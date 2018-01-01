Мы уже пробовали бежать с максимальной скоростью. В следующей пробежке перед тобой будет

стоять немного другая задача. Вот некоторые советы, которые помогут увеличить скорость.

НАЙДИ СВОЙ ТЕМП

У каждого стиля бега есть свои особенности. Во время бега на максимальной скорости нужно пробовать

бежать все быстрее и быстрее, пока ты не почувствуешь себя немного непривычно. Во время других пробежек

у тебя должны оставаться силы на разговор (и дыхание!) в течение большей части пробежки. Правильный

темп — тот, который требует усилий, но который ты можешь поддерживать.

УВЕЛИЧИВАЙ СКОРОСТЬ НА ФИНИШЕ

Повышай скорость по мере приближения к финишу — пробегай вторую часть расстояния быстрее, чем первую.

Такая перестройка может получиться не с первого раза, но постепенно твое тело привыкнет, и ты поймешь,

как здорово прилетать на полной скорости к концу дистанции.

НАЙДИ СВОЙ САМЫЙ БЫСТРЫЙ ТЕМП

Не сравнивай себя с другими. Цель каждой пробежки — стать лучше, чем в начале пути. Сконцентрируйся на

том, чтобы стать лучшей версией себя, и ты найдешь свою оптимальную скорость.

ПОДГОТОВЬСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ СКОРОСТНОЙ ПРОБЕЖКЕ

Вспомни, кто твой любимый легкоатлет. Представь, что ты — это он. А теперь представь, что ты участвуешь

в состязаниях. На Олимпийских играх. На самом сложном этапе они чувствуют то же, что и ты на скоростной пробежке.

Разница между тобой и твоим любимым бегуном всего лишь во времени на секундомере. Но вы оба лучшие.