ДОБАВЛЕНО В КОРЗИНУ
ДОБАВЛЕНО В ИЗБРАННОЕ
Сделайте подарок, который подойдет каждому.
Размер: Кол-во: @  
Стандартная доставка подарочной карты осуществляется бесплатно
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ () ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
ПОСМОТРЕТЬ ИЗБРАННОЕ
В корзине нет товаров

«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»: НАЙДИ СВОЮ СКОРОСТЬ

ПРОГРАММА БЕГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!
EVG_Header_NRC_v02_D01.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Feature_NoFinishLine_P1.jpg

НАЙДИ СВОЮ
СКОРОСТЬ КАК СТАТЬ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ

СОЗДАЙ ПРОГРАММУ ТРЕНИРОВОК
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
NikeDigital_RN_RSG_Feature_FindingFast_P2.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Feature_FindingFast_P3.jpg

Мы уже пробовали бежать с максимальной скоростью. В следующей пробежке перед тобой будет
стоять немного другая задача. Вот некоторые советы, которые помогут увеличить скорость. НАЙДИ СВОЙ ТЕМП У каждого стиля бега есть свои особенности. Во время бега на максимальной скорости нужно пробовать
бежать все быстрее и быстрее, пока ты не почувствуешь себя немного непривычно. Во время других пробежек
у тебя должны оставаться силы на разговор (и дыхание!) в течение большей части пробежки. Правильный
темп — тот, который требует усилий, но который ты можешь поддерживать. УВЕЛИЧИВАЙ СКОРОСТЬ НА ФИНИШЕ Повышай скорость по мере приближения к финишу — пробегай вторую часть расстояния быстрее, чем первую.
Такая перестройка может получиться не с первого раза, но постепенно твое тело привыкнет, и ты поймешь,
как здорово прилетать на полной скорости к концу дистанции. НАЙДИ СВОЙ САМЫЙ БЫСТРЫЙ ТЕМП Не сравнивай себя с другими. Цель каждой пробежки — стать лучше, чем в начале пути. Сконцентрируйся на
том, чтобы стать лучшей версией себя, и ты найдешь свою оптимальную скорость. ПОДГОТОВЬСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ СКОРОСТНОЙ ПРОБЕЖКЕ Вспомни, кто твой любимый легкоатлет. Представь, что ты — это он. А теперь представь, что ты участвуешь
в состязаниях. На Олимпийских играх. На самом сложном этапе они чувствуют то же, что и ты на скоростной пробежке.
Разница между тобой и твоим любимым бегуном всего лишь во времени на секундомере. Но вы оба лучшие.

NikeDigital_RN_RSG_Feature_FindingFast_P4.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Feature_FindingFast_P5.jpg

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ: ВСЕ БЕГУНЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ АТЛЕТАМИ Ты теперь уже не просто любитель бега. Ты атлет. Узнай,
почему кросс-тренинг — отличный вариант для дня отдыха.

СМОТРИ ТАКЖЕ: В ПОИСКЕ
ИДЕАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ Уже освоено несколько стилей бега. Настало время поговорить
о том, как положение тела при беге влияет на результат.

«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»:
ПРОГРАММА «10 ПРОБЕЖЕК» Главное правило: чтобы заниматься бегом,
нужно бегать. Звучит просто, правда?

NRC_MemberServicesFooter_DESKTOP_ENLU_jk.jpg

Бегай и тренируйся с участниками
бегового клуба
Nike+ со всего мира.

Отслеживай свой маршрут,
дистанцию, время и темп
пробежки с нашим лучшим
приложением для бега.

Мастер-тренеры Nike разработали
более 100 тренировок: бегай
и тренируйся еще
эффективнее.

БЕГАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUNNING

NIKE+ TRAINING CLUB

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

КОЛЛЕКЦИИ

РЕКОМЕНДОВАННОЕ

Loading