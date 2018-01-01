ПРОБЕЖКА 3:
КОМФОРТНАЯ СКОРОСТЬИНОГДА ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ.
Главная задача сегодняшней тренировки — найти темп, который ты сможешь легко поддерживать
на протяжении всей пробежки. Иногда правильный подход гораздо важнее, чем высокая скорость.
ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТМежду днями активных тренировок (бега на скорость или длинных пробежек) необходимо выделять день
для восстановления. Восстановление не обязательно означает отсутствие тренировок — ты можешь
устроить короткую легкую пробежку, не требующую серьезных нагрузок. Эта тренировка создана специально
для таких «промежуточных» дней, когда телу требуется не нагрузка, а восстановление.
ТРЕНИРОВКАБеги в течение 8 минут, затем поверни обратно и вернись к точке старта. Вторую половину дистанции нужно
бежать быстрее, но ненамного. Твоя цель — бежать без лишнего напряжения и
поддерживать комфортный темп в течение всей пробежки.
СОВЕТТвоя последняя пробежка была действительно скоростной! Поэтому сейчас тебе необходима восстановительная
пробежка, чтобы вернуть силы после активного бега на скорость. Твоя сегодняшняя пробежка должна быть легкой
и расслабленной — сосредоточься на поддержании темпа, чтобы дать ногам отдохнуть перед следующей
активной тренировкой.
СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: НОВЫЕ МАРШРУТЫТеперь настало время серьезных дистанций.
Что бы это ни значило для тебя, — пара
километров или десять, — задача одна.
СМОТРИ ТАКЖЕ: ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ БЕГАЕсли ты будешь разбираться в новых технологиях, то с
легкостью сможешь подобрать необходимую экипировку для
бега, чтобы выглядеть и чувствовать себя замечательно.