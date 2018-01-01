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NRC: ЯЗЫК БЕГА

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ЯЗЫК БЕГА Говоря о беге, атлеты используют особые термины. Мы расскажем обо всех
типах пробежек и объясним термины, которые используются в твоей программе.

Designs 39 (All 5 Plans)

ТРЕНИРОВКИ

БЕГ НА СКОРОСТЬ Идеальный способ увеличить максимальный темп —
отрабатывать его много раз на серии коротких
скоростных интервалов. Дистанция и скорость
бега, а также время на восстановление
могут быть одинаковыми или разными.
К тренировкам на скорость относятся пробежки
с длинными отрезками, фартлек, пробежки
в бодром темпе и бег в гору. Посмотри
ниже определения этих типов пробежек.

БЕГ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ Еженедельный бег на выносливость — это
бег на длинную дистанцию в комфортном темпе.
Это важная часть тренировок, помогающая телу
и мыслям приспособиться к более длинным
дистанциям. Она также помогает привыкнуть к
физическим и психологическим трудностям, с
которыми ты можешь столкнуться во время
соревнований. Нужно выполнять эту пробежку
как прогрессивный бег. Посмотри определение
прогрессивного бега в типах пробежек.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ Восстановление так же важно, как и интенсивные
тренировки. В дни восстановления прислушайся
к своему телу — может быть, ему нужен полный
отдых, кросс-тренинг с приложением N+TC или
пробежка на несколько километров в восстановительном
темпе. В идеале нужно выполнять пробежки хотя
бы два из четырех дней восстановления. Восстановительный
бег повышает выносливость и помогает как следует
восстановить силы после интенсивной тренировки.
Он выполняется как прогрессивный бег. Посмотри
определение прогрессивного бега в типах пробежек.

Designs 39 (All 5 Plans)

ТИПЫ ПРОБЕЖЕК

ФАРТЛЕК Фартлек развивает скорость и силу
благодаря изменению дистанций и темпа
без прерывания бега. Пример тренировки
фартлека: одна минута расслабленного бега
и затем одна минута бега изо всех сил
повторяются в течение нескольких минут или
миль или меняются каждый квартал.

БЕГ В ГОРУ Такие тренировки развивают скорость и улучшают
твою форму. Чтобы бежать вверх, нужно приложить
больше усилий, поэтому не старайся бежать так
же быстро, как по плоскому участку. Когда бежишь
вверх, следи за дыханием. Не наклоняйся вперед
слишком сильно. Достаточно слегка наклонить
корпус, чтобы подбородок находился впереди
груди. Бег вверх по склону отлично помогает
развить скорость и силу с минимальной нагрузкой
на ноги.

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ БЕГ Интервальный бег означает бег на двух
разных скоростях в пределах одного отрезка.
Например, пробежка 400-метрового отрезка
выглядит так:
первые 200 метров без напряжения,
вторые 200 метров быстро. Это позволяет
разделить отрезок на две части.

ПРОГРЕССИВНЫЙ БЕГ Прогрессивный бег улучшает выносливость и
помогает телу привыкнуть к нагрузке во время
бега. Следи за темпом во время каждой
пробежки, начиная медленнее, чем для
восстановительного бега, и заканчивая
быстрее. Твоя средняя скорость за всю
пробежку будет темпом восстановления.
Бег на выносливость и восстановительный
бег всегда нужно выполнять как прогрессивный.

КОРОТКИЕ ЗАБЕГИ Это очень короткие забеги, которые
обычно выполняют до бега или тренировки
(либо сразу после). В серии коротких
забегов нужно наращивать скорость: часто
первый забег будет самым длинным и
самым медленным. Между каждым
забегом должно быть короткое восстановление.

БЕГ В БОДРОМ ТЕМПЕ Трудная, но контролируемая скорость,
на которой можно бежать длинные отрезки
или выполнять забег на 1–16 километров. Цель
бега в бодром темпе — развить психологическую
ифизическую выносливость и привыкнуть к
дискомфорту.

ТРЕК Трек — это серия коротких забегов
на скорость. В идеале эта тренировка
предназначена для трека, потому что на его
поверхности ты можешь двигаться быстрее и
точнее, но фактически ее можно выполнять
почти в любом месте. Используй для отметки
отрезков кварталы, светофоры или даже
деревья.

РАЗВОРОТЫ Развороты выполняются на коротких
отрезках. Не останавливайся в конце
отрезка, а пересеки линию и развернись
(как можно быстрее и устойчивее),
чтобы начать новый отрезок.

Designs 39 (All 5 Plans)

ТИПЫ ТЕМПА Мы разделили все темпы, которые используются в наших
программах, на пять категорий.

ТЕМП ДЛЯ 1 КМ
(САМЫЙ БЫСТРЫЙ)
 Это скорость, на которой ты
можешь быстро пробежать 1 км.

ТЕМП ДЛЯ 5 КМ
(БЫСТРЕЕ) Это скорость, на которой ты можешь
быстро пробежать примерно 5 км.

ТЕМП ВОССТАНОВЛЕНИЯ
(СПОКОЙНЫЙ) Достаточно спокойная скорость, которая
позволит сохранять дыхание на бегу.

БОДРЫЙ ТЕМП Приучи свое тело к дискомфорту,
сохраняя среднюю скорость между
темпом для 10 км (БЫСТРЫМ)
и темпом восстановления
(СПОКОЙНЫМ).

ТЕМП ДЛЯ 10 КМ
(БЫСТРЫЙ) Это скорость, на которой ты можешь
быстро пробежать примерно 10 км.

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ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUNNING

NIKE+ TRAINING CLUB

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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК —
ПРИРОЖДЕННЫЙ БЕГУН Бег по силам каждому. Если ты хочешь разбудить в себе бегуна,
 просто завяжи шнурки и выходи на пробежку.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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МЫ НЕ ПРОСТО БЕГАЕМ.
МЫ БЕГАЕМ КАК АТЛЕТЫ. Чтобы стать быстрее, недостаточно иметь ноги. Для этого нужны тело, разум и способность не сдаваться.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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У КАЖДОЙ ПРОБЕЖКИ
ЕСТЬ ЦЕЛЬ Иногда мы чувствуем, что достигли своего предела. Иногда — открываем новые горизонты своих возможностей. Находи смысл в каждом километре.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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УВАЖАЙ КАЖДУЮ ТРЕНИРОВКУ.
ЗАБУДЬ О СТРАХЕ И ТРЕНИРУЙСЯ. Будет трудно. Но мы любим преодолевать трудности. Уважение можно заработать только трудом. Так что вставай и действуй.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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УЗНАЙ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ. Регулярная и упорная работа превращает наши недостатки в достоинства.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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ИЗМЕРЯЙ УСПЕХ ВСЕМИ
ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ Не каждая пробежка будет самой быстрой или самой длинной, но каждая из них — твое достижение, и должна восприниматься только так.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ ВСЕГДА — ДАЖЕ В МИНУТЫ ТВОЕГО ОТЧАЯНИЯ. Наше сообщество поможет тебе вернуть мотивацию, когда не все получается так, как хотелось бы. Беговой клуб Nike+ всегда готов напомнить, что тебе по силам добиться своих лучших результатов.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

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