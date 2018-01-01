ПРИВЕТСТВУЕМ ВСЕХ БЕГУНОВ Каждая карточка представляет собой одну тренировку, семь тренировок в неделю.
Ты можешь менять последовательность пробежек, но не занимайся бегом на скорость и/или
выносливость два дня подряд и придерживайся рекомендованной дистанции.
НЕДЕЛЯ 1:
СТАРТ На этой неделе ты начинаешь свой
путь с серии пробежек и легких
упражнений, которые познакомят
тебя с программой. Можно изменять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и бег на
выносливость подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 8 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)200 метров в темпе для мили (2x)Раздели 800 метров на интервалы:
беги первые 600 метров в темпе для
5 км, последние 200 метров в темпе
для мили 400 метров в темпе для 5 кмРаздели 800 метров на интервалы:
беги первые 600 метров в темпе
для 5 км, последние 200 метров
в темпе для мили 400 метров
в темпе для 5 км
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 2–3 МИЛИЭто самая длинная пробежка
недели. Пробеги эту дистанцию
в ровном темпе, чтобы развить
выносливость для забега.Уделяй больше внимания качеству
темпа, а не дистанции. Постарайся
держать темп на 60–90 секунд
медленнее, чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)1 миля в темпе для 10 км
400 м в темпе для мили
800 м в темпе для 5 кмПосле каждого отрезка делай
3 минуты восстановленияПовтори серию 2x.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1)Совет: восстановись,
выполнив прогрессивную
пробежку на 1–3 мили. Начни
медленно и постепенно
наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги
несколько восстановительных
миль, выполни какую-нибудь
тренировку N+TC или просто
устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Цель сегодняшней пробежки
на 1–3 миль— восстановить
тебя после последней
тренировки. Постепенно
наращивай скорость,чтобы
последнюю милю пробежать
максимально всего.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни какую-нибудь
тренировку N+TC или просто
устрой себе выходной. Дай
своему телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 2:
ХОРОШИЕ ПРИВЫЧКИ Пора завести новые привычки. На этой
неделе особое внимание уделяется стилю
и основам тренировок. В дни тренировки
работай над развитием выносливости и
правильного темпа. Можно изменять
последовательность тренировок в
соответствии с твоим графиком, но
не ставь бег на скорость и бег на
выносливость подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 7 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)400 метров в темпе для 10 км
400 метров в темпе для 5 км (2x)
400 метров в темпе для мили2 минуты восстановления после каждого
отрезка. Повтори серию 4 раза.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 2–3 МИЛИПодготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую
длинную пробежку за неделю.Уделяй больше внимания
качеству темпа, а не
дистанции. Постарайся
держать темп на 60–90
секунд медленнее,
чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (ФАРТЛЕК)Выполняй фартлек в такой последовательности:
1 минута в сложном темпе, 30 секунд в легком темпе
2 минуты в сложном темпе, 1 минута в легком темпе
3 минуты в сложном темпе, 1,5 минуты в легком темпе
3 минуты в сложном темпе, 1,5 минуты в легком темпе
2 минуты в сложном темпе, 1 минута в легком темпе
1 минута в сложном темпе, 30 секунд в легком темпе
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1)Восстановительные мили
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку
на 1–3 мили. Начни медленно
и понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день восстановлению.
Дай своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Сегодняшняя пробежка на
1–3 мили поможет тебе
быстрее восстановиться.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой медленной,
а последняя — самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 4)Выполни прогрессивную
пробежку на несколько миль,
выполни какое-нибудь упражнение
N+TC или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу то,
что ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 3:
РАБОТА НАД
РИТМОМ На третьей неделе тренировок
ты начнешь ощущать ритм в беге.
Секрет хорошего бега заключается
в постоянстве. Можно изменять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и бег
на выносливость подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 6 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)800 метров в темпе для 5 км 45 секунд на восстановление
200 метров в темпе для мили 2 минуты на восстановление
600 метров в темпе для 5 км 45 секунд на восстановление
200 метров в темпе для мили 2 минуты на восстановление
400 метров в темпе для 5 км
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 3–4 МИЛИЕсли ты будешь регулярно пробегать
эту дистанцию, это поможет тебе
подготовить тело и разум ко дню забега.Ты уже на полпути к цели. Последние
шесть недель тренировок следи за
своим средним темпом на разных
дистанциях. Соотношение темпа и
дистанции станет важной составляющей
успеха в день забега.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)1 км в темпе для 10 км
1 км с максимальной скоростью
1 км в темпе для 10 км
1 км с максимальной скоростью
1 км в темпе для 10 км100-метровые короткие забеги (4 раза)2 минуты отдыха после каждого отрезка.
30 секунд отдыха между короткими забегами.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1)Восстановись после всех трудов,
выполнив прогрессивную
пробежку на 2–3 мили. Начни
медленно и постепенно
наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день восстановлению.
Дай своему телу необходимый отдых:
пробеги несколько восстановительных
миль, выполни тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Сконцентрируйся на правильном
восстановлении после последней
тренировки. Восстановись,
выполнив прогрессивную пробежку
на 2–3 мили. Постепенно наращивай
скорость от первого километра
к последнему.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 4)Дай своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
простых миль, сделай
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
НЕДЕЛЯ 4:
РАЗМИНКА Ты ищешь свой ритм. Иногда ты
чувствуешь себя на высоте. В
другие дни ты устаешь. Это означает,
что ты включаешься в работу и
находишься на верном пути. Можно
изменять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не ставь бег на скорость
и бег на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить программу
и стать еще быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 5 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)300 м в темпе для мили, 45 сек восстановление
400 м в темпе для 5 км, 2 мин восстановление
500 м в темпе для 5 км, 2 мин восстановление
600 м в темпе для 10 км, 2 мин восстановление
500 м в темпе для 5 км, 2 мин восстановление
400 м в темпе для 5 км, 2 мин восстановление
300 м в темпе для мили
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 4–5 МИЛЬПодготовь себя к дистанции забега, выполнив
самую длинную пробежку за неделю.Последние пять недель тренировок
следи за своим средним темпом
на разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет важной
составляющей успеха в день забега.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)3 мили прогрессивного бега
в среднем бодром темпе.100-метровые пробежки (8x)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1)Совет: восстановись, выполнив
прогрессивную пробежку на
2–3 мили. Начни медленно и
постепенно наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни какую-нибудь
тренировку N+TC или просто
устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Цель сегодняшней пробежки
на 2–3 мили— восстановить
тебя после последней
тренировки. Постепенно наращивай
скорость, чтобы последнюю милю
пробежать максимально быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько восстановительных
миль, выполни какую-нибудь
тренировку N+TC или просто
устрой себе выходной. Дай своему
телу то, что ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 5:
ИНТЕНСИВНОЕ
РАЗВИТИЕ Сейчас твоя физическая форма отличается
от той, которая была в начале программы.
Пора стать еще сильнее, еще быстрее и
еще спортивнее. Можно изменять
последовательность тренировок в
соответствии с твоим графиком, но не ставь
бег на скорость и бег на выносливость подряд
и придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить программу и
стать еще быстрее и сильнее, добавь
в расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 4 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)Начни занятие с пробного забега на
1,5 мили в темпе для 5 км.Выполняй последовательность: 200 метров в темпе для 10 км темпе
200 метров в темпе для 5 км
200 метров в темпе для мили
200 метров в темпе для 10 км
200 метров в темпе для 5 км
200 метров в темпе для мили
10 минут на восстановление после 2 миль
60 секунд на восстановление между
отрезками в 200 метров
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 3–4 МИЛИЕсли ты будешь регулярно пробегать
эту дистанцию, это поможет тебе
подготовить тело и разум ко дню забега.Ты уже на полпути к цели. Последние
четыре недели тренировок следи за
своим средним темпом на разных
дистанциях. Соотношение темпа и
дистанции станет важной составляющей
успеха в день забега.
СКОРОСТЬ (ПРОГРЕССИВНЫЙ БЕГ)Выполни прогрессивную пробежку на 3 мили.
Снижай темп так, чтобы последние
1,5 мили бежать на максимальной скорости.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1)Восстановительные мили так же
важны, как бег на скорость и
выносливость. Сегодня попробуй
выполнить прогрессивную пробежку
на 2–3 мили. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю пробежать
быстрее, чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день восстановлению.
Дай своему телу необходимый отдых:
пробеги несколько восстановительных
миль, выполни тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Сегодняшняя пробежка на 2–3
мили поможет тебе быстрее
восстановиться. Наращивай
скорость постепенно: пусть
первая миля будет самой
медленной, а последняя
— самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 4)Дай своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько простых
миль, сделай тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
НЕДЕЛЯ 6:
ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ Твоя форма позволяет выполнять
любую тренировку в любой день.
Мили начнут мчаться быстрее.
Оцени свой прогресс. Можно
изменять последовательность
тренировок в соответствии с
твоим графиком, но не ставь
бег на скорость и бег на выносливость
подряд и придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить программу и
стать еще быстрее и сильнее, добавь
в расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 3 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)Пробеги 1 милю: чередуй 200 метров
в бодром темпе, затем 200 метров в
темпе для мили. Затем сделай 4
минуты восстановления.Пробеги 400 метров: 200 метров в
бодром темпе, затем
200 метров в темпе для мили. 2
минуты восстановления.Пробеги 400 метров: 200 метров в
бодром темпе, затем
200 метров в темпе для мили.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 3–4 МИЛИПодготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую
длинную пробежку за неделю.Последние три недели тренировок
следи за своим средним темпом
на разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет важной
составляющей успеха в день забега.
СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ)Пробеги вверх по склону 2
минуты — лучше всего 90
секунд вверх и 30 секунд по
вершине. Повтори 6 раз.Если поблизости нет холма, выполни
2-минутную прогрессивную пробежку,
меняя темп 10-километровой дистанции
на темп мили, и повтори пробежку 6 раз.И на холме, и на ровной плоскости
устраивай между отрезками
полноценный отдых.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1)Восстановись после всех трудов,
выполнив прогрессивную пробежку
на 2–3 мили. Начни медленно
и постепенно наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день восстановлению.
Дай своему телу необходимый отдых:
пробеги несколько восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Сконцентрируйся на правильном
восстановлении после последней
тренировки. Восстановись, выполнив
прогрессивную пробежку на 2-3 миль.
Постепенно наращивай скорость от
первой мили к последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 4)Выполни прогрессивную пробежку
на несколько миль, выполни
какое-нибудь упражнение N+TC или
просто устрой себе выходной. Дай
своему телу то, что ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 7:
ОТТАЧИВАЙ
КАЖДЫЙ ШАГ Ты не просто тренируешься. Ты
оттачиваешь мастерство. На этой
неделе скорость станет выше, но
восстановлению нужно посвящать
еще больше времени. Теперь бег и
восстановление выйдут на
качественно новый уровень. Можно
изменять последовательность
тренировок в соответствии с
твоим графиком, но не ставь бег на
скорость и бег на выносливость
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 2 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)200 метров в темпе для мили (2x)
400 метров в темпе для 10 км
200 метров в темпе для 5 км (2x)
400 метров в темпе для 10 км
200 метров в темпе для мили (2x)60 секунд восстановления
после каждого отрезка.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 2–3 МИЛИЕсли ты будешь регулярно пробегать
эту дистанцию, это поможет тебе
подготовить тело и разум ко дню забега.Последние две недели тренировок
следи за своим средним темпом
на разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет важной
составляющей успеха в день забега.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)Миля восстановительного бегаКороткие забеги по 100 метров (2x)
1 км в бодром темпе
короткие забеги по 100 метров (2x)
миля восстановительного бега3 минуты на восстановление между
каждым отрезком.
30 секунд на восстановление между
короткими забегами.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1)Совет: восстановись, выполнив
прогрессивную пробежку на
2–3 мили. Начни медленно и
постепенно наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги несколько
восстановительных миль, выполни
какую-нибудь тренировку N+TC
или просто устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Цель сегодняшней пробежки
на 2–3 мили— восстановить
тебя после последней тренировки.
Постепенно наращивай скорость,
чтобы последнюю милю пробежать
максимально быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько восстановительных
миль, выполни какую-нибудь тренировку
N+TC или просто устрой себе выходной.
Дай своему телу то, что ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 8:
СТАРТ У тебя получилось. На этой неделе
беги с силой и уверенно. Используй
все свои знания и полученные
навыки. Финишная прямая уже ждет
тебя. Можно изменять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не ставь бег на скорость
и бег на выносливость подряд
и придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить программу
и стать еще быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 1 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)200 метров в темпе для мили (2x)
400 метров в темпе для 5 км
800 метров в темпе для 10 км
400 метров в темпе для марафона
200 метров в темпе для мили2 минуты восстановления
после каждого отрезка.
ЗАБЕГ 5 КМУ тебя получилось. На этой неделе
беги ссилой и уверенно. Используй
все свои знания и полученные навыки.
Финишная прямая уже ждет тебя.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1)Восстановительные мили так же
важны, как бег на скорость и
выносливость. Сегодня попробуй
выполнить прогрессивную пробежку
на 2–3 мили. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю пробежать
быстрее, чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день восстановлению.
Дай своему телу необходимый отдых:
пробеги несколько восстановительных
миль, выполни тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Сегодняшняя пробежка на 2–3 мили
поможет тебе быстрее восстановиться.
Наращивай скорость постепенно: пусть
первая миля будет самой медленной, а
последняя — самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 4)Выполни прогрессивную пробежку
на несколько миль, выполни какое-нибудь
упражнение N+TC или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу то,
что ему сегодня нужно.
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МЫ БЕГАЕМ КАК АТЛЕТЫ.Чтобы стать быстрее, недостаточно иметь ноги. Для этого нужнытело, разум и способность не сдаваться.
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ЕСТЬ ЦЕЛЬИногда мы чувствуем, что достигли своего предела. Иногда —открываем новые горизонты своих возможностей. Находи смысл в каждом километре.
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ЗАБУДЬ О СТРАХЕ И ТРЕНИРУЙСЯ.Будет трудно. Но мы любим преодолевать трудности. Уважениеможно заработать только трудом. Так что вставай и действуй.
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ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ.Регулярная и упорная работа превращает наши недостаткив достоинства.
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