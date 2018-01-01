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«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»: ПРОБЕЖКА 8 ИЗ 10

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ПРОБЕЖКА 8:
ПОКОРИТЕЛЬ
ДИСТАНЦИЙ И СНОВА ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОБЕЖКИ.

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Все верно, на этой неделе тебе предстоит покорить несколько километров. Эта
дистанция — твоя контрольная точка, и на этот раз ты попробуешь поставить
очередной личный рекорд по дистанции. Добейся своей цели.

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ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ Это твоя длинная пробежка. Сегодня главная цель — пройти нужное расстояние, и темп
бега должен быть комфортным. Твоя выносливость будет расти с каждым шагом.

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ТРЕНИРОВКА Определи с помощью приложения Nike+ Running свою самую высокую скорость и задайся целью побить этот
показатель. Будешь ты бежать на пять минут или километров больше — следи за своим самочувствием.
Здесь дело совсем не в скорости, а в установке новых личных рекордов. Сконцентрируйся на
выбранном расстоянии и делай перерывы для отдыха, когда требуется.

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СОВЕТ Тебе нужна мотивация? Представь, что самая большая дистанция, указанная тобой в приложении, пройдена не тобой, а твоим
главным соперником, и тебе нужно победить его. Да, звучит странновато, но любой бегун любит дух соревнования,
и такой интересный прием может помочь тебе узнать пределы своих возможностей. Когда побьешь рекорд
соперника, не останавливайся, и к концу тренировки ты обнаружишь, что тебе удалось стать лучше.

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СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: ШТУРМ НОВОЙ ДИСТАНЦИИ Мы готовы к бегу на стадионе. Это кольцо в
400 метров — для настоящих бегунов.
И ты — среди них.

СМОТРИ ТАКЖЕ: В ПОИСКЕ ИДЕАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ Уже освоено несколько стилей бега. Настало
время поговорить о том, как положение
тела при беге влияет на результат.

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приложением для бега.

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более 100 тренировок: бегай
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