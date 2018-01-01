СОВЕТ Не усложняй маршрут. Подумай, как ты можешь использовать преимущества городских кварталов, пересеченной

местности и открытых пространств. При расчете расстояния учитывай, что тебе понадобится пробежать всю

дистанцию до самого финиша, при этом не допуская чрезмерной усталости и не останавливаясь на полпути).

Темп должен быть комфортным, как и на прошлой пробежке. Дольше не значит быстрее или тяжелее.

Просто удели пробежке больше времени.