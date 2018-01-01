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NIKE+ RUN CLUB

ОБЗОР NRC
ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB
ВСЕ ДЛЯ БЕГА
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СИЛА НА МАКСИМУМЕ!

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ТРИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ БЕГУНОВ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ УКРЕПИТЬ КОРПУС
Хочешь сделать движения более энергичными? Тебе нужно что-то большее, чем просто бег. Развивай силу и скорость, несколько раз в
неделю выполняя динамичное упражнение для корпуса из тренировки мастер-тренера Nike Кирсти Годсо
«Стремительное ускорение» в приложении Nike+ Training Club.

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1. БОКОВЫЕ ОТЖИМАНИЯ С ПОДСТАВКОЙ
Преимущества: укрепление плечевого пояса, грудной клетки, рук и корпуса

Исходное положение –– стоя на коленях
перед подставкой.

Прими упор лежа, левая рука на подставке,
а правая –– на полу. Поставь руки чуть
шире плеч.

Напрягая корпус, опусти грудь, а затем
поднимись на руках.

Поднявшись, поставь руки по другую сторону
подставки, перешагивая руками через нее.
Ноги двигаются синхронно с руками.

Повтори с другой стороной.
Выполняй упражнение в течение 30 секунд,
меняя стороны.

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2. ПРИСЕДАНИЯ С ВЫТЯНУТОЙ НОГОЙ
Преимущества: стабилизация корпуса, укрепление мышц ягодиц, задней поверхности бедра и квадрицепсов

Встань перед подставкой спиной к ней
примерно в полуметре, ноги
на ширине бедер.

Вытяни ногу назад, поставив
носок на подставку.

Присядь так, чтобы колено ноги,
находящейся сзади, почти коснулось пола.
Вернись в исходную позицию и повтори.
Выполняй упражнение в течение 30 секунд,
затем поменяй ноги и повтори.

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3. ШАГАЮЩАЯ ПЛАНКА С ПОВОРОТОМ
Преимущества: укрепление плечевого пояса, грудной клетки, пресса, спины и бедер

Исходное положение –– планка, кисти под
плечами.

Согни локти и опустись на предплечья.
Держи спину прямо, корпус напряжен.

Разверни бедра влево, раскрывая грудную
клетку в сторону и поднимая левую руку
вверх. Взглядом следи за рукой.

Заведи левую руку под корпус влево, затем
снова вытяни ее вверх. Опусти руку на пол по
центру, вернись в полную планку и повтори
упражнение с другой рукой. Выполняй
упражнение в течение 1 минуты, меняя
стороны.

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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Узнай, как прийти в
форму и стать здоровым
и быстрым бегуном.

Используй все возможности
Nike+ Run Club, чтобы
бежать дальше.

Выходи на новый уровень
скорости — читай полезные
статьи о беге.

Вдохновляйся рецептами
и советами по питанию
для бегунов.

Получи простые советы
о том, как стать лучше.

Выполняй продуманные
тренировки, разработанные
атлетами и тренерами NRC.

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

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