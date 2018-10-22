ГОРОД_ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОБЕЖКИДвигаться, чтобы воплотить свои идеи в жизнь.
Бежать от однообразных будней.
Бежать, чтобы уже никогда не останавливаться.
Бежать, чтобы изменить себя.
Чтобы изменить свой город.
СЕРВИСЫ
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МАРШРУТ Исследуй беговые маршруты
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ГОРОД ДЛЯ БЕГА С Nike Run Club Москва стала комфортнее для бега.
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РУКОВОДСТВО ПО БЕГУ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХРуководство «На старт, внимание, марш!» — твой
путеводитель в мире бегового спорта NRC.
Главная цель — познакомить тебя с миром бега
и помочь тебе начать бегать еще лучше.
ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ БЕГА: 101Если ты будешь разбираться в новых технологиях
и разработках, то с легкостью сможешь подобрать
необходимую экипировку для бега, чтобы
выглядеть и чувствовать себя замечательно.
APPLE WATCH NIKE+Друг обогнал на пару километров? Ты узнаешь об этом.
Отличная погода? Мы позовем тебя на пробежку. Давно
не бегал или запланировал тренировку на сегодня?
Мы напомним. Не упусти ни одного шанса стать лучше.
ПРОБЕЖКА ДЛЯ ВСЕХХочешь бежать — беги.
Эта пробежка подходит всем, кто
не может жить без бега и общения.
Приводи друзей и заводи новых
— вместе мы сможем все.
ТРЕНИРОВКА NTC+NRCИдеальное сочетание всех направлений
NTC: силы, выносливости, подвижности
и беговых упражнений - позволит вам
насладиться новой нагрузкой, а также
поработать над развитием своих
кардиопоказателей.
ПРОБЕЖКА НА СКОРОСТЬЧем выше скорость — тем ближе твоя
цель. Будь уверен: эта интенсивная
тренировка научит тебя бегать быстрее.
КАК БЕЖАТЬ БЫСТРЕЕНаши советы по поддержанию темпа
помогут тебе повысить скорость
при любом ритме бега.
ПИТАНИЕЗарядись энергией для пробежки: ищи
новые рецепты, советы и рекомендации
от диетолога NRC.
ВСЁ О ВОДНОМ БАЛАНСЕСледи за водным балансом, чтобы чувствовать
себя комфортно: восполняй потерю жидкости
до, во время и после тренировок.