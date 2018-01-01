ЗАБУДЬ (ПОЧТИ) ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ РАССКАЗЫВАЛИ О ТОМ,

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПАРУ КРОССОВОК ДЛЯ БЕГА.







Обычно, когда ты приходишь в магазин товаров для бега, чтобы купить пару кроссовок, консультант просит тебя пройти на беговую дорожку, чтобы оценить

особенности твоей походки и посмотреть, что происходит с твоими стопами во время бега. Они совсем немного подворачиваются вовнутрь (нейтральная пронация)? Они

подворачиваются вовнутрь достаточно сильно (гиперпронация)? Они подворачиваются кнаружи (супинация)? А как выглядит свод стопы — он плоский, высокий, жесткий

или гибкий? Консультант изучает все это и затем использует полученную информацию, чтобы подобрать кроссовки, которые будут «корректировать» твою пронацию.





«Пронация является естественным движением, которое помогает распределить силу ударного воздействия, и при нормальной пронации [т. е. при нейтральной

походке] система нагрузки функционирует как резиновая лента — она придает эластичность и повышает эффективность движений», — рассказывает Лэнс Уокер,

член совета Nike Performance Council, магистр естественных наук, физиотерапевт, директор по глобальным операциям компании Michael Johnson Performance (MJP).





Поэтому анализ походки в магазине проводится для того, чтобы определить, являешься ты гиперпронатором (в эту категорию попадает много бегунов) или супинатором.

Теоретически специально подобранная обувь может помочь вернуть стопу в позицию нормальной пронации, выровнять ее относительно всего остального тела во время

бега и, тем самым, снизить риск получения травм. Но это не означает, что обувь изменит модель пронации (часто также требуются дополнительные упражнения на

укрепление и развитие подвижности мышц стоп), поэтому применение этой информации при выборе кроссовок без учета других факторов не всегда дает хорошие

результаты. Кроме того, каждый бегун уникален.





«Лучшим средством оставаться здоровым бегуном является выбор комфортной обуви, а не обуви, которая подходит вам по определенным параметрам, но вызывает

дискомфорт», — утверждает Уокер. «Наука подтверждает такую точку зрения. Если отказаться от субъективного фактора (ощущение комфорта), можно заработать

множество проблем». Другими словами, слушай свое тело, а не теоретические предписания. Всегда.





«Я думаю, было бы потрясающе провести экспертный анализ всей биомеханики тела, пройти по всей кинетической цепи, изучить все показатели во время бега с

разной скоростью в разных кроссовках, чтобы тебе подобрали (комфортную) обувь, в которой твой бег будет наиболее эффективным», — добавляет Уокер. Но по

одному взгляду на свод стопы или модель пронации нельзя понять всю картину.





У нас есть всего один фрагмент огромной мозаики. Давать предписания в таких условиях — это не задача точной науки. Делая выбор в пользу модели с дополнительной

амортизацией, но уменьшенной стабилизацией или гибкостью, необходимо учитывать множество факторов — жесткой или гибкой является твоя стопа, пробегаешь

ты 10 км или 60 км в неделю, повышена ли у тебя травматичность и прочее — а эти особенности для каждого сугубо индивидуальны. Поэтому сначала ты можешь

выбрать кроссовки, в которых тебе удобно (по твоим ощущениям). Посмотришь, как пойдет и будешь пробовать дальше.