ТРИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ БЕГУНОВ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ УКРЕПИТЬ КОРПУС Хочешь сделать движения более энергичными? Тебе нужно что-то большее, чем просто бег. Развивай силу и скорость, несколько раз в
неделю выполняя динамичное упражнение для корпуса из тренировки мастер-тренера Nike Кирсти Годсо
«Стремительное ускорение» в приложении Nike+ Training Club.
1. БОКОВЫЕ ОТЖИМАНИЯ С ПОДСТАВКОЙ Преимущества: укрепление плечевого пояса, грудной клетки, рук и корпуса
Исходное положение –– стоя на коленях
перед подставкой.
Прими упор лежа, левая рука на подставке,
а правая –– на полу. Поставь руки чуть
шире плеч.
Напрягая корпус, опусти грудь, а затем
поднимись на руках.
Поднявшись, поставь руки по другую сторону
подставки, перешагивая руками через нее.
Ноги двигаются синхронно с руками.
Повтори с другой стороной.
Выполняй упражнение в течение 30 секунд,
меняя стороны.
2. ПРИСЕДАНИЯ С ВЫТЯНУТОЙ НОГОЙ Преимущества: стабилизация корпуса, укрепление мышц ягодиц, задней поверхности бедра и квадрицепсов
Встань перед подставкой спиной к ней
примерно в полуметре, ноги
на ширине бедер.
Вытяни ногу назад, поставив
носок на подставку.
Присядь так, чтобы колено ноги,
находящейся сзади, почти коснулось пола.
Вернись в исходную позицию и повтори.
Выполняй упражнение в течение 30 секунд,
затем поменяй ноги и повтори.
3. ШАГАЮЩАЯ ПЛАНКА С ПОВОРОТОМ Преимущества: укрепление плечевого пояса, грудной клетки, пресса, спины и бедер
Исходное положение ––
планка, кисти под плечами.
Согни локти и опустись на предплечья.
Держи спину прямо, корпус напряжен.
Разверни бедра влево, раскрывая
грудную клетку в сторону и поднимая
левую руку вверх. Взглядом следи за рукой.
Заведи левую руку под корпус влево, затем
снова вытяни ее вверх. Опусти руку на пол
по центру, вернись в полную планку и
повтори упражнение с другой рукой.
Выполняй упражнение в течение
1 минуты, меняя стороны.
Какой бы ни была твоя цель — стать стройнее, сильнее или повысить тонус — в NTC найдется тренировка для тебя.
Загрузи приложение (бесплатно для iOS и Android) и выбирай из более 100 тренировок от
мастер-тренеров Nike, содержащих упражнения из высокоинтенсивных интервальных тренировок, йоги, пилатеса,
беговых и других видов тренировок. Кроме того, ты сможешь получать советы от профессиональных атлетов,
тренироваться вместе с друзьями и получать дополнительную мотивацию от всего сообщества NTC.
Посмотри всю 30-минутную тренировку «Стремительное ускорение» от Кирсти Годсо
и получай больше советов, подсказок и тренировок в приложении NTC.
NIKE+ TRAINING CLUBБегай с умом. Тренируйся эффективнее. Хочешь стать стройнее, сильнее или обрести тонус? В NTC
ты найдешь более 100 тренировок, разработанных
мастер-тренерами Nike, — бесплатно для iOS и Android.