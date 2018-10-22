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NIKE+ RUN CLUB

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ГОРОД_ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОБЕЖКИ Двигаться, чтобы воплотить свои идеи в жизнь.
Бежать от однообразных будней.
Бежать, чтобы уже никогда не останавливаться.
Бежать, чтобы изменить себя.
Чтобы изменить свой город.

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СЕРВИСЫ
ДЛЯ БЕГУНОВ
 Москва стала доступнее для бега.
В местах, где всегда рады бегунам,
ты сможешь воспользоваться
специальными сервисами. Нажми
на точку и узнай больше о местах.

ВЫБЕРИ СВОЙ
МАРШРУТ
 Исследуй беговые маршруты
длиной от 2 до 12 км в разных
районах города. Нажми
на название района, чтобы
выбрать свой маршрут.

МАРШРУТЫ НА СТЕЛАХ
ВЕЛОБАЙКА
 Маршруты пробежек также
доступны на большинстве
станций городского
велопроката в Москве.

ГОРОД ДЛЯ БЕГА
 С Nike Run Club Москва стала комфортнее для бега.
Cкачивай приложение и присоединяйся к движению.

Вода

Зарядка

WI-FI

Тренировка
NRC

Хранение вещей

Туалет

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РУКОВОДСТВО ПО БЕГУ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ Руководство «На старт, внимание, марш!» — твой
путеводитель в мире бегового спорта NRC.
Главная цель — познакомить тебя с миром бега
и помочь тебе начать бегать еще лучше.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
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БЕГАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ Главное правило: чтобы заниматься бегом, нужно
бежать. Звучит просто, правда? Но самое сложное
— это начать. Поэтому давай не будем
откладывать дело и приступим.

ПОДРОБНЕЕ

ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ БЕГА: 101 Если ты будешь разбираться в новых технологиях
и разработках, то с легкостью сможешь подобрать
необходимую экипировку для бега, чтобы
выглядеть и чувствовать себя замечательно.

ПОДРОБНЕЕ
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ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ БЕГА

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ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE RUN CLUB Приложение делает твои пробежки эффективными.
Наблюдай за прогрессом, настрой программы
от тренеров, приглашай друзей в челленджи
и делись своими достижениями.

ПОДРОБНЕЕ

APPLE WATCH NIKE+ Друг обогнал на пару километров? Ты узнаешь об этом.
Отличная погода? Мы позовем тебя на пробежку. Давно
не бегал или запланировал тренировку на сегодня?
Мы напомним. Не упусти ни одного шанса стать лучше.

ПОДРОБНЕЕ
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ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ГРУППОВЫЕ ПРОБЕЖКИ NIKE+ RUN CLUB

ПРОБЕЖКА ДЛЯ ВСЕХ Хочешь бежать — беги.
Эта пробежка подходит всем, кто
не может жить без бега и общения.
Приводи друзей и заводи новых
— вместе мы сможем все.

ТРЕНИРОВКА NTC+NRC Идеальное сочетание всех направлений
NTC: силы, выносливости, подвижности
и беговых упражнений - позволит вам
насладиться новой нагрузкой, а также
поработать над развитием своих
кардиопоказателей.

ПРОБЕЖКА НА СКОРОСТЬ Чем выше скорость — тем ближе твоя
цель. Будь уверен: эта интенсивная
тренировка научит тебя бегать быстрее.

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КАК БЕЖАТЬ БЫСТРЕЕ Наши советы по поддержанию темпа
помогут тебе повысить скорость
при любом ритме бега.

ПИТАНИЕ Зарядись энергией для пробежки: ищи
новые рецепты, советы и рекомендации
от диетолога NRC.

ВСЁ О ВОДНОМ БАЛАНСЕ Следи за водным балансом, чтобы чувствовать
себя комфортно: восполняй потерю жидкости
до, во время и после тренировок.

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ПРАВИЛЬНАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПРОБЕЖКИ Мы разделили обувь на три категории, чтобы помочь тебе достичь максимальных результатов.

БЕГИ ДАЛЬШЕ

БЕГИ ДОЛЬШЕ

БЕГИ БЫСТРЕЕ

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

КОЛЛЕКЦИИ

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