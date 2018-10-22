СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ)

Беги вверх по склону холма в темпе

для мили в течение 25 секунд.

Повтори 6 раз.

Беги вверх по склону холма в темпе

для 5 км в течение 60 секунд.

Повтори 6 раз.

Беги вверх по склону холма в темпе

для мили в течение 25 секунд.

Повтори 6 раз.

Между этими отрезками беги трусцой

вниз по склону.