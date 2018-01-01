ПРОБЕЖКА 8:
ПОКОРИТЕЛЬ
ДИСТАНЦИЙИ СНОВА ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОБЕЖКИ.
Все верно, на этой неделе тебе предстоит покорить несколько километров. Эта
дистанция — твоя контрольная точка, и на этот раз ты попробуешь поставить
очередной личный рекорд по дистанции. Добейся своей цели.
ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТЭто твоя длинная пробежка. Сегодня главная цель — пройти нужное расстояние, и темп
бега должен быть комфортным. Твоя выносливость будет расти с каждым шагом.
ТРЕНИРОВКАОпредели с помощью приложения Nike+ Running свою самую высокую скорость и задайся целью побить этот
показатель. Будешь ты бежать на пять минут или километров больше — следи за своим самочувствием.
Здесь дело совсем не в скорости, а в установке новых личных рекордов. Сконцентрируйся на
выбранном расстоянии и делай перерывы для отдыха, когда требуется.
СОВЕТТебе нужна мотивация? Представь, что самая большая дистанция, указанная тобой в приложении, пройдена не тобой, а твоим
главным соперником, и тебе нужно победить его. Да, звучит странновато, но любой бегун любит дух соревнования,
и такой интересный прием может помочь тебе узнать пределы своих возможностей. Когда побьешь рекорд
соперника, не останавливайся, и к концу тренировки ты обнаружишь, что тебе удалось стать лучше.
СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: ШТУРМ НОВОЙ ДИСТАНЦИИМы готовы к бегу на стадионе. Это кольцо в
400 метров — для настоящих бегунов.
И ты — среди них.