ТРИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ БЕГУНОВ,

КОТОРЫЕ ПОМОГУТ УКРЕПИТЬ КОРПУС

Хочешь сделать движения более энергичными? Тебе нужно что-то большее, чем просто бег. Развивай силу и скорость, несколько раз в

неделю выполняя динамичное упражнение для корпуса из тренировки мастер-тренера Nike Кирсти Годсо

«Стремительное ускорение» в приложении Nike+ Training Club.