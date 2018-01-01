ПОДГОТОВКАИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМАНДА NIKE BREAKING2 МИРОВОГО УРОВНЯ
сосредоточилась на поиске ответа на главный вопрос: как помочь лучшим бегунам мира стать еще быстрее?
И не просто постепенно улучшить результат, а достигнуть отметки, которая кажется недостижимой.
Если нужно уменьшить время рекорда даже не на секунды, а на минуты, без передовых технологий
не обойтись. Устройства для измерения температуры кожи и визуализации мышц, которые дают
сведения о водном балансе и усвоении сахара. Новейшая экипировка, которая позволяет
сосредоточиться на беге. И, конечно, обувь Nike Zoom Vaporfly Elite. Чтобы понять, как мы
подошли к решению исторической задачи по преодолению двухчасового барьера,
нужно начать с начала.
ОТБОР АТЛЕТОВЧтобы найти атлетов, способных пробежать марафон менее чем за 2 часа, наша научная
группа испытала многих бегунов на длинные дистанции из состава лучших атлетов Nike,
измеряя три основных показателя, которые помогают спрогнозировать результат:
Физическая выносливость:способность атлета переносить физическую нагрузку — показатель VO2 Max
(максимальное потребление кислорода).
Экономия энергии:сколько энергии понадобится атлету, чтобы пробежать один километр с заданной
скоростью.
Устойчивая скорость:скорость, которую может поддерживать бегун в течение длительного времени,
не замедляя темп.
Из прошедших первоначальные испытания атлетов были выбраны три самых
перспективных бегуна: Элиуд Кипчоге из Кении, Лелиса Десиса из Эфиопии и
Зерсенай Тадесе из Эритреи. В ходе тестирований были получены основные
физиологические данные, которые позволили оценить потенциал каждого атлета.
Члены команды сравнили данные каждого атлета с прогнозируемыми результатами,
чтобы определить слабые места и работать над ними.
Например, Элиуд годами совершенствовал свои способы восстановления водного
баланса, а Зерсенай, обладатель мирового рекорда в полумарафоне, потреблял
минимальное количество жидкости. Зерсенай показал невероятную экономию энергии
при беге, но его личный рекорд в марафоне превышал результат других двух атлетов,
поэтому группа решила работать именно над его водным балансом. Другой пример —
стратегия питания. «Марафонцы могут исчерпать свои ресурсы за 30–35 км», — говорит
Бретт Керби, ведущий физиолог исследовательской команды NXT Generation в лаборатории
Nike Sports Research Lab. — Обычно это связано с истощением запасов сахара в мышцах.
Но как поддерживать уровень сахара? Мы учли этот вопрос и стали разрабатывать
индивидуальные решения для каждого атлета».
ОПТИМИЗАЦИЯ ДНЯ СОРЕВНОВАНИЙ: ОТ ОТБОРА ДО ЭТОЙ МИНУТЫ
Перед тем как начать работу с атлетами над тренировками, нам предстояло
проанализировать их текущее расписание. Для этого наша научная группа встретилась
с атлетами и их тренерами в штаб-квартире Nike World Headquarters в Бивертоне,
штат Орегон. В лагере научная группа выдала каждому атлету часы с модулем GPS
и пульсометры, чтобы отслеживать тренировочную нагрузку каждого из них.
Кроме того, каждого атлета подключили к внутренней программе Nike для анализа
прогнозируемых результатов. Это упростило процесс сбора индивидуальных данных
и помогло спрогнозировать результаты пробежек.
На следующем этапе члены научной группы и группы разработки товара отправились
в Кению, Эфиопию и Испанию на родные тренировочные площадки атлетов. Они
тестировали и внедряли рекомендации проекта Nike Breaking2, собирали новые данные
и лично наблюдали за ежедневным режимом тренировок и образом жизни атлетов,
стремясь выяснить, в чем необходима поддержка.
На первой встрече в лагере члены научной группы представили стратегии питания и восстановления
водного баланса, которые затем совершенствовались каждый месяц. Измерялись такие показатели,
как температура кожи и уровень потоотделения. Были подробно рассмотрены особенности посадки
одежды и революционных кроссовок Nike Zoom Vaporfly Elite. И чем меньше времени оставалось до
важного события, тем большее значение приобретала температура.
Успех Breaking2 во многом зависел от такого важного показателя как разница между внутренней
температурой тела и температурой на поверхности кожи. Этот показатель известен как
температурный градиент.
«Мы наблюдаем за тем, как изменяется внутренняя температура тела в зависимости от температуры
кожи, и стремимся сделать эти показатели независимыми», — говорит Брэд Уилкинз, директор
исследовательской группы NXT Generation в лаборатории Nike Sports Research Lab. — Для этого
температурный градиент от внутренней температуры к температуре кожи должен быть очень
высоким». Чтобы достичь высокого температурного градиента у каждого бегуна, команда
работала над созданием оптимальных условий окружающей среды в день забега. Во время
тестирования в режиме полумарафона для измерения внутренней температуры и температуры
на поверхности кожи использовались внутренние и внешние мониторы. Это позволило получить
необходимые данные и оценить воздействие термальных факторов на результаты каждого атлета.
Чтобы достичь оптимальных результатов с учетом температуры воздуха, облачности и ветра,
соревнования проводились с трехдневным окном. Команда выбрала из этих трех дней оптимальное
утро для соревнований на основе максимального температурного градиента, и это позволило снизить
воздействие термальных факторов на результаты атлетов.
Другим важным фактором, на который влияет окружающая среда, является водный баланс. В процессе
тренировок специалисты взвешивали бегунов до и после пробежек, чтобы определить, сколько воды
теряет с потом каждый атлет. Затем команда наблюдала за реакцией тела каждого атлета на
регулирование водного баланса — тщательно рассчитанное сочетание воды и сахара.
Такие исследования, как визуализация мышц, позволили выявить содержание сахара в мышцах
атлетов. Это один из ключевых показателей, поскольку сахар позволяет бегунам избежать
переутомления, часто сопутствующего марафону. Но избыток сахара может привести к
несварению и вывести атлета из строя.
Следующим шагом в оптимизации была проверка трека для марафона — лесистой
территории Национального автодрома Монцы в 13 милях к северу от Милана.
Ровный трек с пологими поворотами, а также мягкий климат Северной Италии,
сделали Монцу прекрасным местом для проведения марафона. Пробный полумарафон
проводился не для того, чтобы проверить спортивную подготовку атлетов. Скорее,
это была проверка технической готовности команды Breaking2.
Атлетов попросили бежать в темпе полумарафона за 60 минут. В пробном забеге были
протестированы небольшие изменения, например, Элиуд заменил свекольный
сок перед пробежкой на свекольный углеводный батончик. Также проводились
испытания температурногоградиента и, конечно, обуви и одежды.
Подобные исследования проводились и раньше, но в них
никогда не принимали участие атлеты высочайшего уровня, готовые к преодолению
такого испытания. Несмотря на то, что барьер еще не был преодолен, эти данные
помогут всем атлетам выйти на новый уровень.
Мы учли законы аэродинамики и расставляли пейсеров вокруг атлетов так, чтобы
снизить сопротивление воздуха, а также рассчитали количество требуемой
организму каждого атлета воды. И конечно, мы разработали кроссовки Nike Zoom
Vaporfly 4%, которые повышают эффективность каждого шага.
Проект Breaking2 — не просто соревнование или эксперимент. Это пример того,
насколько быстрее мы можем стать благодаря новейшим научным разработкам,
неутомимой страсти и приверженности поставленной цели. Годы исследований
и разработок помогли проекту Breaking2 создать систему инноваций,