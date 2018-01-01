ПОЧЕМУ ПРОБЕЖКА —
ЭТО ЗДОРОВО?ДА, БЕГ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. А ЕЩЕ ЭТО ПРОСТО КРУТО.
Конечно, преимущества для здоровья очевидны, но есть еще много причин, почему
бег — это самый замечательный способ провести свободное время. Здесь перечислены некоторые из них.
НИКАКИХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ТРАТНикаких затрат на спортивный клуб! И записываться в модные фитнес-центры тебе тоже не нужно.
Просто надевай кроссовки и выходи за дверь. Больше ничего не требуется.
И перед тобой на пробежке не будут таскать гири какие-нибудь тяжелоатлеты в лосинах.ТЫ МОЖЕШЬ ЗАНИМАТЬСЯ ГДЕ УГОДНОПросто надень кроссовки и беги. Весь мир принадлежит тебе. Ты можешь бегать на спортивной площадке
школы, в парке, на тренажере — где угодно и когда угодно, даже в отпуске.ТРЕНИРОВКА — ЦЕННЫЕ МИНУТЫ НАЕДИНЕ С СОБОЙНервная работа? Раздражительность? Подготовка к экзаменам? Бег поможет тебе оставить на время все
заботы, расслабиться, вдохнуть свежий воздух и обрести спокойствие. Во время пробежки можно
слушать новый альбом любимого исполнителя, интересный подкаст или просто наслаждаться покоем и
тишиной. Надень кроссовки и убеги от ежедневных забот.ТЫ ПОЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ НАСТОЯЩИМ СУПЕРГЕРОЕМСобираясь на тренировку, особенно в ранние или поздние часы, ты уже ощущаешь себя победителем,
способным завоевать весь мир. Ты — герой, восставший против Безволия и Лени, и твои действия
не останутся без внимания со стороны окружающих. Твоя сила растет с каждым шагом.ТЫ МОЖЕШЬ ОТСЛЕЖИВАТЬ СВОИ УСПЕХИУспех вызывает желание добиться большего. Именно поэтому так много атлетов ведут свои «журналы
успеваемости». При помощи приложения Nike+ Running ты можешь отслеживать свой прогресс и сравнивать
результаты после разных тренировок. Используй это приложение, чтобы записывать свою скорость,
расстояние и настроение прямо во время пробежки. Ты даже можешь делиться своими селфи с тренировки.ТЫ МОЖЕШЬ ЗАВЕСТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ…...И уделять больше внимания питомцам. Во время пробежки ты легко можешь познакомиться с
другими бегунами, чтобы делиться друг с другом достижениями, или пригласить друзей
присоединиться к тебе и бежать к цели вместе. Друзья найдутся и при помощи приложения Nike+
Running. Кроме того, на пробежку ты можешь взять своего питомца — ему тоже полезно
развеяться и порезвиться на свежем воздухе.ТЫ ПОЛУЧИШЬ НОВЫЙ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИНет ничего приятнее, чем рассказывать друзьям о том, как тебе удалось поставить цель и
выполнить ее. Сообщай о своих успехах с помощью приложения Nike+Running. Даже если ты
бегаешь в одиночестве, твои друзья могут поддерживать тебя через твой аккаунт Facebook и
просматривать твои фото с пробежки в Twitter и Instagram.А ЕЩЕ ТЫ ПОЙМЕШЬ, ЧТО ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — ЭТО ВЕСЕЛО«Даже если ты будешь выбираться на пробежки всего два-три раза в неделю, твое
самочувствие значительно улучшится. Что может быть лучше веселой пробежки? Пробежка под
танцевальную музыку. Пусть твоя тренировка станет настоящим развлечением! В этом тебе
поможет тщательно подобранный плейлист для бега Ready, Set, Go, Run на Spotify. Пусть
твое сердце бьется в такт музыке. Приготовься! Двигайся в такт».
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МИФОВ О БЕГЕТебе наверняка приходилось слышать разные
мнения о спортивном беге, и не все они
были положительными. Сейчас мы расскажем
тебе о фактах и легендах.
СМОТРИ ТАКЖЕ: ВСЕ САМОЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ БЕГАЕсли ты будешь разбираться в новых технологиях
и разработках, то с легкостью сможешь подобрать
необходимую экипировку для тренировок, чтобы
выглядеть и чувствовать себя замечательно.