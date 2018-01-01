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НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ! ПРОБЕЖКА 3 ИЗ 10

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ПРОБЕЖКА 3:
КОМФОРТНАЯ СКОРОСТЬ ИНОГДА ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ.

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Главная задача сегодняшней тренировки — найти темп, который ты сможешь легко поддерживать
на протяжении всей пробежки. Иногда правильный подход гораздо важнее, чем высокая скорость.

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ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ Между днями активных тренировок (бега на скорость или длинных пробежек) необходимо выделять день
для восстановления. Восстановление не обязательно означает отсутствие тренировок — ты можешь
устроить короткую легкую пробежку, не требующую серьезных нагрузок. Эта тренировка создана специально
для таких «промежуточных» дней, когда телу требуется не нагрузка, а восстановление.

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ТРЕНИРОВКА Беги в течение 8 минут, затем поверни обратно и вернись к точке старта. Вторую половину дистанции нужно
бежать быстрее, но ненамного. Твоя цель — бежать без лишнего напряжения и
поддерживать комфортный темп в течение всей пробежки.

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СОВЕТ Твоя последняя пробежка была действительно скоростной! Поэтому сейчас тебе необходима восстановительная
пробежка, чтобы вернуть силы после активного бега на скорость. Твоя сегодняшняя пробежка должна быть легкой
и расслабленной — сосредоточься на поддержании темпа, чтобы дать ногам отдохнуть перед следующей
активной тренировкой.

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СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: НОВЫЕ МАРШРУТЫ Теперь настало время серьезных дистанций.
Что бы это ни значило для тебя, — пара
километров или десять, — задача одна.

СМОТРИ ТАКЖЕ: ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ БЕГА Если ты будешь разбираться в новых технологиях, то с
легкостью сможешь подобрать необходимую экипировку для
бега, чтобы выглядеть и чувствовать себя замечательно.

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