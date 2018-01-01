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NRC: НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!

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НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ! Полное руководство
по бегу для начинающих.

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РЕКОМЕНДАЦИИ Советы от экспертов NRC

ТРЕНИРОВКИ 10 легких пробежек, которые
позволят начать заниматься

МОТИВАЦИЮ Интересные факты и несколько
причин продолжать тренировки

В ПРОГРАММЕ ТЫ НАЙДЕШЬ:

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МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

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ФИКСИРУЙ РЕЗУЛЬТАТЫ
И РАССКАЗЫВАЙ О НИХ ДРУЗЬЯМ Отслеживай маршрут, расстояние, темп
и время и сравнивай результаты с
пробежками друзей в приложении Nike+ Running.

БЕГАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ Бегать в компании единомышленников
интереснее, чем в одиночку. Поставь
свои первые рекорды с участниками
бегового клуба Nike+ со всего мира.

ТРЕНИРУЙСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ Стань сильнее, быстрее и выносливее
с NTC. Занимайся с приложением NTC в
дни отдыха или в дополнение к пробежкам.

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ЛУЧШАЯ БЕГОВАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

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ПОДБОР ЭКИПИРОВКИ NRC Экипировка и тренировки NRC помогут тебе достичь своих целей в этом году.

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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК —
ПРИРОЖДЕННЫЙ БЕГУН Бег по силам каждому. Если ты хочешь разбудить в себе бегуна,
 просто завяжи шнурки и выходи на пробежку.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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МЫ НЕ ПРОСТО БЕГАЕМ.
МЫ БЕГАЕМ КАК АТЛЕТЫ. Чтобы стать быстрее, недостаточно иметь ноги. Для этого нужны тело, разум и способность не сдаваться.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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У КАЖДОЙ ПРОБЕЖКИ
ЕСТЬ ЦЕЛЬ Иногда мы чувствуем, что достигли своего предела. Иногда — открываем новые горизонты своих возможностей. Находи смысл в каждом километре.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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УВАЖАЙ КАЖДУЮ ТРЕНИРОВКУ.
ЗАБУДЬ О СТРАХЕ И ТРЕНИРУЙСЯ. Будет трудно. Но мы любим преодолевать трудности. Уважение можно заработать только трудом. Так что вставай и действуй.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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УЗНАЙ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ. Регулярная и упорная работа превращает наши недостатки в достоинства.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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ИЗМЕРЯЙ УСПЕХ ВСЕМИ
ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ Не каждая пробежка будет самой быстрой или самой длинной, но каждая из них — твое достижение, и должна восприниматься только так.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ ВСЕГДА — ДАЖЕ В МИНУТЫ ТВОЕГО ОТЧАЯНИЯ. Наше сообщество поможет тебе вернуть мотивацию, когда не все получается так, как хотелось бы. Беговой клуб Nike+ всегда готов напомнить, что тебе по силам добиться своих лучших результатов.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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