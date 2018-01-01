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«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»: ВЫБОР ПОЗЫ

ПРОГРАММА БЕГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!
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ВЫБОР
ПОЗЫ В ПОИСКЕ ИДЕАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ.

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Уже освоено несколько стилей бега. Настало время поговорить о том
, как положение тела при беге влияет на результат. ВВЕРХ, НО БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ У бегунов напряжение сосредотачивается в основном в верхней части тела. Держи голову прямо, смотри вперед
(но не упускай из виду объекты на земле, которые могут помешать тебе во время тренировки, например корни
деревьев), позволь рукам двигаться свободно, не поднимай плечи и не сжимай кулаки. ЧЕМ СВОБОДНЕЕ ПОЗА, ТЕМ БЫСТРЕЕ БЕГ Расслабление мышц лица, шеи и плеч поможет тебе сохранить ценную энергию для спокойного и
уверенного финиша. Чем свободнее поза, тем быстрее бег. НО НЕ СЛИШКОМ РАССЛАБЛЯЙСЯ... Старайся, чтобы твои шаги были размеренными и точными. Найди равновесие. ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: ЧТОБЫ БЕЖАТЬ БЫСТРЕЕ, ИЗМЕНЯТЬ ПОЗУ НЕ НУЖНО Твое тело уникально. У тебя свой собственный стиль бега. Пойми и прими его. Несмотря на наличие общих
рекомендаций для всех атлетов, твоя собственная поза при беге станет более
уверенной по мере накопления опыта.

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СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ: КАК СТАТЬ
ЕЩЕ БЫСТРЕЕ Мы уже пробовали бежать с максимальной скоростью.
Пришло время усложнить задачу. Эти советы
помогут тебе поддерживать скорость.

СМОТРИ ТАКЖЕ: ВСЕ САМОЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ БЕГА Если ты будешь разбираться в новых технологиях
и разработках, то с легкостью сможешь подобрать
необходимую экипировку для бега, чтобы выглядеть
и чувствовать себя замечательно.

«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»: ПРОГРАММА
«10 ПРОБЕЖЕК» Главное правило: чтобы заниматься бегом,
нужно бегать. Звучит просто, правда?

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