
Ноги двигаются синхронно с руками.
Повтори с другой стороной.
Выполняй упражнение в течение 30 секунд,
меняя стороны.
2. ПРИСЕДАНИЯ С ВЫТЯНУТОЙ НОГОЙ Преимущества: стабилизация корпуса, укрепление мышц ягодиц, задней поверхности бедра и квадрицепсов
Встань перед подставкой спиной к ней
примерно в полуметре, ноги
на ширине бедер.
Вытяни ногу назад, поставив
носок на подставку.
Присядь так, чтобы колено ноги,
находящейся сзади, почти коснулось пола.
Вернись в исходную позицию и повтори.
Выполняй упражнение в течение 30 секунд,
затем поменяй ноги и повтори.
3. ШАГАЮЩАЯ ПЛАНКА С ПОВОРОТОМ Преимущества: укрепление плечевого пояса, грудной клетки, пресса, спины и бедер
Исходное положение –– планка, кисти под
плечами.
Согни локти и опустись на предплечья.
Держи спину прямо, корпус напряжен.
Разверни бедра влево, раскрывая грудную
клетку в сторону и поднимая левую руку
вверх. Взглядом следи за рукой.
Заведи левую руку под корпус влево, затем
снова вытяни ее вверх. Опусти руку на пол по
центру, вернись в полную планку и повтори
упражнение с другой рукой. Выполняй
упражнение в течение 1 минуты, меняя
стороны.