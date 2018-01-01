(максимальное потребление кислорода).
Экономия энергии:сколько энергии понадобится атлету, чтобы пробежать один километр с заданной
скоростью.
Устойчивая скорость:скорость, которую может поддерживать бегун в течение длительного времени,
не замедляя темп.
Из прошедших первоначальные испытания атлетов были выбраны три самых
перспективных бегуна: Элиуд Кипчоге из Кении, Лелиса Десиса из Эфиопии и
Зерсенай Тадесе из Эритреи.
В процессе тестирования были получены основные физиологические данные,
которые позволили оценить потенциал каждого атлета. Члены команды сравнили
данные каждого атлета с прогнозируемыми результатами, чтобы определить слабые
места и разработать стратегии для их улучшения.
Например, Элиуд годами совершенствовал свои способы восстановления водного
баланса, а Зерсенай, обладатель мирового рекорда в полумарафоне, употреблял
минимальное количество жидкости. Учитывая невероятную способность Зерсеная
экономить энергию при беге, но при этом его самую низкую из троих атлетов скорость
в марафоне, группа решила работать именно над водным балансом.
Другой пример — стратегия питания. «Марафонцы могут исчерпать свои ресурсы на
30–35 км», — говорит Бретт Керби, ведущий физиолог исследовательской команды
NXT Generation в лаборатории Nike Sports Research Lab. — Обычно это связано с
истощением запасов сахаров в мышцах. Как нам повысить уровень сахаров Поддерживая
энергию на определенном уровне на протяжении марафона, мы можем получить
дополнительное преимущество. Мы обратили на это внимание и стали
разрабатывать индивидуальные решения для каждого атлета».
ОПТИМИЗАЦИЯ ДНЯ СОРЕВНОВАНИЙ: ОТ ОТБОРА ДО ЭТОЙ МИНУТЫПеред тем как начать работу с атлетами над тренировками, нам предстояло
проанализировать их текущее расписание. Для этого наша научная группа
встретилась с атлетами и их тренерами в штаб-квартире Nike World Headquarters
в Бивертоне, штат Орегон. В лагере научная группа выдала каждому атлету часы с
модулем GPS и пульсометры, чтобы отслеживать тренировочную нагрузку каждого
из них. Кроме того, каждого атлета подключили к внутренней программе Nike для
анализа прогнозируемых результатов. Таким образом удалось облегчить
процесс сбора индивидуальных данных, а также спрогнозировать результаты пробежек.
На следующем этапе члены научной группы и группы разработки товара отправились
в Кению, Эфиопию и Испанию на родные тренировочные площадки атлетов.
Они тестировали и внедряли рекомендации проекта Nike Breaking2,
собирали новые данные и лично наблюдали за ежедневным
режимом тренировок и образом жизни атлетов, стремясь выяснить,
в чем необходима поддержка.
На первой встрече в лагере члены научной группы представили стратегии питания и восстановления
водного баланса, которые затем совершенствовались каждый месяц. Измерялись такие показатели,
как температура кожи и потовыделение. Были подробно рассмотрены особенности посадки
революционных кроссовок Nike Zoom Vaporfly Elite и одежды.
И чем ближе важное событие, тем большее значение приобретает температура.
Успех Breaking2 во многом зависит от такого важного показателя как разница между
внутренней температурой тела и температурой на поверхности кожи. Этот показатель
известен как температурный градиент.
«Мы наблюдаем за тем, как изменяется внутренняя температура тела в зависимости от
температуры кожи, и стремимся сделать эти показатели независимыми», — говорит Брэд Уилкинз,
директор исследовательской группы NXT Generation в лаборатории Nike Sports Research Lab. «Для
этого температурный градиент от внутренней температуры к температуре кожи должен быть очень
высоким».
Чтобы достичь высокого температурного градиента у каждого бегуна, команда работает над
созданием оптимальных условий окружающей среды в день забега. Во время тестирования в
режиме полумарафона мы использовали внутренние и внешние мониторы для измерения
внутренней температуры и температуры на поверхности кожи. Это позволило получить необходимые
данные и оценить воздействие термальных факторов на результаты каждого атлета. Чтобы достичь
оптимальных результатов с учетомтемпературы воздуха, облачности и ветра, соревнования будут
проводиться с трехдневным окном. За эти три дня команда выберет оптимальное утро для соревнований.
Так мы максимально увеличим температурный градиент и снизим воздействие термальных факторов на
результаты атлетов.
Другим важным фактором, на который влияет окружающая среда, является водный
баланс. В течение тренировок команда взвешивала бегунов до и после пробежек, чтобы
определить, сколько воды теряет с потом каждый атлет. Затем команда наблюдала за
реакцией тела каждого атлета на регулирование водного баланса — тщательно рассчитанное
сочетание воды и сахаров. Эта смесь подбирается персонально для каждого атлета с
учетом его уровня перспирации и вводится в рацион постепенно.
Такие исследования, как визуализация мышц, позволили выявить содержание сахара в
мышцах атлетов. Это один из ключевых показателей, поскольку сахар позволяет бегунам
избежать переутомления, часто сопутствующего марафону. И, наоборот, избыток сахара
может привести к несварению и вывести атлета из строя.
Следующим шагом в оптимизации была симуляция полумарафона, для
которой мы выбрали лесистую территорию Национального автодрома
Монцы в 13 милях к северу от Милана. Именно здесь будет проходить
двухчасовой марафон. Ровный трек с пологими поворотами, а также
мягкий климат Северной Италии, делают Монцу прекрасным местом
для проведения марафона. Пробный полумарафон проводился не для
того, чтобы проверить спортивную подготовку атлетов. Скорее, это
была проверка технической готовности команды Breaking2. Атлетов
попросили бежать в темпе полумарафона за 60 минут.
В пробном забеге были протестированы небольшие изменения, например,
Элиуд заменил свекольный сок перед пробежкой на свекольный углеводный
батончик. Также проводились испытания температурного градиента и,
конечно, обуви и одежды.
Подобные исследования проводились и раньше, но впервые в них приняли
участие атлеты высочайшего уровня, готовые к преодолению такого испытания.
Независимо от того, удастся ли им преодолеть двухчасовой барьер, мы уже
вступили на неизведанную территорию. На территорию, с которой атлеты с
уверенностью будут смотреть в будущее.
В день забега мы применим на практике все полученные знания.
Мы будем использовать динамическую конструкцию с
измерительными приборами, чтобы снизить сопротивление ветра
для атлетов. Для каждого атлета мы посчитаем количество требуемой
организму воды. И конечно, мы воспользуемся преимуществами
кроссовок Nike Zoom Vaporfly Elite, созданных для скоростного финиша.
Breaking2 — это не просто соревнование. Это не эксперимент.
Это пример того, насколько быстрее мы можем стать, сочетая
новейшие научные разработки с непоколебимой страстью и
приверженностью поставленной цели. Годы исследований и
разработок помогут проекту Breaking2 создать систему потрясающих
инноваций, способную повысить результаты любого бегуна.