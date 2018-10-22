ВСЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ Каждая карточка — 1 тренировка, 7 тренировок в
неделю. Ты можешь менять последовательность
пробежек, но не ставь бег на скорость и/или выносливость
подряд и придерживайся рекомендованной дистанции.
НЕДЕЛЯ 1:
СТАРТ На этой неделе ты начинаешь
свой путь с серии пробежек и
легких упражнений, которые
познакомят тебя с программой.
Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и бег
на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 14 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)800 м в темпе для 10 км
800 м в бодром темпе
800 м в темпе для 5 км
800 м в бодром темпе
400 м в темпе для мили
800 м в бодром темпе
2 х 200 м в темпе для мили
800 м в бодром темпе90 секунд на восстановление
после каждого отрезка.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 4 МИЛИЭто самая длинная пробежка
недели. Пробеги эту дистанцию
в ровном темпе, чтобы развить
выносливость для забега.В первые недели занятий цель
пробежки — приучить тело к
длинным дистанциям. Не уделяй
слишком много внимания скорости,
беги в комфортном темпе. После
пробежки посмотри свои показатели
в приложении Nike+ Running —
они станут ориентиром для
будущих пробежек.
СКОРОСТЬ (ФАРТЛЕК)Выполни эту интервальную пробежку
на время, чередуя очень быстрый и
спокойный темп без остановок.1 мин спокойный темп,
1 мин быстрый темп
2 мин спокойный, 2 мин быстрый
3 мин спокойный, 3 мин быстрый
1 мин спокойный, 1 мин быстрый
2 мин спокойный, 2 мин быстрый
3 мин спокойный, 3 мин быстрый
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Цель сегодняшней
пробежки на 2–5 миль—
восстановиться после
последней тренировки.
Постепенно наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать
максимально быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги
несколько восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 2:
ХОРОШИЕ
ПРИВЫЧКИ Пора завести новые привычки.
На этой неделе особое внимание
уделяется стилю и основам
тренировок. В дни тренировки
работай над развитием выносливости
и правильного темпа. Ты можешь
менять последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком, но
не ставь бег на скорость и бег на
выносливость подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 13 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)400 м с чередованием темпа
для 10 км и для 5 км. (16 раз)После каждого отрезка по 400 м
отдыхай по 2 минуты.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 4 МИЛИСамая длинная пробежка. Пробеги
эту дистанцию в ровном темпе, чтобы
подготовить разум и тело для забега.Тебе уже удалось много достичь.
Теперь начни уделять больше
внимания темпу, а не дистанции.
Постарайся держать темп на
60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ)Беги вверх по склону холма в темпе
для мили в течение 25 секунд.
Повтори 6 раз.Беги вверх по склону холма в темпе
для 5 км в течение 60 секунд.
Повтори 6 раз.Беги вверх по склону холма в темпе
для мили в течение 25 секунд.
Повтори 6 раз.Между этими отрезками беги трусцой
вниз по склону.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на правильном
восстановлении после последней
тренировки. Достаточно будет
2–5 восстановительных миль.
Постепенно наращивай скорость
от первой мили к последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай своему
телу необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Отправляйся на прогрессивную
пробежку на несколько миль,
выполни тренировку N+TC или
просто устрой себе выходной.
Дай своему телу то, что
ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 3:
РАБОТА НАД
РИТМОМ На третьей неделе тренировок
ты начнешь ощущать ритм в беге.
Секрет правильного бега
заключается в постоянстве. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не занимайся бегом на
скорость и бегом на выносливость
два дня подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 12 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)1 км в темпе для 10 км
500 м в темпе для 5 км
500 м в темпе для 5 км
200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км
400 м в темпе для 5 км
5 х 200 м в темпе для мили90 секунд на восстановление
после каждого отрезка.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 6 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно
пробегать эту дистанцию,
это поможет тебе подготовить
тело и разум ко дню забега.В первые недели занятий цель
пробежки — приучить тело к
длинным дистанциям. Не уделяй
слишком много внимания скорости,
беги в комфортном темпе. После
пробежки посмотри свои показатели
в приложении Nike+ Running —
они станут ориентиром
для будущих пробежек.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)короткие забеги по 100 м (8 раз)
2 х 1 200 м в темпе для 10 км
1 200 м в темпе для марафона
2 х 1 200 м в темпе для 10 км
короткие забеги по 100 м (8 раз)3 минуты на восстановление после
каждого отрезка.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Добейся сегодня максимальных
результатов: пробеги 2–5 миль,
чтобы сделать восстановление
максимально эффективным.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой медленной,
а последняя — самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Совет: восстановись,
выполнив прогрессивную
пробежку на 2–5 миль.
Начни медленно и
постепенно наращивай
темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько миль,
выполни тренировку
N+TC или устрой
себе выходной.
НЕДЕЛЯ 4:
УЧИСЬ
КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ На этой неделе тренировка
может потребовать от тебя
физического и психологического
напряжения. Концентрируйся на
том, что делаешь в данный
момент и заранее готовься к
следующей тренировке. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не ставь бег на скорость
и бег на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 11 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)4 х 200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км
4 х 200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км
4 х 200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км4 х 100 м с разворотами
60 сек на восстановление после
отрезков 200 м
2 мин на восстановление после
отрезков 400 м
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 6 МИЛЬСамая длинная пробежка. Пробеги
эту дистанцию в ровном темпе,
чтобы подготовить разум и
тело к забегу.Тебе уже удалось много достичь.
Теперь сосредоточься на
поддержании темпа, а не на
пройденных километрах. Постарайся
держать темп на 60–90 секунд
медленнее, чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)короткие забеги на 150 м (4 раза)
3 мили в бодром темпе
короткие забеги на 150 м (4 раза)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Восстановись после всех
трудов, выполнив
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни
медленно и постепенно
наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги
несколько восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто
устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Сегодня твоя задача —
как следует восстановиться.
Попробуй пробежать 2–5
миль, постепенно наращивая
скорость, чтобы последнюю
милю бежать максимально
быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 5:
УКРЕПЛЕНИЕ Предыдущие тренировки очень
хорошо сказались на улучшении
твоей формы. На этой неделе ты
проверишь себя, выполнив больше
упражнений на развитие силы. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не ставь бег на скорость
и бег на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее и
сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 10 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)4 х 100 м в темпе для мили
1 км в темпе для 5 км
400 м в темпе для 10 км
4 х 100 м в темпе для мили
400 м в темпе для 10 км
1 км в темпе для 5 км4 х 100 м в темпе для мили
с разворотами 90 секунд
восстановления после
каждого отрезка.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 8 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно
пробегать эту дистанцию,
это поможет тебе подготовить
тело и разум ко дню забега.Сосредоточься на поддержании
темпа, а не на пройденных
километрах. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (БОДРЫЙ ТЕМП)Пробеги 4 мили в бодром темпе.
Увеличивай темп при подъеме
по склону холмов, которые
встретятся на пути, но если
ты бежишь по ровной дороге,
увеличивай темп на 60 секунд
каждые 5 минут.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 2–5
восстановительных миль.
Постепенно наращивай
скорость от первой
мили к последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку
N+TC или устрой себе
выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько простых
миль, выполни тренировку
N+TC или устрой
себе выходной.
НЕДЕЛЯ 6:
РАЗВИТИЕ
ВЫНОСЛИВОСТИ Тебе удалось увеличить свою
выносливость. На этой неделе
мы найдем ей применение.
Длина отрезков и дистанции
увеличатся. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и бег
на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 9 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)16 x 200 м, чередуя темп для мили
и темп для 5 км.90 сек на восстановление после
каждого отрезка 200 м
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 10 МИЛЬПодготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую длинную
пробежку за неделю.Сосредоточься на поддержании
темпа, а не на пройденных
километрах. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ)Пробеги вверх и вниз по холму 9 раз.Добравшись до вершины холма,
не останавливайся, а беги еще
20 секунд.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай своему
телу необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Отправляйся на
прогрессивную пробежку
на несколько миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Добейся сегодня
максимальных результатов:
пробеги 2–5 миль, чтобы
сделать восстановление
максимально эффективным.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой медленной,
а последняя — самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.
НЕДЕЛЯ 7:
НАРАЩИВАЙ
СКОРОСТЬ На этой неделе ты попробуешь
привыкнуть к дискомфорту.
\Поэкспериментируй с темпом
и найди пределы своих
возможностей скорости. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не ставь бег на скорость
и бег на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 8 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)2 х 200 м в темпе для мили
800 м: 600 м в темпе для 5 км,
затем 200 м в темпе для мили
400 м а темпе для 5 км
800 м: 600 м в темпе для 5 км,
затем 200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км
2 х 200 м в темпе для мили60 секунд на восстановление
после отрезков 200 м.
2 минуты на восстановление
после остальных отрезков.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 8 МИЛЬЭто самая длинная пробежка
недели. Пробеги эту дистанцию
в ровном темпе, чтобы развить
выносливость для забега.Сосредоточься на поддержании
темпа, а не на пройденных
километрах. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)1 миля в темпе для 10 км
400 м в темпе для мили
800 м в темпе для 5 кмПосле каждого отрезка 3 минуты
на восстановлениеПовтори серию 2 раза.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Восстановись после
всех трудов, выполнив
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни
медленно и постепенно
наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги
несколько восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Цель сегодняшней
пробежки на 2–5 миль —
восстановиться после
последней тренировки.
Постепенно наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать
максимально быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 8:
ИНТЕНСИВНАЯ
ПОДГОТОВКА На этой неделе мы переходим
от базового бега и основных
упражнений к подготовке к
забегу. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и бег
на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 7 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)400 м в темпе для 10 км
2 х 400 м в темпе для 5 км
400 м в темпе для мили2 мин на восстановление
после каждого отрезка.
Повтори серию 4 раза.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 10 МИЛЬПодготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую длинную
пробежку за неделю.Сосредоточься на поддержании
темпа, а не на пройденных
километрах. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (ФАРТЛЕК)1 миля в бодром темпеПоследовательность фартлека:
1 мин в быстром темпе, 30 секунд
в легком темпе, 2 мин в быстром
темпе, 1 мин в легком темпе, 3 мин
в быстром темпе, 1,5 мин в легком
темпе, 3 мин в быстром темпе, 1,5
мин в легком темпе, 2 мин в быстром
темпе, 1 мин в легком темпе, 1 мин в
быстром темпе, 30 секунд в легком
темпе, 1 миля в бодром темпе
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 2–5
восстановительных миль.
Постепенно наращивай
скорость от первой мили
к последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай своему
телу необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Восстановительные
пробежки так же важны,
как бег на скорость и
выносливость. Сегодня
попробуй выполнить
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни медленно
и понемногу наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать быстрее,
чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Отправляйся на
прогрессивную пробежку
на несколько миль, выполни
тренировку N+TC или просто
устрой себе выходной. Дай
своему телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 9:
СУПЕРСКОРОСТЬ С каждой неделей ты становишься
все быстрее. Пора увеличить
скорость на столько, насколько
возможно. На этой неделе мы
будем работать над развитием
скорости и силы. Ты можешь менять последовательность тренировок в
соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и бег на
выносливость подряд и придерживайся рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 6 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)200 м в темпе для мили, 45 сек на восстановление
800 м в темпе для 10 км, 2 мин на восстановление
200 м в темпе для мили, 45 сек на восстановление
600 м в темпе для 10 км, 2 мин на восстановление
200 м в темпе для мили, 45 сек на восстановление
400 м в темпе для 10 км, 2 мин на восстановление
800 м в темпе для 5 км, 45 сек на восстановление
200 м в темпе для мили, 2 мин на восстановление
600 м в темпе для 5 км, 45 сек на восстановление
200 м в темпе для мили, 2 мин на восстановление
400 м в темпе для 5 км, 45 сек на восстановление
200 м в темпе для мили
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 8 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно пробегать эту дистанцию, это
поможет тебе подготовить тело и разум
ко дню забега.Ты уже почти у цели. Последние шесть
недель тренировок следи за своим средним
темпом на разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет
важной составляющей успеха в
день забега.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)1 км в темпе для 10 км
1 км в бодром темпе
1 км в темпе для 10 км
1 км в бодром темпе
1 км в темпе для 10 км
1 км в бодром темпе
короткие забеги на 100 м (6 раз)2 минуты отдыха после каждого отрезка.
30 сек отдыха между короткими забегами.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1)Добейся сегодня
максимальных результатов:
пробеги 2–5 миль, чтобы
сделать восстановление максимально эффективным. Наращивай скорость
постепенно: пусть первая миля будет самой
медленной, а
последняя — самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день восстановлению.
Дай своему телу
необходимый отдых: пробеги несколько
восстановительных миль, выполни тренировку
N+TC или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Совет: восстановись, выполнив
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
постепенно наращивай
темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых: пробеги
несколько миль, выполни
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
НЕДЕЛЯ 10:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД На этой неделе у тебя есть
отличная возможность увидеть
атлета, которым ты станешь в
будущем. Будь атлетом уже сейчас.
Прибавь скорость и попробуй
добиться большего — теперь ты
это можешь. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не занимайся бегом на скорость
и бегом на выносливость два дня
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций.
Чтобы дополнить программу и
стать еще быстрее и сильнее,
добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 5 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)300 м в темпе для мили, 45 сек на
восстановление, 400 м в темпе для 5 км,
2 мин на восстановление, 500 м в темпе
для 5 км, 2 мин на восстановление,
600 м в темпе для 10 км, 2 мин на
восстановление, 500 м в темпе для 5 км,
2 мин на восстановление, 400 м в темпе
для 5 км, 2 мин на восстановление,
300 м в темпе для мили
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 10 МИЛЬПодготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую длинную
пробежку за неделю.Последние пять недель тренировок
следи за своим средним темпом
на разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет важной
составляющей успеха в день забега.
СКОРОСТЬ (БОДРЫЙ ТЕМП)4 мили прогрессивного бега в
среднем бодром темпе.короткие пробежки по 100 м (8 раз)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Восстановись после всех
трудов, выполнив
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни медленно
и постепенно наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги
несколько восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Сегодня твоя задача —
как следует восстановиться.
Попробуй пробежать 2–5
миль, постепенно наращивая
скорость, чтобы последнюю
милю бежать максимально
быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной. Дай своему
телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 11:
НА ПИКЕ На этой неделе интенсивность
твоих тренировок достигнет предела.
Приготовься как следует работать и
уставать — и получать удовольствие.
Ты можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не занимайся бегом на
скорость и бегом на выносливость
два дня подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 4 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)Начни занятие с пробного забега на 2
мили в темпе забега. После забега на 2
мили восстановление не предусмотрено.
Выполняй последовательность:
200 м в темпе для 10 км
200 м в темпе для 5 км
200 метров в темпе для мили
200 м в темпе для 10 км
200 м в темпе для 5 км
200 метров в темпе для мили
после 2 миль восстановление
не предусмотрено
60 секунд на восстановление
между отрезками в 200 м
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 11 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно
пробегать эту дистанцию, это
поможет тебе подготовить тело
и разум ко дню забега.Ты уже почти у цели. Последние
четыре недели тренировок следи
за своим средним темпом на разных
дистанциях. Соотношение темпа и
дистанции станет важной
составляющей успеха
в день забега.
СКОРОСТЬ (ПРОГРЕССИВНЫЙ БЕГ)Пробеги сегодня 6 миль.
Первые 3 мили беги в темпе
восстановительного бега.
Последние 3 мили беги в самом
быстром бодром темпе.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на правильном
восстановлении после последней
тренировки. Достаточно будет
2–5 восстановительных миль.
Постепенно наращивай скорость
от первой мили к последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни\ медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобыпоследнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько миль,
выполни тренировку
N+TC или устрой
себе выходной.
НЕДЕЛЯ 12:
ОТТАЧИВАЙ
КАЖДЫЙ ШАГ Ты не просто тренируешься.
Ты оттачиваешь мастерство.
На этой неделе скорость станет
выше, но восстановлению нужно
посвящать еще больше времени.
Теперь бег и восстановление
выйдут на качественно новый
уровень. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не занимайся бегом на скорость
и бегом на выносливость два дня
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций.
Чтобы дополнить программу и
стать еще быстрее и сильнее,
добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 3 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)Пробеги 1 милю: чередуй 200 м
в бодром темпе, затем 200 м в
темпе для мили. Затем 4 мин на
восстановление. Пробеги 400 м: 200 м в бодром
темпе, затем 200 м в темпе для
мили. 2 мин на восстановление.Пробеги 400 м: 200 м в бодром
темпе, затем 200 м в темпе
для мили.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 8 МИЛЬПодготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую
длинную пробежку за неделю.Последние три недели тренировок
следи за своим средним темпом
на разных дистанциях.
Соотношение темпа и
дистанции станет важной
составляющей успеха
в день забега.
СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ)Пробеги вверх по склону 2
минуты — лучше всего
90 секунд вверх и 30
секунд по вершине.
Повтори 6 раз.Если поблизости нет холма,
выполни 2-минутную
прогрессивную пробежку,
меняя темп для 10 км на
темп мили, и повтори
пробежку 6 раз.И на холме, и на ровной
плоскости устраивай
между отрезками
полноценный отдых.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Добейся сегодня
максимальных результатов:
пробеги 2–5 миль, чтобы
сделать восстановление
максимально эффективным.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой медленной,
а последняя — самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению.
Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Совет: восстановись,
выполнив прогрессивную
пробежку на 2–5 миль.
Начни медленно и
постепенно наращивай
темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Отправляйся на
прогрессивную
пробежку на несколько
миль, выполни
тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему
телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 13:
ПОДДЕРЖИВАЙ
БОЕГОТОВНОСТЬ Тренировки окончены. Теперь
пора перейти к поддержанию
физической формы. Общее
напряжение сказывается на
твоей форме, поэтому важно
сконцентрироваться на сне,
восполнении потери жидкости,
правильном питании и
развлечениях. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и бег
на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 2 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)4 х 200 м в темпе для мили
2 х 400 м в темпе для 10 км
4 х 200 м в темпе для 5 км
4 х 400 м в темпе для 10 км
4 х 200 м в темпе для мили60 секунд восстановления после
каждого отрезка.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 6 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно
пробегать эту дистанцию,
это поможет тебе подготовить
тело и разум ко дню забега.Последние две недели тренировок
следи за своим средним темпом
на разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет важной
составляющей успеха в день забега.
СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ)1,5 мили восстановительного бегакороткие забеги на 100 м (2 раза)
1 км в бодром темпе
короткие забеги на 100 м (2 раза)
1 км в бодром темпе1,5 мили восстановительного бега
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Восстановись после всех
трудов, выполнив
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно
и постепенно наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги
несколько восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Сегодня твоя задача —
как следует восстановиться.
Попробуй пробежать 2–5
миль, постепенно наращивая
скорость, чтобы последнюю
милю бежать максимально
быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 14:
СТАРТ У тебя получилось. На этой неделе
беги с силой и уверенно. Используй
все свои знания и полученные навыки.
Финишная прямая уже ждет тебя. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не ставь бег на скорость
и бег на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить программу
и стать еще быстрее и сильнее, добавь
в расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 1 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)2 х 200 м в темпе для мили
2 х 400 м в темпе для 5 км
800 м в темпе для 10 км
2 х 400 м в темпе для марафона
2 х 200 м в темпе для мили2 минуты на восстановление
после каждого отрезка.
ДЕНЬ ЗАБЕГА — ПОЛУМАРАФОНУ тебя получилось. На этой неделе
беги с силой и уверенно. Используй
все свои знания и полученные навыки.
Финишная прямая уже ждет тебя.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 2–5
восстановительных миль.
Постепенно наращивай
скорость от первой мили
к последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Отправляйся на прогрессивную
пробежку на несколько миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.
ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB Приложение не просто отслеживает твои пробежки, но и делает их эффективнее. Программы от тренеров помогут тебе стать быстрее
и выносливее, а благодаря возможностям делиться достижениями и отслеживать прогресс ты сможешь устанавливать новые рекорды.
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК —
ПРИРОЖДЕННЫЙ БЕГУНБег по силам каждому. Если ты хочешь разбудить в себе бегуна, просто завяжи шнурки и выходи на пробежку.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
МЫ НЕ ПРОСТО БЕГАЕМ.
МЫ БЕГАЕМ КАК АТЛЕТЫ.Чтобы стать быстрее, недостаточно иметь ноги. Для этого нужнытело, разум и способность не сдаваться.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
У КАЖДОЙ ПРОБЕЖКИ
ЕСТЬ ЦЕЛЬИногда мы чувствуем, что достигли своего предела. Иногда —открываем новые горизонты своих возможностей. Находи смысл в каждом километре.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
УВАЖАЙ КАЖДУЮ ТРЕНИРОВКУ.
ЗАБУДЬ О СТРАХЕ И ТРЕНИРУЙСЯ.Будет трудно. Но мы любим преодолевать трудности. Уважениеможно заработать только трудом. Так что вставай и действуй.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
УЗНАЙ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ.Регулярная и упорная работа превращает наши недостаткив достоинства.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
ИЗМЕРЯЙ УСПЕХ ВСЕМИ
ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИНе каждая пробежка будет самой быстрой или самой длинной, нокаждая из них — твое достижение, и должна восприниматься только так.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ ВСЕГДА — ДАЖЕ В МИНУТЫ ТВОЕГО ОТЧАЯНИЯ.Наше сообщество поможет тебе вернуть мотивацию, когда не все получается так, как хотелось бы.Беговой клуб Nike+ всегда готов напомнить, что тебе по силам добиться своих лучших результатов.