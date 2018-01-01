СКОРОСТЬ (ТРЕК)

200 метров в темпе для мили (2x)

Раздели 800 метров на интервалы:

беги первые 600 метров в темпе для

5 км, последние 200 метров в темпе

для мили 400 метров в темпе для 5 км

Раздели 800 метров на интервалы:

беги первые 600 метров в темпе

для 5 км, последние 200 метров

в темпе для мили 400 метров

в темпе для 5 км