Уже освоено несколько стилей бега. Настало время поговорить о том

, как положение тела при беге влияет на результат.

ВВЕРХ, НО БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ

У бегунов напряжение сосредотачивается в основном в верхней части тела. Держи голову прямо, смотри вперед

(но не упускай из виду объекты на земле, которые могут помешать тебе во время тренировки, например корни

деревьев), позволь рукам двигаться свободно, не поднимай плечи и не сжимай кулаки.

ЧЕМ СВОБОДНЕЕ ПОЗА, ТЕМ БЫСТРЕЕ БЕГ

Расслабление мышц лица, шеи и плеч поможет тебе сохранить ценную энергию для спокойного и

уверенного финиша. Чем свободнее поза, тем быстрее бег.

НО НЕ СЛИШКОМ РАССЛАБЛЯЙСЯ...

Старайся, чтобы твои шаги были размеренными и точными. Найди равновесие.

ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: ЧТОБЫ БЕЖАТЬ БЫСТРЕЕ, ИЗМЕНЯТЬ ПОЗУ НЕ НУЖНО

Твое тело уникально. У тебя свой собственный стиль бега. Пойми и прими его. Несмотря на наличие общих

рекомендаций для всех атлетов, твоя собственная поза при беге станет более

уверенной по мере накопления опыта.