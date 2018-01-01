На первой встрече в лагере члены научной группы представили стратегии питания и восстановления



водного баланса, которые затем совершенствовались каждый месяц. Измерялись такие показатели,



как температура кожи и уровень потоотделения. Были подробно рассмотрены особенности посадки



одежды и революционных кроссовок Nike Zoom Vaporfly Elite. И чем меньше времени оставалось до



важного события, тем большее значение приобретала температура.





Успех Breaking2 во многом зависел от такого важного показателя как разница между внутренней



температурой тела и температурой на поверхности кожи. Этот показатель известен как



температурный градиент.





«Мы наблюдаем за тем, как изменяется внутренняя температура тела в зависимости от температуры



кожи, и стремимся сделать эти показатели независимыми», — говорит Брэд Уилкинз, директор



исследовательской группы NXT Generation в лаборатории Nike Sports Research Lab. — Для этого



температурный градиент от внутренней температуры к температуре кожи должен быть очень



высоким». Чтобы достичь высокого температурного градиента у каждого бегуна, команда



работала над созданием оптимальных условий окружающей среды в день забега. Во время



тестирования в режиме полумарафона для измерения внутренней температуры и температуры



на поверхности кожи использовались внутренние и внешние мониторы. Это позволило получить



необходимые данные и оценить воздействие термальных факторов на результаты каждого атлета.



Чтобы достичь оптимальных результатов с учетом температуры воздуха, облачности и ветра,



соревнования проводились с трехдневным окном. Команда выбрала из этих трех дней оптимальное



утро для соревнований на основе максимального температурного градиента, и это позволило снизить



воздействие термальных факторов на результаты атлетов.





Другим важным фактором, на который влияет окружающая среда, является водный баланс. В процессе



тренировок специалисты взвешивали бегунов до и после пробежек, чтобы определить, сколько воды



теряет с потом каждый атлет. Затем команда наблюдала за реакцией тела каждого атлета на



регулирование водного баланса — тщательно рассчитанное сочетание воды и сахара.



Такие исследования, как визуализация мышц, позволили выявить содержание сахара в мышцах



атлетов. Это один из ключевых показателей, поскольку сахар позволяет бегунам избежать



переутомления, часто сопутствующего марафону. Но избыток сахара может привести к



несварению и вывести атлета из строя.

