СОВЕТ Тебе нужна мотивация? Представь, что самая большая дистанция, указанная тобой в приложении, пройдена не тобой, а твоим

главным соперником, и тебе нужно победить его. Да, звучит странновато, но любой бегун любит дух соревнования,

и такой интересный прием может помочь тебе узнать пределы своих возможностей. Когда побьешь рекорд

соперника, не останавливайся, и к концу тренировки ты обнаружишь, что тебе удалось стать лучше.

