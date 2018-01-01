На первой встрече в лагере члены научной группы представили стратегии питания и восстановления



водного баланса, которые затем совершенствовались каждый месяц. Измерялись такие показатели,



как температура кожи и потовыделение. Были подробно рассмотрены особенности посадки



революционных кроссовок Nike Zoom Vaporfly Elite и одежды.



И чем ближе важное событие, тем большее значение приобретает температура.



Успех Breaking2 во многом зависит от такого важного показателя как разница между



внутренней температурой тела и температурой на поверхности кожи. Этот показатель



известен как температурный градиент.



«Мы наблюдаем за тем, как изменяется внутренняя температура тела в зависимости от



температуры кожи, и стремимся сделать эти показатели независимыми», — говорит Брэд Уилкинз,



директор исследовательской группы NXT Generation в лаборатории Nike Sports Research Lab. «Для



этого температурный градиент от внутренней температуры к температуре кожи должен быть очень



высоким».



Чтобы достичь высокого температурного градиента у каждого бегуна, команда работает над



созданием оптимальных условий окружающей среды в день забега. Во время тестирования в



режиме полумарафона мы использовали внутренние и внешние мониторы для измерения



внутренней температуры и температуры на поверхности кожи. Это позволило получить необходимые



данные и оценить воздействие термальных факторов на результаты каждого атлета. Чтобы достичь



оптимальных результатов с учетомтемпературы воздуха, облачности и ветра, соревнования будут



проводиться с трехдневным окном. За эти три дня команда выберет оптимальное утро для соревнований.



Так мы максимально увеличим температурный градиент и снизим воздействие термальных факторов на



результаты атлетов.



Другим важным фактором, на который влияет окружающая среда, является водный



баланс. В течение тренировок команда взвешивала бегунов до и после пробежек, чтобы



определить, сколько воды теряет с потом каждый атлет. Затем команда наблюдала за



реакцией тела каждого атлета на регулирование водного баланса — тщательно рассчитанное



сочетание воды и сахаров. Эта смесь подбирается персонально для каждого атлета с



учетом его уровня перспирации и вводится в рацион постепенно.



Такие исследования, как визуализация мышц, позволили выявить содержание сахара в



мышцах атлетов. Это один из ключевых показателей, поскольку сахар позволяет бегунам



избежать переутомления, часто сопутствующего марафону. И, наоборот, избыток сахара



может привести к несварению и вывести атлета из строя.