ДОБАВЛЕНО В КОРЗИНУ
ДОБАВЛЕНО В ИЗБРАННОЕ
Сделайте подарок, который подойдет каждому.
Размер: Кол-во: @  
Стандартная доставка подарочной карты осуществляется бесплатно
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ () ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
ПОСМОТРЕТЬ ИЗБРАННОЕ
В корзине нет товаров

NRC: ПРОГРАММА ТРЕНИРОВОК ПОЛУМАРАФОНА

ЗАГРУЗИТЬ ПРОГРАММУ ПОЛУМАРАФОНА
EVG_Header_NRC_v02_D01.jpg
Training Plans Group.jpg
White Bar - 1600x400.jpg

ПОЛУМАРАФОН Может, это только половина марафона, но тебе придется
выложиться по полной. От тебя потребуется скорость, сила
и выносливость. Мы поможем тебе подготовиться.

ЗАГРУЗИТЬ ПРОГРАММУ
Marathon_D02.png

ВСЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ
Каждая карточка — 1 тренировка, 7 тренировок в
неделю. Ты можешь менять последовательность
пробежек, но не ставь бег на скорость и/или выносливость
подряд и придерживайся рекомендованной дистанции.

Скорость

Выносливость

Восстановление

HalfMarathon_D03.png

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛЯ 1:
СТАРТ
На этой неделе ты начинаешь
свой путь с серии пробежек и
легких упражнений, которые
познакомят тебя с программой.
Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и бег
на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC.
ОСТАЛОСЬ: 14 НЕД.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 800 м в темпе для 10 км
800 м в бодром темпе
800 м в темпе для 5 км
800 м в бодром темпе
400 м в темпе для мили
800 м в бодром темпе
2 х 200 м в темпе для мили
800 м в бодром темпе 90 секунд на восстановление
после каждого отрезка.

ВЫНОСЛИВОСТЬ — 4 МИЛИ Это самая длинная пробежка
недели. Пробеги эту дистанцию
в ровном темпе, чтобы развить
выносливость для забега. В первые недели занятий цель
пробежки — приучить тело к
длинным дистанциям. Не уделяй
слишком много внимания скорости,
беги в комфортном темпе. После
пробежки посмотри свои показатели
в приложении Nike+ Running —
они станут ориентиром для
будущих пробежек.

СКОРОСТЬ (ФАРТЛЕК) Выполни эту интервальную пробежку
на время, чередуя очень быстрый и
спокойный темп без остановок. 1 мин спокойный темп,
1 мин быстрый темп
2 мин спокойный, 2 мин быстрый
3 мин спокойный, 3 мин быстрый
1 мин спокойный, 1 мин быстрый
2 мин спокойный, 2 мин быстрый
3 мин спокойный, 3 мин быстрый

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1) Цель сегодняшней
пробежки на 2–5 миль—
восстановиться после
последней тренировки.
Постепенно наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать
максимально быстро.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2) Расслабься. Пробеги
несколько восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3) Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4) Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.

HalfMarathon_D03.png

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛЯ 2:
ХОРОШИЕ
ПРИВЫЧКИ
Пора завести новые привычки.
На этой неделе особое внимание
уделяется стилю и основам
тренировок. В дни тренировки
работай над развитием выносливости
и правильного темпа. Ты можешь
менять последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком, но
не ставь бег на скорость и бег на
выносливость подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC.
ОСТАЛОСЬ: 13 НЕД.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 400 м с чередованием темпа
для 10 км и для 5 км. (16 раз) После каждого отрезка по 400 м
отдыхай по 2 минуты.

ВЫНОСЛИВОСТЬ — 4 МИЛИ Самая длинная пробежка. Пробеги
эту дистанцию в ровном темпе, чтобы
подготовить разум и тело для забега. Тебе уже удалось много достичь.
Теперь начни уделять больше
внимания темпу, а не дистанции.
Постарайся держать темп на
60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.

СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ) Беги вверх по склону холма в темпе
для мили в течение 25 секунд.
Повтори 6 раз. Беги вверх по склону холма в темпе
для 5 км в течение 60 секунд.
Повтори 6 раз. Беги вверх по склону холма в темпе
для мили в течение 25 секунд.
Повтори 6 раз. Между этими отрезками беги трусцой
вниз по склону.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1) Сконцентрируйся на правильном
восстановлении после последней
тренировки. Достаточно будет
2–5 восстановительных миль.
Постепенно наращивай скорость
от первой мили к последней.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2) Посвяти этот день
восстановлению. Дай своему
телу необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3) Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4) Отправляйся на прогрессивную
пробежку на несколько миль,
выполни тренировку N+TC или
просто устрой себе выходной.
Дай своему телу то, что
ему сегодня нужно.

HalfMarathon_D03.png

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛЯ 3:
РАБОТА НАД
РИТМОМ
На третьей неделе тренировок
ты начнешь ощущать ритм в беге.
Секрет правильного бега
заключается в постоянстве. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не занимайся бегом на
скорость и бегом на выносливость
два дня подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC.
ОСТАЛОСЬ: 12 НЕД.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 1 км в темпе для 10 км
500 м в темпе для 5 км
500 м в темпе для 5 км
200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км
400 м в темпе для 5 км
5 х 200 м в темпе для мили 90 секунд на восстановление
после каждого отрезка.

ВЫНОСЛИВОСТЬ — 6 МИЛЬ Если ты будешь регулярно
пробегать эту дистанцию,
это поможет тебе подготовить
тело и разум ко дню забега. В первые недели занятий цель
пробежки — приучить тело к
длинным дистанциям. Не уделяй
слишком много внимания скорости,
беги в комфортном темпе. После
пробежки посмотри свои показатели
в приложении Nike+ Running —
они станут ориентиром
для будущих пробежек.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) короткие забеги по 100 м (8 раз)
2 х 1 200 м в темпе для 10 км
1 200 м в темпе для марафона
2 х 1 200 м в темпе для 10 км
короткие забеги по 100 м (8 раз) 3 минуты на восстановление после
каждого отрезка.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1) Добейся сегодня максимальных
результатов: пробеги 2–5 миль,
чтобы сделать восстановление
максимально эффективным.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой медленной,
а последняя — самой быстрой.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2) Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3) Совет: восстановись,
выполнив прогрессивную
пробежку на 2–5 миль.
Начни медленно и
постепенно наращивай
темп.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4) Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько миль,
выполни тренировку
N+TC или устрой
себе выходной.

HalfMarathon_D03.png

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛЯ 4:
УЧИСЬ
КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ
На этой неделе тренировка
может потребовать от тебя
физического и психологического
напряжения. Концентрируйся на
том, что делаешь в данный
момент и заранее готовься к
следующей тренировке. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не ставь бег на скорость
и бег на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC.
ОСТАЛОСЬ: 11 НЕД.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 4 х 200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км
4 х 200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км
4 х 200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км 4 х 100 м с разворотами
60 сек на восстановление после
отрезков 200 м
2 мин на восстановление после
отрезков 400 м

ВЫНОСЛИВОСТЬ — 6 МИЛЬ Самая длинная пробежка. Пробеги
эту дистанцию в ровном темпе,
чтобы подготовить разум и
тело к забегу. Тебе уже удалось много достичь.
Теперь сосредоточься на
поддержании темпа, а не на
пройденных километрах. Постарайся
держать темп на 60–90 секунд
медленнее, чем нужно для забега.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) короткие забеги на 150 м (4 раза)
3 мили в бодром темпе
короткие забеги на 150 м (4 раза)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1) Восстановись после всех
трудов, выполнив
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни
медленно и постепенно
наращивай темп.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2) Расслабься. Пробеги
несколько восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто
устрой себе выходной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3) Сегодня твоя задача —
как следует восстановиться.
Попробуй пробежать 2–5
миль, постепенно наращивая
скорость, чтобы последнюю
милю бежать максимально
быстро.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4) Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.

HalfMarathon_D03.png

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛЯ 5:
УКРЕПЛЕНИЕ
Предыдущие тренировки очень
хорошо сказались на улучшении
твоей формы. На этой неделе ты
проверишь себя, выполнив больше
упражнений на развитие силы. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не ставь бег на скорость
и бег на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее и
сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC.
ОСТАЛОСЬ: 10 НЕД.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 4 х 100 м в темпе для мили
1 км в темпе для 5 км
400 м в темпе для 10 км
4 х 100 м в темпе для мили
400 м в темпе для 10 км
1 км в темпе для 5 км 4 х 100 м в темпе для мили
с разворотами 90 секунд
восстановления после
каждого отрезка.

ВЫНОСЛИВОСТЬ — 8 МИЛЬ Если ты будешь регулярно
пробегать эту дистанцию,
это поможет тебе подготовить
тело и разум ко дню забега. Сосредоточься на поддержании
темпа, а не на пройденных
километрах. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.

СКОРОСТЬ (БОДРЫЙ ТЕМП) Пробеги 4 мили в бодром темпе.
Увеличивай темп при подъеме
по склону холмов, которые
встретятся на пути, но если
ты бежишь по ровной дороге,
увеличивай темп на 60 секунд
каждые 5 минут.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1) Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 2–5
восстановительных миль.
Постепенно наращивай
скорость от первой
мили к последней.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2) Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку
N+TC или устрой себе
выходной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3) Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4) Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько простых
миль, выполни тренировку
N+TC или устрой
себе выходной.

HalfMarathon_D03.png

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛЯ 6:
РАЗВИТИЕ
ВЫНОСЛИВОСТИ
Тебе удалось увеличить свою
выносливость. На этой неделе
мы найдем ей применение.
Длина отрезков и дистанции
увеличатся. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и бег
на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC.
ОСТАЛОСЬ: 9 НЕД.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 16 x 200 м, чередуя темп для мили
и темп для 5 км. 90 сек на восстановление после
каждого отрезка 200 м

ВЫНОСЛИВОСТЬ — 10 МИЛЬ Подготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую длинную
пробежку за неделю. Сосредоточься на поддержании
темпа, а не на пройденных
километрах. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.

СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ) Пробеги вверх и вниз по холму 9 раз. Добравшись до вершины холма,
не останавливайся, а беги еще
20 секунд.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2) Посвяти этот день
восстановлению. Дай своему
телу необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4) Отправляйся на
прогрессивную пробежку
на несколько миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1) Добейся сегодня
максимальных результатов:
пробеги 2–5 миль, чтобы
сделать восстановление
максимально эффективным.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой медленной,
а последняя — самой быстрой.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3) Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.

HalfMarathon_D03.png

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛЯ 7:
НАРАЩИВАЙ
СКОРОСТЬ
На этой неделе ты попробуешь
привыкнуть к дискомфорту.
\Поэкспериментируй с темпом
и найди пределы своих
возможностей скорости. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не ставь бег на скорость
и бег на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC.
ОСТАЛОСЬ: 8 НЕД.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 2 х 200 м в темпе для мили
800 м: 600 м в темпе для 5 км,
затем 200 м в темпе для мили
400 м а темпе для 5 км
800 м: 600 м в темпе для 5 км,
затем 200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км
2 х 200 м в темпе для мили 60 секунд на восстановление
после отрезков 200 м.
2 минуты на восстановление
после остальных отрезков.

ВЫНОСЛИВОСТЬ — 8 МИЛЬ Это самая длинная пробежка
недели. Пробеги эту дистанцию
в ровном темпе, чтобы развить
выносливость для забега. Сосредоточься на поддержании
темпа, а не на пройденных
километрах. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 1 миля в темпе для 10 км
400 м в темпе для мили
800 м в темпе для 5 км После каждого отрезка 3 минуты
на восстановление Повтори серию 2 раза.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1) Восстановись после
всех трудов, выполнив
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни
медленно и постепенно
наращивай темп.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2) Расслабься. Пробеги
несколько восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3) Цель сегодняшней
пробежки на 2–5 миль —
восстановиться после
последней тренировки.
Постепенно наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать
максимально быстро.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4) Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.

HalfMarathon_D03.png

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛЯ 8:
ИНТЕНСИВНАЯ
ПОДГОТОВКА
На этой неделе мы переходим
от базового бега и основных
упражнений к подготовке к
забегу. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и бег
на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC.
ОСТАЛОСЬ: 7 НЕД.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 400 м в темпе для 10 км
2 х 400 м в темпе для 5 км
400 м в темпе для мили 2 мин на восстановление
после каждого отрезка.
Повтори серию 4 раза.

ВЫНОСЛИВОСТЬ — 10 МИЛЬ Подготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую длинную
пробежку за неделю. Сосредоточься на поддержании
темпа, а не на пройденных
километрах. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.

СКОРОСТЬ (ФАРТЛЕК) 1 миля в бодром темпе Последовательность фартлека:
1 мин в быстром темпе, 30 секунд
в легком темпе, 2 мин в быстром
темпе, 1 мин в легком темпе, 3 мин
в быстром темпе, 1,5 мин в легком
темпе, 3 мин в быстром темпе, 1,5
мин в легком темпе, 2 мин в быстром
темпе, 1 мин в легком темпе, 1 мин в
быстром темпе, 30 секунд в легком
темпе, 1 миля в бодром темпе

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1) Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 2–5
восстановительных миль.
Постепенно наращивай
скорость от первой мили
к последней.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2) Посвяти этот день
восстановлению. Дай своему
телу необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3) Восстановительные
пробежки так же важны,
как бег на скорость и
выносливость. Сегодня
попробуй выполнить
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни медленно
и понемногу наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать быстрее,
чем первую.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4) Отправляйся на
прогрессивную пробежку
на несколько миль, выполни
тренировку N+TC или просто
устрой себе выходной. Дай
своему телу то, что ему
сегодня нужно.

HalfMarathon_D03.png

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛЯ 9:
СУПЕРСКОРОСТЬ
С каждой неделей ты становишься
все быстрее. Пора увеличить
скорость на столько, насколько
возможно. На этой неделе мы
будем работать над развитием
скорости и силы. Ты можешь менять последовательность тренировок в
соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и бег на
выносливость подряд и придерживайся рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC.
ОСТАЛОСЬ: 6 НЕД.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 200 м в темпе для мили, 45 сек на восстановление
800 м в темпе для 10 км, 2 мин на восстановление
200 м в темпе для мили, 45 сек на восстановление
600 м в темпе для 10 км, 2 мин на восстановление
200 м в темпе для мили, 45 сек на восстановление
400 м в темпе для 10 км, 2 мин на восстановление
800 м в темпе для 5 км, 45 сек на восстановление
200 м в темпе для мили, 2 мин на восстановление
600 м в темпе для 5 км, 45 сек на восстановление
200 м в темпе для мили, 2 мин на восстановление
400 м в темпе для 5 км, 45 сек на восстановление
200 м в темпе для мили

ВЫНОСЛИВОСТЬ — 8 МИЛЬ Если ты будешь регулярно пробегать эту дистанцию, это
поможет тебе подготовить тело и разум
ко дню забега. Ты уже почти у цели. Последние шесть
недель тренировок следи за своим средним
темпом на разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет
важной составляющей успеха в
день забега.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 1 км в темпе для 10 км
1 км в бодром темпе
1 км в темпе для 10 км
1 км в бодром темпе
1 км в темпе для 10 км
1 км в бодром темпе
короткие забеги на 100 м (6 раз) 2 минуты отдыха после каждого отрезка.
30 сек отдыха между короткими забегами.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1) Добейся сегодня
максимальных результатов:
пробеги 2–5 миль, чтобы
сделать восстановление максимально эффективным. Наращивай скорость
постепенно: пусть первая миля будет самой
медленной, а
последняя — самой быстрой.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2) Посвяти этот день восстановлению.
Дай своему телу
необходимый отдых: пробеги несколько
восстановительных миль, выполни тренировку
N+TC или устрой себе выходной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3) Совет: восстановись, выполнив
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
постепенно наращивай
темп.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 4) Дай своему телу
необходимый отдых: пробеги
несколько миль, выполни
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.

HalfMarathon_D03.png

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛЯ 10:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД
На этой неделе у тебя есть
отличная возможность увидеть
атлета, которым ты станешь в
будущем. Будь атлетом уже сейчас.
Прибавь скорость и попробуй
добиться большего — теперь ты
это можешь. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не занимайся бегом на скорость
и бегом на выносливость два дня
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций.
Чтобы дополнить программу и
стать еще быстрее и сильнее,
добавь в расписание
тренировки N+TC.
ОСТАЛОСЬ: 5 НЕД.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 300 м в темпе для мили, 45 сек на
восстановление, 400 м в темпе для 5 км,
2 мин на восстановление, 500 м в темпе
для 5 км, 2 мин на восстановление,
600 м в темпе для 10 км, 2 мин на
восстановление, 500 м в темпе для 5 км,
2 мин на восстановление, 400 м в темпе
для 5 км, 2 мин на восстановление,
300 м в темпе для мили

ВЫНОСЛИВОСТЬ — 10 МИЛЬ Подготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую длинную
пробежку за неделю. Последние пять недель тренировок
следи за своим средним темпом
на разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет важной
составляющей успеха в день забега.

СКОРОСТЬ (БОДРЫЙ ТЕМП) 4 мили прогрессивного бега в
среднем бодром темпе. короткие пробежки по 100 м (8 раз)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1) Восстановись после всех
трудов, выполнив
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни медленно
и постепенно наращивай темп.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2) Расслабься. Пробеги
несколько восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3) Сегодня твоя задача —
как следует восстановиться.
Попробуй пробежать 2–5
миль, постепенно наращивая
скорость, чтобы последнюю
милю бежать максимально
быстро.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4) Пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной. Дай своему
телу то, что ему
сегодня нужно.

HalfMarathon_D03.png

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛЯ 11:
НА ПИКЕ
На этой неделе интенсивность
твоих тренировок достигнет предела.
Приготовься как следует работать и
уставать — и получать удовольствие.
Ты можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не занимайся бегом на
скорость и бегом на выносливость
два дня подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC.
ОСТАЛОСЬ: 4 НЕД.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) Начни занятие с пробного забега на 2
мили в темпе забега. После забега на 2
мили восстановление не предусмотрено.
Выполняй последовательность:
200 м в темпе для 10 км
200 м в темпе для 5 км
200 метров в темпе для мили
200 м в темпе для 10 км
200 м в темпе для 5 км
200 метров в темпе для мили
после 2 миль восстановление
не предусмотрено
60 секунд на восстановление
между отрезками в 200 м

ВЫНОСЛИВОСТЬ — 11 МИЛЬ Если ты будешь регулярно
пробегать эту дистанцию, это
поможет тебе подготовить тело
и разум ко дню забега. Ты уже почти у цели. Последние
четыре недели тренировок следи
за своим средним темпом на разных
дистанциях. Соотношение темпа и
дистанции станет важной
составляющей успеха
в день забега.

СКОРОСТЬ (ПРОГРЕССИВНЫЙ БЕГ) Пробеги сегодня 6 миль.
Первые 3 мили беги в темпе
восстановительного бега.
Последние 3 мили беги в самом
быстром бодром темпе.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1) Сконцентрируйся на правильном
восстановлении после последней
тренировки. Достаточно будет
2–5 восстановительных миль.
Постепенно наращивай скорость
от первой мили к последней.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2) Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3) Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни\ медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобыпоследнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4) Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько миль,
выполни тренировку
N+TC или устрой
себе выходной.

HalfMarathon_D03.png

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛЯ 12:
ОТТАЧИВАЙ
КАЖДЫЙ ШАГ
Ты не просто тренируешься.
Ты оттачиваешь мастерство.
На этой неделе скорость станет
выше, но восстановлению нужно
посвящать еще больше времени.
Теперь бег и восстановление
выйдут на качественно новый
уровень. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не занимайся бегом на скорость
и бегом на выносливость два дня
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций.
Чтобы дополнить программу и
стать еще быстрее и сильнее,
добавь в расписание
тренировки N+TC.
ОСТАЛОСЬ: 3 НЕД.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) Пробеги 1 милю: чередуй 200 м
в бодром темпе, затем 200 м в
темпе для мили. Затем 4 мин на
восстановление.
 Пробеги 400 м: 200 м в бодром
темпе, затем 200 м в темпе для
мили. 2 мин на восстановление. Пробеги 400 м: 200 м в бодром
темпе, затем 200 м в темпе
для мили.

ВЫНОСЛИВОСТЬ — 8 МИЛЬ Подготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую
длинную пробежку за неделю. Последние три недели тренировок
следи за своим средним темпом
на разных дистанциях.
Соотношение темпа и
дистанции станет важной
составляющей успеха
в день забега.

СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ) Пробеги вверх по склону 2
минуты — лучше всего
90 секунд вверх и 30
секунд по вершине.
Повтори 6 раз. Если поблизости нет холма,
выполни 2-минутную
прогрессивную пробежку,
меняя темп для 10 км на
темп мили, и повтори
пробежку 6 раз. И на холме, и на ровной
плоскости устраивай
между отрезками
полноценный отдых.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1) Добейся сегодня
максимальных результатов:
пробеги 2–5 миль, чтобы
сделать восстановление
максимально эффективным.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой медленной,
а последняя — самой быстрой.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2) Посвяти этот день
восстановлению.
Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3) Совет: восстановись,
выполнив прогрессивную
пробежку на 2–5 миль.
Начни медленно и
постепенно наращивай
темп.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4) Отправляйся на
прогрессивную
пробежку на несколько
миль, выполни
тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему
телу то, что ему
сегодня нужно.

HalfMarathon_D03.png

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛЯ 13:
ПОДДЕРЖИВАЙ
БОЕГОТОВНОСТЬ
Тренировки окончены. Теперь
пора перейти к поддержанию
физической формы. Общее
напряжение сказывается на
твоей форме, поэтому важно
сконцентрироваться на сне,
восполнении потери жидкости,
правильном питании и
развлечениях. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и бег
на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC.
ОСТАЛОСЬ: 2 НЕД.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 4 х 200 м в темпе для мили
2 х 400 м в темпе для 10 км
4 х 200 м в темпе для 5 км
4 х 400 м в темпе для 10 км
4 х 200 м в темпе для мили 60 секунд восстановления после
каждого отрезка.

ВЫНОСЛИВОСТЬ — 6 МИЛЬ Если ты будешь регулярно
пробегать эту дистанцию,
это поможет тебе подготовить
тело и разум ко дню забега. Последние две недели тренировок
следи за своим средним темпом
на разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет важной
составляющей успеха в день забега.

СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ) 1,5 мили восстановительного бега короткие забеги на 100 м (2 раза)
1 км в бодром темпе
короткие забеги на 100 м (2 раза)
1 км в бодром темпе 1,5 мили восстановительного бега

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1) Восстановись после всех
трудов, выполнив
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно
и постепенно наращивай темп.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2) Расслабься. Пробеги
несколько восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3) Сегодня твоя задача —
как следует восстановиться.
Попробуй пробежать 2–5
миль, постепенно наращивая
скорость, чтобы последнюю
милю бежать максимально
быстро.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4) Пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.

HalfMarathon_D03.png

ВЫБЕРИ НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛЯ 14:
СТАРТ
У тебя получилось. На этой неделе
беги с силой и уверенно. Используй
все свои знания и полученные навыки.
Финишная прямая уже ждет тебя. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не ставь бег на скорость
и бег на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить программу
и стать еще быстрее и сильнее, добавь
в расписание тренировки N+TC.
ОСТАЛОСЬ: 1 НЕД.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 2 х 200 м в темпе для мили
2 х 400 м в темпе для 5 км
800 м в темпе для 10 км
2 х 400 м в темпе для марафона
2 х 200 м в темпе для мили 2 минуты на восстановление
после каждого отрезка.

ДЕНЬ ЗАБЕГА — ПОЛУМАРАФОН У тебя получилось. На этой неделе
беги с силой и уверенно. Используй
все свои знания и полученные навыки.
Финишная прямая уже ждет тебя.

СКОРОСТЬ (ТРЕК) 2 мили восстановительного бега
100-метровый забег (8 раз)
1 миля восстановительного бега

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1) Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 2–5
восстановительных миль.
Постепенно наращивай
скорость от первой мили
к последней.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2) Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3) Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4) Отправляйся на прогрессивную
пробежку на несколько миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.

nike-run-club-app-logo-1600x370.jpg

ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB
Приложение не просто отслеживает твои пробежки, но и делает их эффективнее. Программы от тренеров помогут тебе стать быстрее
и выносливее, а благодаря возможностям делиться достижениями и отслеживать прогресс ты сможешь устанавливать новые рекорды.

1105running_cdp_shoebar_update.jpg

ПРАВИЛЬНАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПРОБЕЖКИ Мы разделили обувь на три категории, чтобы помочь тебе достичь максимальных результатов.

БЕГИ ДАЛЬШЕ

БЕГИ ДОЛЬШЕ

БЕГИ БЫСТРЕЕ

NRC_MemberServicesFooter_DESKTOP_ENLU_jk.jpg

Бегай и тренируйся с участниками
бегового клуба
Nike+ со всего мира.

Отслеживай свой маршрут,
дистанцию, время и темп
пробежки с нашим лучшим
приложением для бега.

Мастер-тренеры Nike разработали
более 100 тренировок: бегай
и тренируйся еще
эффективнее.

БЕГАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUNNING

NIKE+ TRAINING CLUB

plans_12-1.jpg

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК —
ПРИРОЖДЕННЫЙ БЕГУН Бег по силам каждому. Если ты хочешь разбудить в себе бегуна,
 просто завяжи шнурки и выходи на пробежку.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

plans_12-2.jpg

МЫ НЕ ПРОСТО БЕГАЕМ.
МЫ БЕГАЕМ КАК АТЛЕТЫ. Чтобы стать быстрее, недостаточно иметь ноги. Для этого нужны тело, разум и способность не сдаваться.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

plans_12-3.jpg

У КАЖДОЙ ПРОБЕЖКИ
ЕСТЬ ЦЕЛЬ Иногда мы чувствуем, что достигли своего предела. Иногда — открываем новые горизонты своих возможностей. Находи смысл в каждом километре.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

plans_12-4.jpg

УВАЖАЙ КАЖДУЮ ТРЕНИРОВКУ.
ЗАБУДЬ О СТРАХЕ И ТРЕНИРУЙСЯ. Будет трудно. Но мы любим преодолевать трудности. Уважение можно заработать только трудом. Так что вставай и действуй.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

plans_12-5.jpg

УЗНАЙ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ. Регулярная и упорная работа превращает наши недостатки в достоинства.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

plans_12-6.jpg

ИЗМЕРЯЙ УСПЕХ ВСЕМИ
ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ Не каждая пробежка будет самой быстрой или самой длинной, но каждая из них — твое достижение, и должна восприниматься только так.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

plans_12-7.jpg

МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ ВСЕГДА — ДАЖЕ В МИНУТЫ ТВОЕГО ОТЧАЯНИЯ. Наше сообщество поможет тебе вернуть мотивацию, когда не все получается так, как хотелось бы. Беговой клуб Nike+ всегда готов напомнить, что тебе по силам добиться своих лучших результатов.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

SocialIcons_V5.png

СЛЕДИ ЗА НОВОСТЯМИ NIKE RUNNING

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

КОЛЛЕКЦИИ

РЕКОМЕНДОВАННОЕ

Loading