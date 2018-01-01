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«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»: ПОЧЕМУ ПРОБЕЖКА — ЭТО ЗДОРОВО?

ПРОГРАММА БЕГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!
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ПОЧЕМУ ПРОБЕЖКА —
ЭТО ЗДОРОВО? ДА, БЕГ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. А ЕЩЕ ЭТО ПРОСТО КРУТО.

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Конечно, преимущества для здоровья очевидны, но есть еще много причин, почему
бег — это самый замечательный способ провести свободное время. Здесь перечислены некоторые из них.

НИКАКИХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ТРАТ Никаких затрат на спортивный клуб! И записываться в модные фитнес-центры тебе тоже не нужно.
Просто надевай кроссовки и выходи за дверь. Больше ничего не требуется.
И перед тобой на пробежке не будут таскать гири какие-нибудь тяжелоатлеты в лосинах. ТЫ МОЖЕШЬ ЗАНИМАТЬСЯ ГДЕ УГОДНО Просто надень кроссовки и беги. Весь мир принадлежит тебе. Ты можешь бегать на спортивной площадке
школы, в парке, на тренажере — где угодно и когда угодно, даже в отпуске. ТРЕНИРОВКА — ЦЕННЫЕ МИНУТЫ НАЕДИНЕ С СОБОЙ Нервная работа? Раздражительность? Подготовка к экзаменам? Бег поможет тебе оставить на время все
заботы, расслабиться, вдохнуть свежий воздух и обрести спокойствие. Во время пробежки можно
слушать новый альбом любимого исполнителя, интересный подкаст или просто наслаждаться покоем и
тишиной. Надень кроссовки и убеги от ежедневных забот. ТЫ ПОЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ НАСТОЯЩИМ СУПЕРГЕРОЕМ Собираясь на тренировку, особенно в ранние или поздние часы, ты уже ощущаешь себя победителем,
способным завоевать весь мир. Ты — герой, восставший против Безволия и Лени, и твои действия
не останутся без внимания со стороны окружающих. Твоя сила растет с каждым шагом. ТЫ МОЖЕШЬ ОТСЛЕЖИВАТЬ СВОИ УСПЕХИ Успех вызывает желание добиться большего. Именно поэтому так много атлетов ведут свои «журналы
успеваемости». При помощи приложения Nike+ Running ты можешь отслеживать свой прогресс и сравнивать
результаты после разных тренировок. Используй это приложение, чтобы записывать свою скорость,
расстояние и настроение прямо во время пробежки. Ты даже можешь делиться своими селфи с тренировки. ТЫ МОЖЕШЬ ЗАВЕСТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ… ...И уделять больше внимания питомцам. Во время пробежки ты легко можешь познакомиться с
другими бегунами, чтобы делиться друг с другом достижениями, или пригласить друзей
присоединиться к тебе и бежать к цели вместе. Друзья найдутся и при помощи приложения Nike+
Running. Кроме того, на пробежку ты можешь взять своего питомца — ему тоже полезно
развеяться и порезвиться на свежем воздухе. ТЫ ПОЛУЧИШЬ НОВЫЙ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ Нет ничего приятнее, чем рассказывать друзьям о том, как тебе удалось поставить цель и
выполнить ее. Сообщай о своих успехах с помощью приложения Nike+Running. Даже если ты
бегаешь в одиночестве, твои друзья могут поддерживать тебя через твой аккаунт Facebook и
просматривать твои фото с пробежки в Twitter и Instagram. А ЕЩЕ ТЫ ПОЙМЕШЬ, ЧТО ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — ЭТО ВЕСЕЛО «Даже если ты будешь выбираться на пробежки всего два-три раза в неделю, твое
самочувствие значительно улучшится. Что может быть лучше веселой пробежки? Пробежка под
танцевальную музыку. Пусть твоя тренировка станет настоящим развлечением! В этом тебе
поможет тщательно подобранный плейлист для бега Ready, Set, Go, Run на Spotify. Пусть
твое сердце бьется в такт музыке. Приготовься! Двигайся в такт».

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МИФОВ О БЕГЕ Тебе наверняка приходилось слышать разные
мнения о спортивном беге, и не все они
были положительными. Сейчас мы расскажем
тебе о фактах и легендах.

СМОТРИ ТАКЖЕ: ВСЕ САМОЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ БЕГА Если ты будешь разбираться в новых технологиях
и разработках, то с легкостью сможешь подобрать
необходимую экипировку для тренировок, чтобы
выглядеть и чувствовать себя замечательно.

«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»:
ПРОГРАММА «10 ПРОБЕЖЕК» Главное правило: чтобы заниматься бегом,
нужно бегать. Звучит просто, правда?

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