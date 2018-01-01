Конечно, преимущества для здоровья очевидны, но есть еще много причин, почему

бег — это самый замечательный способ провести свободное время. Здесь перечислены некоторые из них.





НИКАКИХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ТРАТ

Никаких затрат на спортивный клуб! И записываться в модные фитнес-центры тебе тоже не нужно.

Просто надевай кроссовки и выходи за дверь. Больше ничего не требуется.

И перед тобой на пробежке не будут таскать гири какие-нибудь тяжелоатлеты в лосинах.

ТЫ МОЖЕШЬ ЗАНИМАТЬСЯ ГДЕ УГОДНО

Просто надень кроссовки и беги. Весь мир принадлежит тебе. Ты можешь бегать на спортивной площадке

школы, в парке, на тренажере — где угодно и когда угодно, даже в отпуске.

ТРЕНИРОВКА — ЦЕННЫЕ МИНУТЫ НАЕДИНЕ С СОБОЙ

Нервная работа? Раздражительность? Подготовка к экзаменам? Бег поможет тебе оставить на время все

заботы, расслабиться, вдохнуть свежий воздух и обрести спокойствие. Во время пробежки можно

слушать новый альбом любимого исполнителя, интересный подкаст или просто наслаждаться покоем и

тишиной. Надень кроссовки и убеги от ежедневных забот.

ТЫ ПОЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ НАСТОЯЩИМ СУПЕРГЕРОЕМ

Собираясь на тренировку, особенно в ранние или поздние часы, ты уже ощущаешь себя победителем,

способным завоевать весь мир. Ты — герой, восставший против Безволия и Лени, и твои действия

не останутся без внимания со стороны окружающих. Твоя сила растет с каждым шагом.

ТЫ МОЖЕШЬ ОТСЛЕЖИВАТЬ СВОИ УСПЕХИ

Успех вызывает желание добиться большего. Именно поэтому так много атлетов ведут свои «журналы

успеваемости». При помощи приложения Nike+ Running ты можешь отслеживать свой прогресс и сравнивать

результаты после разных тренировок. Используй это приложение, чтобы записывать свою скорость,

расстояние и настроение прямо во время пробежки. Ты даже можешь делиться своими селфи с тренировки.

ТЫ МОЖЕШЬ ЗАВЕСТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ…

...И уделять больше внимания питомцам. Во время пробежки ты легко можешь познакомиться с

другими бегунами, чтобы делиться друг с другом достижениями, или пригласить друзей

присоединиться к тебе и бежать к цели вместе. Друзья найдутся и при помощи приложения Nike+

Running. Кроме того, на пробежку ты можешь взять своего питомца — ему тоже полезно

развеяться и порезвиться на свежем воздухе.

ТЫ ПОЛУЧИШЬ НОВЫЙ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Нет ничего приятнее, чем рассказывать друзьям о том, как тебе удалось поставить цель и

выполнить ее. Сообщай о своих успехах с помощью приложения Nike+Running. Даже если ты

бегаешь в одиночестве, твои друзья могут поддерживать тебя через твой аккаунт Facebook и

просматривать твои фото с пробежки в Twitter и Instagram.

А ЕЩЕ ТЫ ПОЙМЕШЬ, ЧТО ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — ЭТО ВЕСЕЛО

«Даже если ты будешь выбираться на пробежки всего два-три раза в неделю, твое

самочувствие значительно улучшится. Что может быть лучше веселой пробежки? Пробежка под

танцевальную музыку. Пусть твоя тренировка станет настоящим развлечением! В этом тебе

поможет тщательно подобранный плейлист для бега Ready, Set, Go, Run на Spotify. Пусть

твое сердце бьется в такт музыке. Приготовься! Двигайся в такт».