ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ Между днями активных тренировок (бега на скорость или длинных пробежек) необходимо выделять день

для восстановления. Восстановление не обязательно означает отсутствие тренировок — ты можешь

устроить короткую легкую пробежку, не требующую серьезных нагрузок. Эта тренировка создана специально

для таких «промежуточных» дней, когда телу требуется не нагрузка, а восстановление.