Мы уже пробовали бежать с максимальной скоростью. В следующей пробежке перед тобой будет
стоять немного другая задача. Вот некоторые советы, которые помогут увеличить скорость.НАЙДИ СВОЙ ТЕМПУ каждого стиля бега есть свои особенности. Во время бега на максимальной скорости нужно пробовать
бежать все быстрее и быстрее, пока ты не почувствуешь себя немного непривычно. Во время других пробежек
у тебя должны оставаться силы на разговор (и дыхание!) в течение большей части пробежки. Правильный
темп — тот, который требует усилий, но который ты можешь поддерживать.УВЕЛИЧИВАЙ СКОРОСТЬ НА ФИНИШЕПовышай скорость по мере приближения к финишу — пробегай вторую часть расстояния быстрее, чем первую.
Такая перестройка может получиться не с первого раза, но постепенно твое тело привыкнет, и ты поймешь,
как здорово прилетать на полной скорости к концу дистанции.НАЙДИ СВОЙ САМЫЙ БЫСТРЫЙ ТЕМПНе сравнивай себя с другими. Цель каждой пробежки — стать лучше, чем в начале пути. Сконцентрируйся на
том, чтобы стать лучшей версией себя, и ты найдешь свою оптимальную скорость.ПОДГОТОВЬСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ СКОРОСТНОЙ ПРОБЕЖКЕВспомни, кто твой любимый легкоатлет. Представь, что ты — это он. А теперь представь, что ты участвуешь
в состязаниях. На Олимпийских играх. На самом сложном этапе они чувствуют то же, что и ты на скоростной пробежке.
Разница между тобой и твоим любимым бегуном всего лишь во времени на секундомере. Но вы оба лучшие.
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ: ВСЕ БЕГУНЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ АТЛЕТАМИТы теперь уже не просто любитель бега. Ты атлет. Узнай,
почему кросс-тренинг — отличный вариант для дня отдыха.
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ИДЕАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИУже освоено несколько стилей бега. Настало время поговорить
о том, как положение тела при беге влияет на результат.
«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»:
ПРОГРАММА «10 ПРОБЕЖЕК»Главное правило: чтобы заниматься бегом,
нужно бегать. Звучит просто, правда?