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NRC: ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК

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СОЗДАЙ ПРОГРАММУ ТРЕНИРОВОК В НОВОМ ПРИЛОЖЕНИИ Если ты только начинаешь бегать или уже хочешь побить свой
личный рекорд, твой путь начинается здесь. Наши программы
помогут правильно начать и добиться высоких результатов
независимо от твоих целей и уровня подготовки.

СОЗДАЙ ПРОГРАММУ ТРЕНИРОВОК
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ВЫБЕРИ ПРОГРАММУ ТРЕНИРОВОК

НА СТАРТ,
ВНИМАНИЕ,
МАРШ!
ПЕРВЫЕ 10 ПРОБЕЖЕК

5 км
ТРЕНИРОВКИ: 8 НЕДЕЛЬ

10 км
ТРЕНИРОВКИ: 8 НЕДЕЛЬ

TrainingHub_D03b.jpg

ВЫБЕРИ ПРОГРАММУ ТРЕНИРОВОК

15 км
ТРЕНИРОВКИ: 14 НЕДЕЛЬ

5 км
ТРЕНИРОВКИ: 8 НЕДЕЛЬ

10 км
ТРЕНИРОВКИ: 8 НЕДЕЛЬ

ПОЛУМАРАФОН
ТРЕНИРОВКИ: 14 НЕДЕЛЬ

МАРАФОН
ТРЕНИРОВКИ: 18 НЕДЕЛЬ

TrainingHub_D03c.jpg

ВЫБЕРИ ПРОГРАММУ ТРЕНИРОВОК

НА СТАРТ,
ВНИМАНИЕ,
МАРШ!
ПЕРВЫЕ 10 ПРОБЕЖЕК

АКЦЕНТ НА
СКОРОСТИ

МОЩНОЕ НАЧАЛО

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ВЫБЕРИ
КРОССОВКИ
ДЛЯ БЕГА

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Бегай и тренируйся с участниками
бегового клуба
Nike+ со всего мира.

Отслеживай свой маршрут,
дистанцию, время и темп
пробежки с нашим лучшим
приложением для бега.

Мастер-тренеры Nike разработали
более 100 тренировок: бегай
и тренируйся еще
эффективнее.

БЕГАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUNNING

NIKE+ TRAINING CLUB

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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК —
ПРИРОЖДЕННЫЙ БЕГУН Бег по силам каждому. Если ты хочешь разбудить в себе бегуна,
 просто завяжи шнурки и выходи на пробежку.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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МЫ НЕ ПРОСТО БЕГАЕМ.
МЫ БЕГАЕМ КАК АТЛЕТЫ. Чтобы стать быстрее, недостаточно иметь ноги. Для этого нужны тело, разум и способность не сдаваться.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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У КАЖДОЙ ПРОБЕЖКИ
ЕСТЬ ЦЕЛЬ Иногда мы чувствуем, что достигли своего предела. Иногда — открываем новые горизонты своих возможностей. Находи смысл в каждом километре.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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УВАЖАЙ КАЖДУЮ ТРЕНИРОВКУ.
ЗАБУДЬ О СТРАХЕ И ТРЕНИРУЙСЯ. Будет трудно. Но мы любим преодолевать трудности. Уважение можно заработать только трудом. Так что вставай и действуй.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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УЗНАЙ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ. Регулярная и упорная работа превращает наши недостатки в достоинства.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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ИЗМЕРЯЙ УСПЕХ ВСЕМИ
ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ Не каждая пробежка будет самой быстрой или самой длинной, но каждая из них — твое достижение, и должна восприниматься только так.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ ВСЕГДА — ДАЖЕ В МИНУТЫ ТВОЕГО ОТЧАЯНИЯ. Наше сообщество поможет тебе вернуть мотивацию, когда не все получается так, как хотелось бы. Беговой клуб Nike+ всегда готов напомнить, что тебе по силам добиться своих лучших результатов.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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СЛЕДИ ЗА НОВОСТЯМИ NIKE RUNNING

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

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