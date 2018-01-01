ПРОБЕЖКА 4:
НОВЫЕ МАРШРУТЫМЫ УЖЕ ПОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛИ СО СКОРОСТЬЮ И РАССТОЯНИЕМ. ТЕПЕРЬ
НАСТАЛО ВРЕМЯ СЕРЬЕЗНЫХ ДИСТАНЦИЙ, ЧТО БЫ ЭТО НИ ЗНАЧИЛО ДЛЯ ТЕБЯ.
Пара километров или десять — задача одна. Скоро ты поймешь (если это уже не стало очевидным!),
что занятия бегом приучают тебя к дисциплине и стремлению бежать быстрее, активнее, дольше.
Но самый важный элемент занятий — получать удовольствие от процесса.
ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТЦель этой тренировки — научить тебя не бояться пробежек на длинные дистанции.
Старайся сохранять оптимистичный настрой, подходить к делу творчески — и ты сможешь все.
ТРЕНИРОВКАБег — это тоже искусство. Почувствуй дух творчества! Пусть твоя пробежка сегодня будет более длинной (по времени или по расстоянию),
чем все предыдущие. Не думай о расстоянии — создай интересный маршрут с помощью приложения Nike+ Running и преврати свою первую
длительную пробежку в произведение искусства, о котором приятно будет рассказать друзьям.
СОВЕТНе усложняй маршрут. Подумай, как ты можешь использовать преимущества городских кварталов, пересеченной
местности и открытых пространств. При расчете расстояния учитывай, что тебе понадобится пробежать всю
дистанцию до самого финиша, при этом не допуская чрезмерной усталости и не останавливаясь на полпути).
Темп должен быть комфортным, как и на прошлой пробежке. Дольше не значит быстрее или тяжелее.
Просто удели пробежке больше времени.
СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: НА УРОВЕНЬ ВЫШЕТы на полпути к победе! Дальше все будет только
проще. Ну, почти все — не считая тех подъемов,
которые нужно преодолеть на этой пробежке.